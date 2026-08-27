No obstante, Nadia Beller, expareja de Cerimedo, aseguró que éste operaba dentro del entorno de Rodrigo Paz | AFP

No obstante, Nadia Beller, expareja de Cerimedo, aseguró que éste operaba dentro del entorno de Rodrigo Paz | AFP

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, marcó distancia de su antiguo colaborador argentino Fernando Cerimedo. Lo hizo luego de que la Fiscalía abriera dos nuevas investigaciones en su contra por lavado de activos y presunta protección a narcotraficantes. El consultor político permanece detenido desde la semana pasada como sospechoso de tentativa de feminicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller.

En un mensaje televisado, el mandatario afirmó que nunca existió un contrato ni una relación laboral directa con Cerimedo. También negó que el argentino tuviera autorización con el fin de representar a la Presidencia, al Gobierno o a su familia. Paz reconoció que el estratega participó en su campaña electoral y colaboró durante el inicio de su gestión, pero aseguró que su presencia en Bolivia no fue constante.

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Fiscalía abre nuevas investigaciones a Cerimedo

El viceministro de Transparencia, Yamil García, confirmó que la Fiscalía inició una indagación contra Fernando Cerimedo por el posible delito de legitimación de ganancias ilícitas.

García explicó que será un fiscal quien determine si otras personas tuvieron participación en los hechos denunciados. Al ser consultado sobre la situación de la primera dama, evitó dar detalles y se limitó a señalar que la investigación está en curso.

De forma paralela, un fiscal del departamento amazónico de Beni reconoció que se abrió otra causa por una supuesta protección a vuelos irregulares utilizados para el tráfico de drogas en esa región.

Durante un allanamiento realizado la semana pasada, los fiscales encontraron en una vivienda del argentino el equivalente a unos 43.000 dólares en efectivo. También hallaron una supuesta granja de bots que operaba cuentas falsas en redes sociales.

El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, aclaró que Cerimedo nunca ocupó un cargo público. Según sostuvo, una tarjeta que lo identificaba como asesor principal no fue otorgada por el Gobierno ni por el Estado. Añadió que el propio investigado deberá explicar cómo obtuvo ese documento.

Beller acusa a Cerimedo de operar para el Gobierno

Nadia Beller aseguró que el consultor argentino operaba dentro del entorno gubernamental. La abogada declaró que fue testigo de supuestos actos irregulares que involucrarían a Rodrigo Paz y a la familia de la primera dama, María Elena Urquidi. Las acusaciones ampliaron la presión sobre el Ejecutivo y generaron cuestionamientos de la oposición.

Paz rechazó las imputaciones. “Llevo un recorrido de servicio público, con una esposa que ha sido intachable. El escándalo no es una prueba”, afirmó el presidente. Asimismo, dijo que pidió a la Policía y al Ministerio Público todas las garantías para que las investigaciones sean transparentes.

El exmandatario Evo Morales y el vicepresidente Edmand Lara habían señalado antes que Cerimedo fue asesor personal del presidente.

El diputado del Partido Demócrata Cristiano, Ricardo Rada, consideró que el pronunciamiento de Paz fue cuidadoso, pero que aún hay dudas por la presencia de Cerimedo en actos oficiales. Imágenes difundidas por medios locales muestran al consultor en Palacio de Gobierno junto a ministros y personal de comunicación en eventos a inicios del 2026.

Juez valida la pericia del celular de Cerimedo

El abogado de Nadia Beller, Jerjes Justiniano, informó que el juez rechazó los incidentes planteados por la defensa de Fernando Cerimedo. Uno de ellos pedía la nulidad de la pericia informática realizada al teléfono del argentino. El otro alegaba una supuesta vulneración de derechos por falta de comunicación al consulado.

“El juez ha rechazado ambos incidentes y ha dispuesto la continuación de la audiencia. Es decir, se va a valorar la prueba de la pericia informática que se hizo al teléfono”, explicó Justiniano.

La representación de Beller adelantó que solicitará la detención preventiva por el plazo máximo. La víctima sigue la audiencia por videollamada.

Cerimedo fue imputado por ese hecho y enviado a una cárcel de Santa Cruz con detención preventiva. Además de las nuevas causas por lavado de activos y narcotráfico, enfrenta otra investigación por presunta violencia familiar contra su expareja. El consultor es conocido por su trabajo en campañas de políticos de derecha como Javier Milei y Jair Bolsonaro.