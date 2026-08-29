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➤ HORÓSCOPO de hoy por Jhan Sandoval: descubre qué te deparan los astros este sábado 29 de agosto

Desde Aries hasta Piscis, las recomendaciones abarcan amor, trabajo y salud. Asegúrate de seguir las pautas para afrontar el día de forma positiva según tu signo.

Consulta el horóscopo de hoy, sábado 29 de agosto.
Consulta el horóscopo de hoy, sábado 29 de agosto. | Foto: composición LR
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¿Quieres saber qué te dicen los astros para este sábado 29 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.

Horóscopo de hoy, sábado 29 de agosto: predicciones para tu signo

  • Aries: A pesar de la mutua atracción, esa persona no es totalmente libre y podría cancelar encuentros que habías esperado. Evalúa si conviene mantener algo que te genera cierta frustración.
  • Tauro: Algo que ha terminado en tu vida te genera cierto estado de melancolía que no te permite mantener el buen ánimo. Asiste a esa reunión a la que estás invitado, te hará bien divertirte y relajarte.
  • Géminis: Cuidado, esa persona no tiene buenas intenciones, pero las disfraza muy bien y esto te haría bajar la guardia y confiar en ella nuevamente. No le des oportunidad a nadie que te haya fallado.
  • Cáncer: Tu vida amorosa y social será satisfactoria, pero un tema familiar saltaría de manera inesperada y deberás atender el imprevisto. Te acompaña la fuerza necesaria para poder resolver.
  • Leo: La mañana será desgastante, puesto que tendrás que atender temas que son pesados, posiblemente relacionados con el plano laboral. Por la noche, una reunión con amigos cambiará tus ánimos.
  • Virgo: Las constantes dudas de tu pareja podrían incomodarte y conducirte a un conflicto que puede distanciarlos. No permitas que el orgullo te domine y busca la manera de entender y escuchar.
  • Libra: Recibirás un dinero que te permitirá saldar deudas que estaban pendientes. Cuidado con tus puntos de vista sobre las decisiones que tome un familiar. Serías duro y podrías lastimar sin querer.
  • Escorpio: Te podría incomodar la actitud, aparentemente orgullosa, con la que actúa un familiar, pero es posible que no estés siendo consciente de la intolerancia que esto te genera. Calma y reflexión.
  • Sagitario: Esa persona que te está dando consejos podría estar equivocándose en sus puntos de vista y no lo estés percibiendo. Hoy conversarás con alguien que te ayudará a discernir y a orientarte.
  • Capricornio: Es posible que no recibas esa comunicación y el apoyo que necesitas, por lo menos, de la persona que te lo había prometido. Busca nuevas alternativas, habrá ayuda y pronta solución.
  • Acuario: Recibirás una invitación a salir, no desconfíes de las intenciones de esa persona y acepta la propuesta; la pasarás muy bien. Es posible que retomes actividades deportivas o recreativas. Lo necesitas.
  • Piscis: Te está costando recuperarte de esa pérdida económica, pero hoy recibirás el apoyo de alguien que sabe del momento que estás pasando. En el amor, esa persona tiene buenas intenciones.
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