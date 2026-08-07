HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Abelardo de la Espriella asume la presidencia de Colombia con un mensaje de mano dura y cohesión con Estados Unidos

De la Espriella anunció más operaciones militares, bombardeos contra campamentos guerrilleros y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en las zonas más afectadas.

Abelardo de la Espriella asumió como nuevo presidente de Colombia en una ceremonia en Cali
Abelardo de la Espriella asumió como nuevo presidente de Colombia en una ceremonia en Cali | AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

Abelardo de la Espriella juró este viernes como nuevo presidente de Colombia en una ceremonia realizada en Cali, lejos del tradicional Capitolio bogotano, y con un mensaje directo a los grupos armados que azotan el país. "Vamos a recuperar la soberanía y a proteger a los ciudadanos de la delincuencia y el narcoterrorismo", afirmó en su alocución más reciente antes de asumir el cargo. El mandatario de ultraderecha, de 48 años, llega al poder con la promesa de una “nueva era” y la determinación de combatir con mano dura a los actores del conflicto.

La ciudad amaneció blindada con 11.000 militares y un sistema antidrones para proteger a los invitados, entre ellos una decena de jefes de Estado, el rey Felipe VI de España y el fiscal general de EE. UU.. Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, no asistió a la investidura. Horas antes abandonó la Casa de Nariño y se despidió con un escueto mensaje. "Espero que nos recuerden. Hasta siempre, libertad y vida", dijo el saliente jefe de Estado. Sus aliados convocaron manifestaciones en las principales ciudades porque desconocen la elección, que se definió por el margen más estrecho del que se tenga registro.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Dejó Lima para vivir en el desierto más árido de Perú: 30 años después, un rebaño de llamas creó un sorprendente ecosistema

lr.pe

Busca fortalecer el vínculo con Trump

De la Espriella asume con la intención de enterrar la paz total, la política bandera de Petro que buscaba negociar con todos los grupos armados. El nuevo jefe de Estado prometió intensificar los bombardeos contra campamentos guerrilleros con apoyo de Israel y Estados Unidos, así como construir megacárceles similares a las de El Salvador. La estrategia evoca la cooperación militar entre Bogotá y Estados Unidos de comienzos de siglo, un modelo que ahora regresa con fuerza renovada.

Donald Trump respaldó abiertamente al abogado durante la campaña. A cambio, De la Espriella le aseguró que Colombia se relacionará con la Casa Blanca "como nunca antes". El giro en la política exterior incluye el anuncio de ruptura de relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba, dos países que actuaron de garantes en los diálogos de paz con las guerrillas. Antes de la ceremonia, el presidente electo sostuvo reuniones con mandatarios afines como Javier Milei, José Antonio Kast y Daniel Noboa, con quienes abordó cooperación en seguridad y comercio.

PUEDES VER: Hace más de 400 años, un volcán de Perú sepultó pueblos y provocó uno de los veranos más fríos de la historia: sigue bajo monitoreo

lr.pe

La oposición de Cepeda desconoce al mandatario

Mientras la élite internacional se congregaba en Cali, en Barranquilla el excandidato presidencial Iván Cepeda lideró una concentración que calificó como un acto de desobediencia civil. "Abelardo de la Espriella pasa de ser un extorsionista de narcotraficantes a ser un extorsionado de los Estados Unidos", declaró el senador ante miles de simpatizantes reunidos en las inmediaciones del estadio Metropolitano. Cepeda insistió en que no reconoce la legitimidad del nuevo gobierno y advirtió que en el primer acto que viole los derechos de la población "vamos a responder de manera pacífica, pero enérgica".

El dirigente opositor justificó su ausencia en la investidura al señalar que la doble nacionalidad del sucesor de Petro le exige anteponer los intereses norteamericanos. "Somos la principal fuerza política del país, tenemos la bancada más numerosa del Congreso y somos la mitad del electorado", agregó Cepeda, quien llamó a mantener la movilización de cara a las elecciones locales de octubre de 2027.

PUEDES VER: Noruega y la histórica alianza que renovó con 3 países, incluido Perú, para frenar la deforestación de la Amazonía al 2030

lr.pe

Un showman que cambió los tribunales por la política

El nuevo mandatario, conocido como 'El Tigre', construyó su carrera como abogado defensor de paramilitares, narcotraficantes y políticos corruptos. Cantante de ópera aficionado y dueño de una marca de ropa llamada De la Espriella Style, irrumpió en la campaña como un 'outsider' sin partido. Sus actos eran espectáculos con fuegos artificiales y discursos detrás de un cristal blindado.

"No soy un mercader de ilusiones, soy un empresario de realidades", dijo a la AFP durante la contienda electoral. Ahora, con un gabinete colmado de figuras de la derecha tradicional, el abogado que vivía la “dolce vita” en Florencia se enfrenta al desafío de gobernar un país con más de 25.000 personas en armas y una economía que depende de la mayor producción mundial de cocaína.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Colombia convierte toneladas de basura plástica de las calles en bloques tipo Lego para construir casas en solo 5 días

Colombia convierte toneladas de basura plástica de las calles en bloques tipo Lego para construir casas en solo 5 días

LEER MÁS
Colombia despliega 11.000 uniformados para garantizar la seguridad de la investidura de Abelardo de la Espriella

Colombia despliega 11.000 uniformados para garantizar la seguridad de la investidura de Abelardo de la Espriella

LEER MÁS
'La mujer prohibida' Netflix reparto: ¿Quién es quién en la serie colombiana protagonizada por Valerie Domínguez?

'La mujer prohibida' Netflix reparto: ¿Quién es quién en la serie colombiana protagonizada por Valerie Domínguez?

LEER MÁS
El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

LEER MÁS
La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

LEER MÁS
Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Buscan voluntarios sin experiencia dispuestos a vivir gratis durante una semana: para cuidar caballos, burros y otros animales rescatados en un refugio por 2 horas

Buscan voluntarios sin experiencia dispuestos a vivir gratis durante una semana: para cuidar caballos, burros y otros animales rescatados en un refugio por 2 horas

LEER MÁS
Sinuano resultados Noche y Día: números ganadores de la última lotería de Colombia de HOY viernes 7 de agosto

Sinuano resultados Noche y Día: números ganadores de la última lotería de Colombia de HOY viernes 7 de agosto

LEER MÁS
Una sequía histórica sacó a la luz los secretos del río Danubio: barcos de la Segunda Guerra Mundial, fósiles de mamut y más

Una sequía histórica sacó a la luz los secretos del río Danubio: barcos de la Segunda Guerra Mundial, fósiles de mamut y más

LEER MÁS
Dejó Lima para vivir en el desierto más árido de Perú: 30 años después, un rebaño de llamas creó un sorprendente ecosistema

Dejó Lima para vivir en el desierto más árido de Perú: 30 años después, un rebaño de llamas creó un sorprendente ecosistema

LEER MÁS
Fue adoptada por una familia sueca y más de 50 años después viajó a Sudamérica en busca de sus raíces: "Encontré esa parte faltante"

Fue adoptada por una familia sueca y más de 50 años después viajó a Sudamérica en busca de sus raíces: "Encontré esa parte faltante"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025