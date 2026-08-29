El juicio por los atentados del 11 de septiembre de 2001 se iniciará el 5 de junio de 2028 en Guantánamo, donde Jalid Sheij Mohamed y otros tres imputados serán juzgados por terrorismo. | Composición LR/AFP

El juicio por los atentados del 11 de septiembre de 2001 se iniciará el 5 de junio de 2028 en Guantánamo, donde Jalid Sheij Mohamed y otros tres imputados serán juzgados por terrorismo. | Composición LR/AFP

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El juicio por los atentados del 11 de septiembre de 2001 ya cuenta con una fecha tentativa de inicio. Jalid Sheij Mohamed —quien es identificado como el "principal arquitecto" de los ataques en el informe de la Comisión del 11-S— y tres imputados más comparecerán el 5 de junio de 2028 ante una comisión militar en la base estadounidense de Guantánamo, Cuba. Durante esa jornada comenzará la selección del jurado de las Fuerzas Armadas, conforme a la orden emitida por la justicia.

Este proceso judicial determinará la responsabilidad penal del cerebro detrás de la ofensiva terrorista que causó 2.977 muertes inocentes en Nueva York, Washington y Pensilvania. A pesar de la gravedad de los señalamientos, Mohamed carece de una condena formal, por lo que conserva la condición jurídica de sospechoso. Asimismo, el dictamen judicial contempla la posibilidad de futuros retrasos en la agenda del tribunal.

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Los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos causaron la destrucción total del complejo del World Trade Center en Nueva York y graves daños en el Pentágono. Foto: AFP

¿Por qué se pospuso el juicio por el 11-S contra Jalid Sheij Mohamed hasta 2028?

El magistrado militar Michael Schrama desestimó la solicitud de la Fiscalía para arrancar el proceso judicial en enero de 2027, argumentando conflictos sin resolver sobre evidencia, seguridad nacional y normativas procedimentales. “Una fecha realista debe tener en cuenta la audiencia y resolución de las mociones probatorias y de cumplimiento previas al juicio”, precisó el teniente coronel, según NBC News. La designación del jurado comenzará el 5 de junio de 2028, mientras que los alegatos preliminares arrancarán 30 días después de conformar dicho panel.

Ese expediente acumula más de dos décadas de tropiezos institucionales desde la imputación formal formulada en 2011. Aunque en 2024 tres de los implicados aceptaron admitir su culpabilidad para eludir la pena capital, el Departamento de Defensa anuló dicho pacto y una corte de apelaciones lo frenó definitivamente un año más tarde. Por esta razón, Mohamed, Mustafa al Hawsawi y Walid bin Attash enfrentarán la justicia de forma conjunta con Ali Abdul Aziz Ali.

La prensa mundial cubrió los atentados del 11 de septiembre de 2001 mediante transmisiones ininterrumpidas en vivo y portadas históricas que reflejaron la conmoción global. Foto: AFP

Los señalamientos abarcan actos de terrorismo, conspiración, homicidio en violación del derecho de la guerra y secuestro de aeronaves. Gran parte del estancamiento proviene de los severos interrogatorios sufridos por el cabecilla tras su detención en Pakistán en 2003, incluyendo 183 sesiones de ahogamiento simulado en prisiones de la CIA. Recientemente, Schrama declaró involuntarias las confesiones obtenidas en Guantánamo en 2007 y las descartó del material incriminatorio, fallo que los fiscales planean impugnar.

¿Por qué Jalid Sheij Mohamed es considerado el cerebro de los atentados del 11 de septiembre?

Jalid Sheij Mohamed, un ingeniero mecánico kuwaití de origen baluchi graduado en Estados Unidos, combatió a los soviéticos en Afganistán antes de unirse al yihadismo radical. A finales de los noventa, expuso a Osama bin Laden una estrategia destructiva: secuestrar aeronaves comerciales para estrellarlas contra infraestructura clave estadounidense. La investigación oficial confirma que el líder de Al Qaeda aprobó la propuesta en 1999 y designó a Mohamed como el gestor principal de la operación.

La investigación oficial confirma que el líder de Al Qaeda designó a Jalid Sheij Mohamed como el gestor principal del atentado 11-S. Foto: AFP

El rol del acusado abarcó desde el reclutamiento de ejecutores hasta la supervisión logística y financiera del ataque. Dichos hallazgos no dependen solo de testimonios tras arrestos, sino también de documentos de inteligencia, registros bancarios y rastreos de comunicaciones. No obstante, la Comisión del 11-S advirtió la complejidad de validar interrogatorios realizados bajo custodia norteamericana sin corroboración externa.

Durante una vista legal en Guantánamo en 2007, el sospechoso declaró: “Fui responsable de la operación del 11-S, de la A a la Z”. Además, el detenido se atribuyó el complot Bojinka, el atentado contra el World Trade Center en 1993 y el homicidio del reportero Daniel Pearl. Dado que varias confesiones surgieron tras severos apremios físicos, la justicia militar evaluará la validez de los elementos probatorios para dictar sentencia.