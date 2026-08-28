Ignacio Buse y Arthur Fery se enfrentan en una final histórica del Winston-Salem Open

Ignacio Buse y Arthur Fery se enfrentan en una final histórica del Winston-Salem Open

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¡Por el campeonato! Ignacio Buse se medirá ante Arthur Fery en una emocionante final del ATP 250 del Winston-Salem Open, buscando elevar el prestigio del tenis peruano. El partido se disputará este sábado 29 de agosto desde las 3:00 p. m. hora de Lima, Perú. Aquí te damos toda la información para que no te pierdas ningún momento del encuentro.

Camino de Ignacio Buse y Arthur Fery a la final

Después de vencer al francés Benjamin Bonzi en semifinales con parciales de 6-2, 4-6, 6-1, nuestro compatriota Ignacio Buse aspira a ser el primer peruano en ganar un ATP sobre pista dura desde que Jaime Yzaga lo lograra en Sídney en 1993. El apoyo al tenista peruano será incondicional este fin de semana.

Así llegó Ignacio Buse a la final.

Por otro lado, el británico Arthur Fery accedió a la final debido a un walkover, después de que su rival, el australiano James Duckworth, se viera obligado a abandonar el partido en el segundo set por una lesión. Así, Fery llega algo más descansado al encuentro por el título.

Horario del partido entre Ignacio Buse y Arthur Fery

Te compartimos los horarios según tu país:

México y Costa Rica: 2:30 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 3:30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 4:30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 5:30 p. m.

Dónde seguir el Winston-Salem Open online: Ignacio Buse vs. Arthur Fery

La final del ATP 250 Winston-Salem Open entre Ignacio Buse y Arthur Fery se transmitirá en vivo por ESPN para toda Latinoamérica. También podrás ver el partido online a través de Disney+ si eres suscriptor de esta plataforma de streaming. Por último, te mantendremos informado sobre el campeón en el diario Líbero.