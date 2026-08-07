Rodrigo Paz asegura que Bolivia comenzó a salir de su peor crisis económica en 40 años

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este jueves avances en la economía del país durante su primer mensaje a la nación por el aniversario de independencia | AFP

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este jueves avances en la economía del país durante su primer mensaje a la nación por el aniversario de independencia | AFP

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este jueves que su administración comenzó a sacar al país de la peor crisis económica en cuatro décadas. Durante su primer mensaje a la nación por los 201 años de independencia, pronunciado en Sucre, el mandatario centroderechista defendió las medidas adoptadas desde su llegada al poder hace nueve meses. "Tomamos decisiones difíciles, algunas fueron impopulares y otras tuvieron un costo para la familia, pero eran necesarias para que la crisis deje de dañar a nuestra economía y de sacrificar nuestro futuro", sostuvo.

Paz asumió el 8 de noviembre de 2025 tras dos décadas de administraciones de izquierda, primero con Evo Morales y luego con Luis Arce. "Nos dejaron una patria arrasada y moribunda", dijo ante los legisladores, y añadió que el país "apenas podía respirar". Su gobierno sorteó entre mayo y junio el mayor desafío hasta la fecha: bloqueos de rutas que provocaron escasez de alimentos, combustibles y medicamentos en varias ciudades. El Ejecutivo responsabiliza a Morales de orquestar esas protestas y el exmandatario es buscado por una orden de aprehensión. "Acabamos de vencer 53 días de una resistencia del pasado que se niega a aceptar que una nueva Bolivia está naciendo", remarcó el gobernante.

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Bolivia reduce el gasto público y elimina ministerios

El mandatario detalló el plan de ajuste con el que busca ordenar las cuentas públicas. "Hemos pasado de 21 ministerios a 12; el recorte más grande de la historia del Estado tranca", afirmó. La medida, según explicó, busca dar mayor agilidad a la administración y destinar los recursos ahorrados a obras y atención en las regiones.

Otra decisión relevante fue la quita parcial de la subvención a los combustibles, un subsidio que el gobierno consideró insostenible. Paz aseguró que el Presupuesto General del Estado reformulado permitió reducir el déficit fiscal en más de 23.500 millones de bolivianos y bajar en más del 30 por ciento el gasto corriente de los ministerios. Pese al ajuste, mencionó un incremento de 1.620 millones de bolivianos para alcaldías y 574 millones destinados a gobernaciones. También afirmó que se crearon más de 2.300 nuevos ítems en salud y más de 3.000 en educación. "Todo un récord en momentos tan difíciles, en una crisis tan profunda", señaló.

En paralelo, Paz realizó un cambio en su gabinete tras la ruptura de la alianza con Unidad Nacional, el partido de Samuel Doria Medina. José Luis Lupo, hombre de confianza del excandidato presidencial, dejó el Ministerio de la Presidencia y fue propuesto como embajador ante la OEA. El ex canciller Fernando Aramayo asumió esa cartera, mientras que Héctor Huanca quedó al frente de Relaciones Exteriores.

El gobierno prepara una nueva ley de inversiones

El jefe de Estado anunció que el 11 de agosto enviará a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley de inversiones, luego de un proceso de socialización con distintos sectores. En los próximos meses también remitirá las normas acordadas en el encuentro del 9 de mayo en Cochabamba, que incluyen leyes de hidrocarburos, minería y alianzas público-privadas.

Paz adelantó que antes de que termine 2026 Bolivia contará con un nuevo modelo de gobernanza destinado al sector hidrocarburífero y energético, elaborado con apoyo de cooperación internacional y expertos nacionales. Además, aseguró que su administración tiene listas más de 8.900 obras para entregar o iniciar durante este año.

En el cierre de su alocución, el mandatario pidió disculpas en nombre del gobierno por los posibles errores cometidos. También convocó a construir un gran acuerdo nacional y sostuvo que el país debe elegir entre dos caminos: "O la muerte de lo ilícito o la producción del desarrollo de la patria".