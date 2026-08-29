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Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El enfrentamiento por la séptima jornada del Torneo Clausura entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentan en Matute. Foto: Alianza Lima/Deportivo Garcilaso/composición LR
Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentan en Matute. Foto: Alianza Lima/Deportivo Garcilaso/composición LR
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Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO juegan HOY sábado 29 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El conjunto blanquiazul consiguió un valioso empate 1-1 ante Melgar en Arequipa, pero cayó al tercer lugar del Clausura. Ahora, Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso, líder del torneo, que goleó 4-1 a Cienciano en la jornada anterior del campeonato. De ganar y dependiendo de otros resultados, el equipo de Pablo Guede podría recuperar el liderato.

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Horarios por país del partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

El duelo entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se disputará este sábado 29 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (domingo 30/08)

Canal para ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

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Alineaciones Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: posibles formaciones

  • Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Díaz; Pavez; Gaibor, Vélez, Guerrero; Castillo y Girotti.
  • Deportivo Garcilaso: Zubczuk; Canales, Salazar, Gómez, Moreno; Ramos, González; Arancibia, da Silva, Sandoval y Olivares.

Pronóstico de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Alianza Lima sobre Deportivo Garcilaso.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,38), empate (4,05), gana Deportivo Garcilaso (8,90)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,38), empate (4,20), gana Deportivo Garcilaso (10,50)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,36), empate (4,20), gana Deportivo Garcilaso (9,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,38), empate (3,98), gana Deportivo Garcilaso (10,20)
  • Caliente: gana Alianza Lima (1,37), empate (4,20), gana Deportivo Garcilaso (9,80)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,40), empate (4,20), gana Deportivo Garcilaso (10,00).

Últimos partidos de Alianza Lima

  • Melgar 1-1 Alianza Lima | 23.08.26
  • Alianza Lima 1-0 UTC | 15.08.26
  • Sport Boys 1-1 Alianza Lima | 8.08.26
  • Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético | 1.08.26
  • Comerciantes Unidos 2-2 Alianza Lima | 26.07.26

Últimos partidos de Deportivo Garcilaso

  • Deportivo Garcilaso 4-1 Cusco | 22.08.26
  • Cienciano 0-0 Deportivo Garcilaso | 16.08.26
  • Deportivo Garcilaso 2-0 Moquegua | 9.08.26
  • ADT 0-1 Deportivo Garcilaso | 2.08.26
  • Deportivo Garcilaso 2-1 FC Cajamarca | 26.07.26
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