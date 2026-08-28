La muerte de Harald V a los 89 años en Oslo da inicio a una nueva era en la monarquía noruega. Su hijo, Haakon VIII, asume el trono automáticamente según la Constitución del país. | Composición LR/AFP

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La muerte de Harald V a los 89 años en el Hospital Universitario de Oslo dio inicio a una era inédita para la monarquía noruega. Tras la partida en paz del soberano a las 6.35 a. m. del viernes 28 de agosto, la Constitución del país determinó que su único hijo varón asumiera el trono de forma automática, sin requerir una ceremonia de coronación previa.

Poco después, la Casa Real difundió el primer retrato oficial del mandatario con uniforme militar de gala e insignias de Estado. Esta fotografía marcó la presentación pública de Haakon VIII, quien liderará el Palacio enfocado en preservar el legado dinástico frente a las controversias que envuelven a su esposa, Mette-Marit, bajo el lema: “Haakon VIII – Todo por Noruega”.

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La Casa Real comparte la primera imagen de Haakon VIII como nuevo rey. Foto: Casa Real de Noruega/Instagram

¿Quién es Haakon VIII y cómo llegó al trono de Noruega?

Haakon Magnus nació en Oslo el 20 de julio de 1973. Pese a que su hermana Marta Luisa lo supera en edad, mantuvo el primer lugar en la sucesión dinástica debido a que la norma sobre primogenitura absoluta careció de efecto retroactivo. El monarca, segundo hijo de Harald V y Sonja Haraldsen, heredó el nombre de su bisabuelo Haakon VII, figura que declinó las exigencias de la Alemania nazi para transformarse en emblema de la resistencia patria, según la historiografía de la Casa Real.

El recorrido del soberano integró instrucción militar en la Armada nacional, una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de California en Berkeley y un posgrado en Estudios del Desarrollo por la London School of Economics. Asimismo, colaboró con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, impulsando agendas contra la pobreza, la agenda ambiental, la inclusión social y las causas LGTBIQ+. Ante los percances de salud del anterior rey, asumió transitoriamente la regencia del país, rol que le otorgó preparación anticipada en la jefatura del Estado, de acuerdo con Reuters.

El padre del rey Haakon VIII de Noruega fue el rey Harald V y su abuelo fue el rey Olav V. Foto: Casa Real de Noruega

En 2001, el jefe de Estado se casó con Mette-Marit Tjessem Høiby, a quien conoció en un festival musical. El matrimonio engendró a Ingrid Alexandra, actual heredera directa a la Corona, y a Sverre Magnus. Adicionalmente, el soberano intervino en la crianza de Marius Borg Høiby, primogénito de la reina. “Tomaré el nombre de Haakon VIII y mantendré el mismo lema que eligieron mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo: 'Todo por Noruega'”, manifestó el nuevo monarca durante su debut ante el Consejo de Estado.

¿Qué polémicas familiares empañan el inicio del reinado de Haakon VIII en Noruega?

El vínculo de la reina Mette-Marit con el fallecido financiero estadounidense Jeffrey Epstein desató duras críticas públicas. Correos filtrados expusieron que conversaron entre 2011 y 2014, época posterior a la condena inicial del magnate, e incluso la consorte permaneció cuatro días en su residencia de Florida. La monarca ofreció disculpas, admitió un “error de juicio” tras ser “manipulada y engañada”, mientras Reuters aclaró que no hay pruebas de su participación en actos ilícitos.

El rey Haakon VIII de Noruega se casó con Mette-Marit Tjessem Høiby el 25 de agosto de 2001 en la Catedral de Oslo. Foto: AFP

A este escenario se suma la condena de Marius Borg Høiby, hijastro del rey y ajeno a la línea sucesoria. El tribunal le impuso cuatro años de cárcel por dos violaciones, agresiones y maltrato en pareja, fallo que la defensa planea recurrir. “Cuando uno se casa, lo hace para lo mejor y para lo peor”, declaró Haakon VIII al rechazar interferir en el proceso legal.

Los cuestionamientos abarcan también a la princesa Marta Luisa, distanciada de sus deberes oficiales por rentabilizar comercialmente su estatus regio y cuya unión con el supuesto "chamán de sexta generación" Durek Verrett acentuó el descontento popular. En medio de ello, la reina afronta su recuperación tras un trasplante pulmonar provocado por fibrosis. El hijo de Harald V asume el trono preparado, pero con el reto de resguardar a la Corona y recobrar el respaldo ciudadano.