Irán desmiente a Donald Trump y asegura que no negocia con Estados Unidos en medio de la crisis por Ormuz

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Irán negó este lunes que existan negociaciones con Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump afirmara que ambos países retomarían conversaciones con el objetivo de buscar una salida al conflicto que comenzó el 28 de febrero. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní sostuvo que, por ahora, el único proceso abierto corresponde al diálogo con Omán sobre el futuro del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos.

El desmentido llegó después de que Trump asegurara que había decidido cancelar un ataque masivo contra la República Islámica y dar así una nueva oportunidad a la vía diplomática. Sin embargo, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, advirtió que la situación no cambiará mientras continúen, según afirmó, "la hostilidad de EE.UU.", el bloqueo marítimo y las acciones militares contra Irán.

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La ruta de Omán: el único canal que Irán reconoce

Las autoridades iraníes insistieron en que el entendimiento con Omán no implica conversaciones políticas con Washington. El domingo, Baqai indicó a la televisión estatal que estaban cerca de acordar una ruta "aceptable para ambas partes, respetando los derechos soberanos de cada país y garantizando nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad".

Teherán mantiene cerrado el estrecho tras el recrudecimiento del conflicto y sostiene que conservará el control sobre esa vía marítima. Antes de la guerra, por ese corredor circulaba alrededor de una quinta parte de los hidrocarburos comercializados en el mundo. Estados Unidos rechaza las condiciones impuestas por Irán para permitir de nuevo el tránsito.

Mientras tanto, Trump aseguró que las conversaciones previstas abordarían precisamente la situación en Ormuz y el futuro del programa nuclear iraní. El mandatario indicó ante periodistas que "ahora lo que estamos haciendo es hablarles en forma de negociación. Comienza mañana en la tarde", aunque no precisó el lugar ni los participantes.

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El petróleo reacciona y los mercados caen un 5%

Las declaraciones del presidente estadounidense tuvieron un efecto inmediato en los mercados internacionales. Tras el anuncio de Trump con respecto a un posible reinicio del diálogo, el precio del Brent del mar del Norte cayó más de un 5% durante la apertura de los mercados asiáticos y se situó en torno a los US$82 por barril.

El líder republicano también aseveró que Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar le solicitaron aplazar una ofensiva que, según sus palabras, habría sido "la más grande desde la Segunda Guerra Mundial". No obstante, los medios iraníes rechazaron esa versión y negaron que Teherán hubiera pedido suspender un eventual ataque estadounidense.

El memorando que podría revivir la tregua

El portavoz de la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní, Hassan Qashqavi, informó que varios mediadores intentan recuperar el memorando de entendimiento acordado entre ambas partes en junio. Explicó que ese documento no constituía un acuerdo de paz definitivo, sino una base para futuras negociaciones más amplias.

Qashqavi sostuvo que "la cuestión principal y, de hecho, la clave del asunto ahora mismo es el tema del estrecho de Ormuz, así que sí, hay un intercambio de puntos de vista". Por su parte, el presidente Masud Pezeshkian escribió en la red X que el país debe "esforzarse por obligar al enemigo a mantenerse comprometido con lo que ha firmado".

El profesor Sultan Barakat, de la Universidad Hamad Bin Khalifa de Qatar, señaló al medio Al Jazeera que un eventual acuerdo probablemente retomaría ese memorando y permitiría avanzar primero sobre Ormuz antes de abordar otros asuntos, como el programa nuclear, las sanciones económicas o la indemnización exigida por Teherán.

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Irán insiste en una alianza de seguridad sin EE. UU.

El ministro interino de Defensa, Mayid Ibn al-Reza, defendió la creación de un mecanismo regional de protección integrado por países como Irán, Turquía, Pakistán, Arabia Saudita y Egipto. Durante una conversación con su homólogo turco, Yaşar Güler, afirmó que la presencia militar de fuerzas externas incrementa la inseguridad en Oriente Medio.

En la misma línea, Baqai sostuvo que la guerra entre Irán y Estados Unidos no afecta únicamente a ambas naciones, sino a toda la región. Según declaró, el uso de instalaciones militares estadounidenses en los países del Golfo ha aumentado la inestabilidad y representa un riesgo a la seguridad regional.