Estado de emergencia: PNP restringe celulares personales en operativos para proteger identidad de agentes, según DS

La medida busca reforzar la seguridad y prevenir filtraciones de información sensible, permitiendo solo el uso de canales oficiales de comunicación durante las intervenciones. | Foto: composición LR

La medida busca reforzar la seguridad y prevenir filtraciones de información sensible, permitiendo solo el uso de canales oficiales de comunicación durante las intervenciones. | Foto: composición LR

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Los policías que participen en patrullajes u operativos comunicados con carácter reservado no podrán utilizar celulares u otros equipos de comunicación de uso personal mientras se encuentre vigente el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. La disposición está contenida en el Decreto Supremo 123-2026-PCM y forma parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar la seguridad y reducir el riesgo de filtraciones durante intervenciones sensibles.

La norma regirá durante los 60 días de emergencia establecidos para ambas jurisdicciones, periodo en el que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Además de la restricción sobre dispositivos personales, el decreto indica que los agentes deberán emplear elementos destinados a proteger su identidad cuando intervengan en operativos especiales.

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Policías no podrán usar celulares personales en operativos reservados durante el estado de emergencia

La restricción no se aplica de manera general a todas las actividades policiales, sino a aquellas acciones cuyo desarrollo haya sido comunicado previamente como reservado. En esos casos, el personal deberá prescindir de equipos personales y recurrir a los canales oficiales previstos para la coordinación de las intervenciones.

El decreto también encarga a la PNP definir las zonas donde se concentrarán los operativos mediante información de inteligencia, estadísticas y mapas del delito. La estrategia se desplegará en un contexto en el que el Ejecutivo busca enfrentar delitos como homicidio, sicariato y extorsión, además de reforzar el control territorial en distintos puntos de Lima y Callao.

Nuevo comando coordinará patrullajes y podrá clasificar información de seguridad como reservada

Otra de las medidas es la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada, que deberá instalarse dentro de las primeras 24 horas de vigencia del estado de emergencia. Este grupo estará encabezado por el comandante general de la PNP e integrará a representantes de las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, INDECI, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las autoridades municipales de Lima y Callao.

El nuevo comando tendrá a su cargo la articulación de acciones conjuntas y podrá manejar información de patrullajes y operativos bajo carácter reservado cuando la estrategia de seguridad así lo requiera. La medida se complementa con una mayor participación de municipios distritales y con el uso de canales institucionales para coordinar acciones durante la emergencia.