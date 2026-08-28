Inundaciones en Nepal: ¿Qué causó la avalancha que produjo las casi 600 muertes en la frontera cerca a China?

Las autoridades determinan que el fenómeno fue causado por un colapso glaciar y un flujo de escombros. Foto: Composición LR/AFP.

Las autoridades determinan que el fenómeno fue causado por un colapso glaciar y un flujo de escombros. Foto: Composición LR/AFP.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un enorme desprendimiento de hielo en el macizo de Langtang desencadenó una cadena de deslizamientos e inundaciones repentinas que dejó al menos 586 muertos y más de 2.400 desaparecidos en la frontera entre Nepal y el Tíbet. La fuerza de la corriente arrasó edificios, carreteras y vehículos, mientras las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevas inundaciones.

El fenómeno alcanzó especialmente la región de Nuwakot y el valle del río Trishuli. Imágenes difundidas tras la tragedia muestran una gigantesca masa de agua, lodo y rocas avanzando por el desfiladero y golpeando el puesto fronterizo de Rasuvagadhi, un complejo de varios pisos. También se registraron importantes crecidas en los ríos Bhote Koshi y Narayani.

TE RECOMENDAMOS CÉSAR HILDEBRANDT Y SU CONTUNDENTE RESPUESTA A AMIGO DE KEIKO, DAMIÁN VALENZUELA | LA VERDAD A FONDO

En las primeras horas después de la tragedia, las autoridades manejaron la posibilidad de que un terremoto hubiera desencadenado el desastre. El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal informó inicialmente sobre un movimiento sísmico registrado poco antes de la llegada de la riada.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también registró inicialmente un evento de magnitud 5,2 a las 8.37 a. m., hora local de Nepal. Sin embargo, el análisis posterior de estaciones sísmicas, ondas de largo período e imágenes satelitales modificó esa interpretación.

¿Qué causó la avalancha?

El organismo estadounidense concluyó que el episodio fue en realidad un colapso glaciar y un flujo de escombros que provocó impactos catastróficos aguas abajo.

"Un análisis adicional de estaciones sísmicas cercanas, ondas sísmicas de largo período e imágenes satelitales permitió determinar que el evento sísmico fue, en realidad, un colapso glaciar y un flujo de escombros, y que no se había producido ningún terremoto", señaló el USGS el jueves.

Las autoridades nepalíes, junto con el Departamento de Meteorología y el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, sitúan el origen del desprendimiento en la montaña Langtang Lirung.

La secuencia comenzó con la ruptura de una gran masa de hielo en el norte del macizo de Langtang. El deslizamiento arrastró hielo, rocas y otros materiales cuesta abajo hasta bloquear el río Lhende. La obstrucción creó una presa temporal que posteriormente cedió y liberó una enorme cantidad de agua y sedimentos.

Niels Hovius, jefe de la Sección de Geomorfología del Centro Helmholtz de Investigación en Geociencias de Potsdam (GFZ), explicó para la Deutsche Welle que "este colapso del glaciar desplazó grandes cantidades de hielo cuesta abajo a gran velocidad". La fricción generada durante el descenso habría derretido parte del hielo, transformándolo en agua y favoreciendo la formación de un flujo de lodo y escombros.

Según indicó, esa masa descendió por el valle a una velocidad comparable a la que "se alcanza con turismos en las autopistas alemanas".

Los instrumentos sísmicos registraron durante el desprendimiento un movimiento equivalente a magnitud 4,4 en la escala de Richter. No obstante, Hovius explicó que no correspondió a un terremoto tectónico convencional, sino a la señal producida por el impacto de la masa glaciar al caer.

El cambio climático, entre las hipótesis científicas

Los investigadores analizan ahora imágenes satelitales y registros recientes de precipitaciones para reconstruir con precisión cada etapa del desastre y determinar si el agua de lluvia o del deshielo contribuyó a desestabilizar el terreno.

Simon Cook, profesor titular de Energía, Medio Ambiente y Seguridad en la Universidad de Dundee y especialista en glaciología, señaló que "el cambio climático podría tener un impacto".

"El permafrost mantiene parcialmente unidas algunas laderas montañosas; este permafrost se está calentando, descongelando y degradando, por lo que se producirán más deslizamientos de tierra", explicó Cook a la BBC.

Los científicos estudian además si algún lago glaciar pudo haberse vaciado de manera repentina. Sin embargo, Hovius remarca que el episodio analizado no corresponde a una inundación repentina por desbordamiento de un lago glaciar, conocida como GLOF.

Estos fenómenos pueden producirse cuando un cambio repentino en la estructura de un lago glaciar provoca el desborde de grandes cantidades de agua. En el Himalaya, además, los deslizamientos de tierra pueden generar aludes de lodo incluso sin la intervención directa de glaciares o lagos.

La geografía de la región agrava sus consecuencias. Según Hovius, los valles del Himalaya son más estrechos que los de los Alpes, por lo que el agua y el lodo tienen menos espacio para dispersarse. Al quedar comprimidas dentro de los valles, estas masas pueden alcanzar mayor profundidad y velocidad antes de llegar a las zonas pobladas.

Mientras continúan las labores de rescate, las autoridades y el personal científico siguen evaluando la estabilidad de los bloqueos y acumulaciones de agua que podrían provocar nuevos episodios de inundación.