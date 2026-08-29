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Se aproxima el octavo friaje del año: lluvias, vientos de hasta 35 km/h y bajas temperaturas impactarán estas zonas del país

Este fenómeno afectará la selva sur hasta el jueves 3 de septiembre, con un aumento en la cobertura nubosa durante el día y posibles descargas eléctricas.

Senamhi advierte sobre impacto del friaje en la selva sur de Perú
Senamhi advierte sobre impacto del friaje en la selva sur de Perú | Foto: Senamhi
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El octavo friaje del año ingresará a la selva peruana desde la tarde del martes 1 de septiembre y provocará lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 35 km/h y un descenso de las temperaturas diurnas y nocturnas. El fenómeno afectará la zona hasta el jueves 3 de septiembre, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

La masa de aire frío ingresará por la selva sur y avanzará progresivamente hacia Madre de Dios. Durante este periodo también se prevé mayor cobertura nubosa durante el día.

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Las precipitaciones tendrán ligera intensidad, pero estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h, según el pronóstico de la entidad meteorológica.

¿Qué temperaturas se registrarán en la selva sur?

El descenso térmico será más notorio durante la noche. En la selva sur, los termómetros marcarán alrededor de 19 °C, mientras que durante el día las temperaturas oscilarán entre 24 °C y 27 °C.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse informada mediante sus canales oficiales ante posibles actualizaciones sobre las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.

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