Keiko Fujimori: le lanzan un huevo a la presidenta durante actividad oficial en Tacna

Hasta el momento, las imágenes difundidas sobre el incidente no permiten determinar quién lanzó el huevo contra la presidenta. | Composición LR | Foto: composición LR

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La presidenta Keiko Fujimori recibió un huevo durante su participación en la Procesión de la Bandera en Tacna, actividad oficial realizada este jueves 28 de agosto por el aniversario de la reincorporación de la ciudad al Perú. El incidente ocurrió mientras la mandataria recorría las calles de la ciudad acompañada por autoridades y miembros de su seguridad.

En el video viralizado en redes sociales se observa que el objeto impactó en la espalda de Fujimori pese a que una agente de seguridad intentó desviarlo con una sombrilla. La presidenta continuó con su recorrido después del incidente, mientras los integrantes de su equipo de seguridad permanecieron atentos ante cualquier otro objeto que pudiera ser lanzado desde los alrededores.

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La actividad formó parte de las celebraciones oficiales por el aniversario de la reincorporación de Tacna al territorio peruano. Fujimori participó en el tradicional recorrido de la Procesión de la Bandera, una de las principales ceremonias conmemorativas de la ciudad y que congrega cada año a autoridades y ciudadanos.

Hasta el momento, las imágenes difundidas sobre el incidente no permiten determinar quién lanzó el huevo contra la presidenta. Tampoco se ha confirmado públicamente si se produjo alguna intervención o identificación de la persona responsable del lanzamiento durante la actividad oficial.