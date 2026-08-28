China y Nepal monitorean el deshielo del Himalaya con un sistema de alerta, ¿por qué no evitó el último alud?

Recientemente, un alud de hielo y rocas sorprendió a los equipos de monitoreo, generando una inundación repentina en Nepal y afectando al condado de Gyirong en Tíbet | AFP

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Científicos de China y Nepal desarrollaron en los últimos años un sistema transfronterizo de alerta temprana para monitorear el deshielo de los glaciares del Himalaya y prevenir inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares. Según un artículo publicado el miércoles en la revista Journal of Glaciology and Geocryology, este mecanismo emitió con éxito siete alertas tempranas en los últimos años, incluida una en la frontera entre China y Nepal el año pasado.

Sin embargo, el alud de hielo y rocas registrado el miércoles en la frontera de alta montaña del Tíbet tomó por sorpresa a los equipos de monitoreo. El flujo de escombros impactó un río en Nepal y generó una inundación repentina que se extendió hasta el condado de Gyirong, en la región autónoma del Tíbet. Aún no está claro si el sistema detectó alguna anomalía antes del desastre.

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Expertos explican los límites del monitoreo actual

Kang Shichang, experto en riesgos de montaña de la Academia China de Ciencias, señaló los desafíos que enfrenta el sistema en terrenos transnacionales. "En teoría, detectar una avalancha de hielo y rocas río arriba podría dar unos 20 minutos de aviso, pero el equipo de monitoreo es limitado en esa zona, y el origen del desastre se encuentra en el lado nepalí", explicó a The Paper. Para cuando los sensores detectan algo inusual, agregó, el deslizamiento ya podría estar en marcha.

Xu Baiqing, subdirector del Instituto de Investigación de la Meseta Tibetana, había señalado en mayo, durante una conferencia en Katmandú, que un incidente similar ocurrido el año pasado se produjo en parte porque el lago que se desbordó no había sido designado como objetivo clave de vigilancia. "Estos eventos son muy repentinos y pueden tener enormes repercusiones transfronterizas, lo que deja a las zonas aguas abajo con un tiempo de respuesta extremadamente limitado", afirmó.

Advierten que las inundaciones serán más intensas

La meseta tibetana alberga más de 100.000 glaciares que se derriten a un ritmo acelerado por el aumento de las temperaturas globales, que en el Himalaya superan el doble del promedio mundial. Los hallazgos de la expedición china Qinghai-Tíbet, publicados en 2025, identificaron 1.256 lagos glaciares de alto riesgo, 182 de ellos con peligro extremo de desbordamiento.

Un estudio de diciembre pasado, liderado por Zhang Guoqing y otros investigadores del Instituto de Investigación de la Meseta Tibetana, proyectó que, sin intervención, la intensidad de las inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares en el Himalaya aumentará más de un 27%. Entre 2011 y 2020, se registraron en promedio más de 15 inundaciones anuales de este tipo, el triple respecto a la década de 1981-1990.