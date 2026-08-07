Donald Trump anunció en Las Vegas que EE. UU. obtuvo "miles de millones de barriles de petróleo" de Venezuela tras la operación militar que resultó en la detención de Maduro | AFP

Donald Trump anunció en Las Vegas que EE. UU. obtuvo "miles de millones de barriles de petróleo" de Venezuela tras la operación militar que resultó en la detención de Maduro | AFP

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Donald Trump dijo desde un suburbio de Las Vegas, Nevada que Estados Unidos ha obtenido "miles de millones de barriles de petróleo" de Venezuela, siete meses después de la operación militar que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

El jefe de la Casa Blanca calificó aquella misión como una "guerra de 48 minutos" y aseguró que las ganancias obtenidas superaron con creces la inversión inicial. "Pagamos la guerra con lo que obtuvimos allí", indicó. La intervención dejó más de 100 fallecidos y culminó con la extradición de Maduro a Nueva York, donde se declaró inocente de los cargos por narcotráfico que le imputa la justicia estadounidense. Desde entonces, Rodríguez asumió la presidencia encargada bajo una fuerte tutela de Washington.

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Tampoco ocultó su entusiasmo por el nuevo esquema de relación bilateral. "Ahora yo amo a Venezuela. Nos está yendo muy bien (…) Es la vieja forma de hacerlo, ¿verdad?: al vencedor le pertenecen los despojos, ¿cierto?", remató.

El mandatario también recordó que ambos países poseen de forma conjunta el 60% de las reservas mundiales de crudo y gas. Sus declaraciones coinciden con un momento en que la administración estadounidense controla de facto los ingresos petroleros de la nación caribeña. Según The New York Times, el secretario de Estado Marco Rubio envía mensajes regularmente a Delcy Rodríguez por WhatsApp y ejerce influencia directa sobre las operaciones diarias del gobierno interino. Además, autoriza cómo se gastan los fondos públicos, lo que le otorga un control financiero casi absoluto sobre Caracas.

En tanto, el líder republicano ha mencionado en repetidas ocasiones la idea de una anexión. En mayo dijo a Fox que consideraba "seriamente" convertir a Venezuela en el estado número 51 de la Unión Americana y a inicios de agosto compartió en su red Truth Social un mapa del país con la bandera estadounidense.

Diálogo político arranca bajo respaldo de Estados Unidos

En tanto, en Caracas comenzó la primera ronda de negociaciones entre el gobierno interino y una delegación de la oposición. La mesa fue encabezada por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, y por Dinorah Figuera, líder de la bancada opositora que obtuvo la mayoría legislativa en 2015. Figuera llegó el miércoles a Venezuela procedente de España, donde vivía exiliada.

Las partes acordaron principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y protección de los derechos humanos, según un comunicado conjunto. El proceso "busca alcanzar la estabilización, la reconciliación política y una transición pacífica", expresó la delegación opositora. Las sesiones se extenderán hasta el 12 de agosto y entre los temas figuran cambios en el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la restitución de derechos civiles y políticos.

El Departamento de Estado saludó el inicio del diálogo y lo calificó como "una oportunidad única". Washington insiste en que su estrategia se desarrolla en tres fases: estabilización con el fin de prevenir el colapso social, recuperación económica y reconciliación política. Sin embargo, el proceso no cuenta con la participación de la dirigente opositora María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, quien no fue invitada a la mesa. Tampoco participa Edmundo González Urrutia, ampliamente reconocido como el ganador de las elecciones de 2024 y exiliado en España. Machado señaló que no obstaculizará las conversaciones, aunque su ausencia genera dudas sobre la legitimidad del proceso.

Trump, mientras tanto, elogia a Delcy Rodríguez. “Aún no están preparados, pero se ha avanzado mucho. Delcy está haciendo un trabajo fantástico”, sostuvo en julio.

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Persisten dudas sobre fondos del crudo venezolano

Los ingresos por la venta de crudo se depositan en una cuenta bancaria controlada por Estados Unidos. Según Francisco Rodríguez, exasesor económico de la Asamblea Nacional venezolana e investigador del Centro de Investigación Económica y Política, "a cambio, EE. UU. transfiere una fracción de los ingresos procedentes de esos petróleos al gobierno de Venezuela". El monto exacto no se conoce. "No sabemos con exactitud a qué fracción corresponde esa cifra. No hay mucha transparencia al respecto", añadió.

Trump ha afirmado que el dinero recaudado servirá para "gobernar el país", pero también ha sugerido que una parte se ha destinado a reembolsar el costo de la operación militar. Informes citados por medios internacionales calculan que Washington ha recaudado más de 13.000 millones de dólares por la venta de petróleo venezolano, aunque el presidente cree que la suma es "incluso más que eso". Rubio declaró ante el Congreso en junio que las ventas eran supervisadas por la firma KPMG y que "cada desembolso" se auditaba. Esa auditoría aún no se ha hecho pública.

La pobreza extrema y los terremotos agravan la crisis

Mientras se discute el destino de los fondos petroleros, más de la mitad de la población venezolana vive en pobreza extrema. Los terremotos de junio, que dejaron más de 5.000 muertos y 18.000 personas sin hogar, agravaron la emergencia. "Estamos viendo a mucha gente con diarrea, infecciones respiratorias y enfermedades de la piel", relató desde Caracas Carolina Nelson, de la organización humanitaria Project HOPE.

El Banco Mundial estima que los sismos causaron daños materiales directos por más de 19.600 millones de dólares. Estados Unidos envió asistencia por 386 millones, pero Francisco Rodríguez advirtió que "si los beneficios económicos son tan grandes como afirma el presidente, entonces parecería que Washington debería tener una mayor responsabilidad".

En las calles, el malestar crece. "¡Ni colonia ni tutela, la patria no se entrega!", gritaron militantes de izquierda en protestas recientes donde quemaron banderas estadounidenses. Un grupo de familiares de presos políticos mantiene una vigilia desde hace 60 días cerca de la embajada de Estados Unidos, donde exigen que el encargado de negocios, John Barrett, interceda por la liberación de sus seres queridos, pero hasta ahora no han sido recibidos por el diplomático.