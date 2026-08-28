HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Keiko Fujimori: le lanzan un huevo a la presidenta durante actividad oficial en Tacna

Esto sucedió durante su recorrido por la tradicional Procesión de la Bandera en Tacna, actividad oficial por el 97 aniversario de la reincorporación de la ciudad al Perú.

Hasta el momento, las imágenes difundidas sobre el incidente no permiten determinar quién lanzó el huevo contra la presidenta.
Hasta el momento, las imágenes difundidas sobre el incidente no permiten determinar quién lanzó el huevo contra la presidenta. | Composición LR | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La presidenta Keiko Fujimori recibió un huevo durante su participación en la Procesión de la Bandera en Tacna, actividad oficial realizada este jueves 28 de agosto por el aniversario de la reincorporación de la ciudad al Perú. El incidente ocurrió mientras la mandataria recorría las calles de la ciudad acompañada por autoridades y miembros de su seguridad.

Únete a nuestro canal de política y economía

En el video viralizado en redes sociales se observa que el objeto impactó en la espalda de Fujimori pese a que una agente de seguridad intentó desviarlo con una sombrilla. La presidenta continuó con su recorrido después del incidente, mientras los integrantes de su equipo de seguridad permanecieron atentos ante cualquier otro objeto que pudiera ser lanzado desde los alrededores.

TE RECOMENDAMOS

AMIGO DE KEIKO FUJIMORI ENVÍA CARTA NOTARIAL A CÉSAR HILDEBRANDT | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Gobierno de Keiko Fujimori presenta oficialmente pedido de facultades ante la Cámara de Diputados

lr.pe

La actividad formó parte de las celebraciones oficiales por el aniversario de la reincorporación de Tacna al territorio peruano. Fujimori participó en el tradicional recorrido de la Procesión de la Bandera, una de las principales ceremonias conmemorativas de la ciudad y que congrega cada año a autoridades y ciudadanos.

Hasta el momento, las imágenes difundidas sobre el incidente no permiten determinar quién lanzó el huevo contra la presidenta. Tampoco se ha confirmado públicamente si se produjo alguna intervención o identificación de la persona responsable del lanzamiento durante la actividad oficial.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Gabriel Calvo se pone nervioso cuando intentan exponer en vivo su conversación con Keiko Fujimori: "Me vas a meter en problemas"

Gabriel Calvo se pone nervioso cuando intentan exponer en vivo su conversación con Keiko Fujimori: "Me vas a meter en problemas"

LEER MÁS
Gobierno de Keiko Fujimori presenta oficialmente pedido de facultades ante la Cámara de Diputados

Gobierno de Keiko Fujimori presenta oficialmente pedido de facultades ante la Cámara de Diputados

LEER MÁS
Mototaxistas anuncian paro tras ola de asesinatos: ''La presidenta Keiko no se reúne con nosotros''

Mototaxistas anuncian paro tras ola de asesinatos: ''La presidenta Keiko no se reúne con nosotros''

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de Keiko Fujimori presenta oficialmente pedido de facultades ante la Cámara de Diputados

Gobierno de Keiko Fujimori presenta oficialmente pedido de facultades ante la Cámara de Diputados

LEER MÁS
Ministro de Educación coincidió en viajes con Tania Ramírez: excongresista fue designada en la Derrama Magisterial

Ministro de Educación coincidió en viajes con Tania Ramírez: excongresista fue designada en la Derrama Magisterial

LEER MÁS
"Tenemos un plazo limitado", advierten OpenAI, Google y Microsoft antes de una ola de ciberataques con IA

"Tenemos un plazo limitado", advierten OpenAI, Google y Microsoft antes de una ola de ciberataques con IA

LEER MÁS
Brasil anula pruebas de Odebrecht vinculadas a sobornos a Alejandro Toledo

Brasil anula pruebas de Odebrecht vinculadas a sobornos a Alejandro Toledo

LEER MÁS
Cinco policías son investigados por presunto direccionamiento en compra de alimentos para la PNP

Cinco policías son investigados por presunto direccionamiento en compra de alimentos para la PNP

LEER MÁS
Asesor de Keiko Fujimori tiene vínculo con marketero preso Fernando Cerimedo

Asesor de Keiko Fujimori tiene vínculo con marketero preso Fernando Cerimedo

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025