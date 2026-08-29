➤ HORÓSCOPO de hoy por Jhan Sandoval: descubre qué te deparan los astros este sábado 29 de agosto
Desde Aries hasta Piscis, las recomendaciones abarcan amor, trabajo y salud. Asegúrate de seguir las pautas para afrontar el día de forma positiva según tu signo.
- Horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto: predicciones para todos los signos, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te dicen los astros para este sábado 29 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.
Horóscopo de hoy, sábado 29 de agosto: predicciones para tu signo
- Aries: A pesar de la mutua atracción, esa persona no es totalmente libre y podría cancelar encuentros que habías esperado. Evalúa si conviene mantener algo que te genera cierta frustración.
- Tauro: Algo que ha terminado en tu vida te genera cierto estado de melancolía que no te permite mantener el buen ánimo. Asiste a esa reunión a la que estás invitado, te hará bien divertirte y relajarte.
- Géminis: Cuidado, esa persona no tiene buenas intenciones, pero las disfraza muy bien y esto te haría bajar la guardia y confiar en ella nuevamente. No le des oportunidad a nadie que te haya fallado.
- Cáncer: Tu vida amorosa y social será satisfactoria, pero un tema familiar saltaría de manera inesperada y deberás atender el imprevisto. Te acompaña la fuerza necesaria para poder resolver.
- Leo: La mañana será desgastante, puesto que tendrás que atender temas que son pesados, posiblemente relacionados con el plano laboral. Por la noche, una reunión con amigos cambiará tus ánimos.
- Virgo: Las constantes dudas de tu pareja podrían incomodarte y conducirte a un conflicto que puede distanciarlos. No permitas que el orgullo te domine y busca la manera de entender y escuchar.
- Libra: Recibirás un dinero que te permitirá saldar deudas que estaban pendientes. Cuidado con tus puntos de vista sobre las decisiones que tome un familiar. Serías duro y podrías lastimar sin querer.
- Escorpio: Te podría incomodar la actitud, aparentemente orgullosa, con la que actúa un familiar, pero es posible que no estés siendo consciente de la intolerancia que esto te genera. Calma y reflexión.
- Sagitario: Esa persona que te está dando consejos podría estar equivocándose en sus puntos de vista y no lo estés percibiendo. Hoy conversarás con alguien que te ayudará a discernir y a orientarte.
- Capricornio: Es posible que no recibas esa comunicación y el apoyo que necesitas, por lo menos, de la persona que te lo había prometido. Busca nuevas alternativas, habrá ayuda y pronta solución.
- Acuario: Recibirás una invitación a salir, no desconfíes de las intenciones de esa persona y acepta la propuesta; la pasarás muy bien. Es posible que retomes actividades deportivas o recreativas. Lo necesitas.
- Piscis: Te está costando recuperarte de esa pérdida económica, pero hoy recibirás el apoyo de alguien que sabe del momento que estás pasando. En el amor, esa persona tiene buenas intenciones.