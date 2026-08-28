Expresidente de Ecuador Lenín Moreno es declarado culpable por recibir sobornos de una empresa china

La Fiscalía sostiene que Lenín Moreno y su familia recibieron más de un millón de dólares de sobornos en la construcción de la central Coca Codo Sinclair | AFP

La Fiscalía sostiene que Lenín Moreno y su familia recibieron más de un millón de dólares de sobornos en la construcción de la central Coca Codo Sinclair | AFP

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La Corte Nacional de Justicia de Ecuador declaró culpable al expresidente Lenín Moreno por el delito de cohecho dentro del caso Sinohydro. El tribunal determinó que el exmandatario utilizó su posición como vicepresidente para favorecer a la empresa estatal china en la adjudicación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. La Fiscalía pidió para él una pena de 6 años y seis meses de prisión, aunque los jueces aún no definen la condena final.

Moreno gobernó Ecuador entre 2017 y 2021. Durante la audiencia, el juez ponente explicó que el exfuncionario intervino en un ámbito ajeno a su rectoría para favorecer a Sinohydro y que obtuvo beneficios indirectos a través de terceras personas.

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La familia de Moreno también fue declarada culpable

El fallo alcanzó a varios integrantes del círculo íntimo del exgobernante. Rocío González, esposa de Lenín Moreno, fue hallada culpable como cómplice por recibir transferencias provenientes de la estructura empresarial de Conto Patiño, amigo del exmandatario. El juez Manuel Cabrera aclaró que la responsabilidad de González no responde a su vínculo matrimonial, sino a una cooperación dolosa comprobada.

Irina Moreno González, hija del exvicepresidente, también recibió una sentencia condenatoria. Según el tribunal, aceptó cheques por 52.000 dólares de compañías relacionadas con Conto Patiño. Los hermanos Edwin y Guillermo Moreno, así como la cuñada Martha González, fueron declarados culpables en calidad de cómplices por montos que van desde los 10.000 hasta los 387.000 dólares.

Moreno intentó justificar esos pagos durante el proceso. Dijo que su esposa vendía agendas a la familia Patiño y que su hija elaboró retratos para ese grupo. Sin embargo, los jueces consideraron que esas transacciones formaban parte de un esquema mayor de circulación de dinero ilícito.

El caso Sinohydro involucra US$76 millones en sobornos

La investigación de la Fiscalía determinó que la empresa china pagó alrededor de 76 millones de dólares en sobornos por la construcción de la central Coca Codo Sinclair, con una potencia de hasta 1.500 megavatios. De ese total, Lenín Moreno habría recibido junto a su familia más de un millón de dólares, según el Ministerio Público.

El caso estalló en 2019 a partir de un reportaje del portal La Fuente. Esa investigación reveló nexos entre uno de los hermanos de Moreno, cuentas en paraísos fiscales y una propiedad en Alicante, España. La pesquisa apuntó a la empresa offshore INA Investment y derivó en la imputación por cohecho.

La Fiscalía sostiene que Moreno recibió de manera ilícita unos 660.000 dólares. De esa cifra, 220.000 correspondieron al exmandatario y a su esposa, presuntamente en forma de vivienda y mobiliario. Otros montos se repartieron entre hermanos, cuñadas, la hija y la suegra del político.

El principal beneficiario del esquema habría sido Conto Patiño y su familia, con unos 44 millones de dólares. El exembajador de China Cai Runguo también figura entre los procesados. En total, 20 personas fueron acusadas dentro del caso Sinohydro.

Moreno niega haber recibido dinero de la empresa china

Lenín Moreno rechazó la acusación durante una rueda de prensa ofrecida en un receso de la audiencia. Afirmó que no aceptó una propuesta de refugio en Paraguay y que regresó a Ecuador porque confía en su inocencia. “No hay caso, no he recibido un solo centavo”, manifestó.

El exmandatario responsabilizó al gobierno de Rafael Correa por el contrato con Sinohydro. “La construcción la hizo Jorge Glas, por orden de Rafael Correa. ¿En qué momento intervengo yo?”, cuestionó. Moreno agregó que la Fiscalía necesita vincular a una persona que haya ocupado un alto cargo para sostener el delito de cohecho.

El expresidente Correa, condenado en otros casos de corrupción y distanciado de Moreno, comentó el miércoles que probablemente su antiguo compañero de fórmula reciba prisión domiciliaria. “Después de dos años ya saldrá en libertad, aunque al menos la historia sabrá que Moreno es un corrupto”, escribió.

Aún falta conocer la pena exacta para cada uno de los 20 procesados. Además de la cárcel, la Fiscalía pidió inhabilitar a los sentenciados en el ejercicio de cargos públicos, imponer multas y ordenar una reparación integral. También solicitó disculpas formales y la instalación de una cita anticorrupción en el complejo hidroeléctrico.