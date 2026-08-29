Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO juegan HOY sábado 29 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El conjunto blanquiazul consiguió un valioso empate 1-1 ante Melgar en Arequipa, pero cayó al tercer lugar del Clausura. Ahora, Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso, líder del torneo, que goleó 4-1 a Cienciano en la jornada anterior del campeonato. De ganar y dependiendo de otros resultados, el equipo de Pablo Guede podría recuperar el liderato.

Horarios por país del partido Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

El duelo entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se disputará este sábado 29 de agosto, desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (domingo 30/08)

Canal para ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Alianza Lima y Deportivo Garcilaso se enfrentarán en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

Alineaciones Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: posibles formaciones

Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Díaz; Pavez; Gaibor, Vélez, Guerrero; Castillo y Girotti.

Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Díaz; Pavez; Gaibor, Vélez, Guerrero; Castillo y Girotti. Deportivo Garcilaso: Zubczuk; Canales, Salazar, Gómez, Moreno; Ramos, González; Arancibia, da Silva, Sandoval y Olivares.

Pronóstico de Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Alianza Lima sobre Deportivo Garcilaso.

Betsson: gana Alianza Lima (1,38), empate (4,05), gana Deportivo Garcilaso (8,90)

Betano: gana Alianza Lima (1,38), empate (4,20), gana Deportivo Garcilaso (10,50)

Bet365: gana Alianza Lima (1,36), empate (4,20), gana Deportivo Garcilaso (9,00)

1XBet: gana Alianza Lima (1,38), empate (3,98), gana Deportivo Garcilaso (10,20)

Caliente: gana Alianza Lima (1,37), empate (4,20), gana Deportivo Garcilaso (9,80)

Doradobet: gana Alianza Lima (1,40), empate (4,20), gana Deportivo Garcilaso (10,00).

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