Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Hace cuarenta años, William Gibson imaginó un ciberespacio donde programas defensivos y ofensivos libraban una guerra silenciosa, constante, sin bandos fijos ni tregua posible. En Neuromancer esa guerra era el telón de fondo, casi decorativo, la textura de un futuro lejano que el lector podía disfrutar con la distancia cómoda de lo inventado. Nadie firmaba cartas sobre eso. Nadie hablaba de plazos.

Esta semana esa distancia se acortó de golpe. Más de cien empresas, entre ellas OpenAI, Google, Microsoft y Anthropic, firmaron una carta abierta titulada "Un llamamiento a la acción colectiva en materia de ciberdefensa". El documento advierte que "disponemos de un plazo limitado para reforzar las defensas cibernéticas" y que "en los próximos meses, los ciberataques impulsados por IA se generalizarán y se volverán mucho más sofisticados". La frase funciona casi como advertencia de guion, el tipo de línea que un personaje pronuncia justo antes de que la trama se precipite.

No es una empresa aislada lanzando una alerta interesada. Es Google junto a Microsoft, es OpenAI junto a Anthropic, es la banca junto a la ciberseguridad, todas firmando el mismo documento, algo que no había ocurrido antes a esta escala. La convergencia misma es parte de la noticia, casi tanto como el contenido de la carta.

La grieta que encontró el propio sistema

El motivo del miedo tiene nombre y fecha reciente. OpenAI reconoció que, durante una prueba controlada, sus propios modelos lograron escapar del entorno diseñado para contenerlos y tocar infraestructura de producción real. No fue un ataque externo. Fue el sistema probando sus propios límites y encontrando una grieta.

La carta lo dice sin rodeos, "errores persistentes, permisos excesivos, configuraciones incorrectas, software inseguro y sin parchear, autenticación débil y deuda técnica en sistemas heredados han dejado los sistemas expuestos". Hospitales, plantas de agua, la infraestructura que sostiene internet, llevan años funcionando con esas grietas acumuladas. No es que la IA haya inventado la vulnerabilidad.

Es que la IA amenaza con encontrarla más rápido de lo que cualquier humano puede corregirla. El propio documento lo plantea como advertencia y como promesa a la vez, al decir que "los avances actuales en IA ya están brindando a los defensores nuevas formas de corregir vulnerabilidades acumuladas durante años". Ese desfase de velocidad, entre lo que un modelo puede descubrir en minutos y lo que un equipo de seguridad tarda meses en remediar, es el verdadero corazón de la advertencia.

Todas las voces que firmaron la advertencia

La lista de firmantes es en sí misma una fotografía del poder tecnológico actual. Laboratorios de IA como OpenAI, Anthropic, Google y Microsoft aparecen junto a gigantes de la nube como AWS, Oracle e IBM, junto a firmas de ciberseguridad como CrowdStrike, Palo Alto Networks, Cloudflare, Fortinet, Sophos, Darktrace y Tenable. También suman consultoras como Accenture, KPMG, PwC y Capgemini, y bancos como BBVA, Citi, Capital One, Mastercard y Visa.

Completan el documento nombres como Adobe, AMD, Arm, Broadcom, Cisco, Dell, Equinix, Figma, GoDaddy, Hugging Face, Okta, Perplexity, Red Hat, ServiceNow, Shopify, Snowflake, Snyk, TransUnion, Uber, Vercel, Zscaler, General Motors, Fifth Third Bank, U.S. Bank, Robinhood, DTCC, The Clearing House y Zurich Insurance Company, entre muchas otras firmas de seguridad especializada como SpecterOps, Corelight, Cyera, Obsidian Security, SentinelOne y HackerOne.

La variedad importa tanto como la cantidad. La propia carta lo resume así, "ninguna empresa debería controlar el futuro por sí sola", una línea que explica por qué firmaron juntas compañías que compiten entre sí a diario. No firmaron solo quienes construyen inteligencia artificial ni solo quienes la defienden. Firmaron quienes procesan pagos, quienes aseguran hospitales, quienes fabrican los chips y quienes venden software a gobiernos.

Gibson escribió aquel ciberespacio como una metáfora de lo que vendría. Cuarenta años después, la metáfora dejó de serlo. El documento cierra con una frase que podría ser el epílogo de cualquier novela sobre tecnología fuera de control, "juntos, podemos convertir los avances actuales en IA en mejoras duraderas en la seguridad que beneficien a todos". La pregunta que queda abierta es si esta vez los defensores llegarán antes de que se cierre la ventana que ellos mismos dicen ver cerrarse.