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Campaña “Justicia Familiar Cerca de Ti” llegará a La Capilla con atención gratuita

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque presentará la campaña "Justicia Familiar Cerca de Ti" para facilitar el acceso a la justicia en comunidades rurales el 7 de agosto.

Esta campaña busca descentralizar el servicio judicial y garantizar que las poblaciones vulnerables accedan a sus derechos sin barreras. Foto: difusión.
Esta campaña busca descentralizar el servicio judicial y garantizar que las poblaciones vulnerables accedan a sus derechos sin barreras. Foto: difusión.
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Con el objetivo de garantizar un acceso oportuno y efectivo a la justicia para las poblaciones rurales y en condición de vulnerabilidad, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque desarrollará una nueva jornada de la campaña "Justicia Familiar Cerca de Ti", iniciativa que busca acercar el servicio de justicia a las comunidades alejadas mediante jornadas itinerantes de orientación y atención especializada.

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La actividad será desarrollada por el Juzgado de Paz Letrado de Cutervo, a cargo del Dr. Erikson Diomar Esparza Rodríguez, el próximo 7 de agosto, de 8.00 a. m. a 3.00 p. m., en las inmediaciones de la Parroquia del distrito La Capilla, provincia de Cutervo, donde los ciudadanos recibirán orientación jurídica gratuita, capacitación en derecho de alimentos, absolución de consultas, entrega de formatos judiciales y recepción de demandas correspondientes a la competencia del Juzgado de Paz Letrado.

Asimismo, el equipo jurisdiccional brindará atención en procesos relacionados con alimentos, aumento de alimentos, filiación extramatrimonial, tenencia, régimen de visitas y otros procesos de familia, promoviendo que las personas puedan ejercer sus derechos sin que las barreras geográficas limiten el acceso a la administración de justicia. El proyecto tiene como finalidad fortalecer la tutela jurisdiccional efectiva y descentralizar el servicio judicial en beneficio de la ciudadanía.

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Esta campaña forma parte de la política institucional impulsada por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para promover una justicia más cercana, inclusiva y accesible, en coordinación con la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, fortaleciendo la presencia del Poder Judicial en las zonas rurales y garantizando una atención directa a quienes más lo necesitan.

Con esta nueva intervención, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de acercar la justicia a las poblaciones más alejadas del distrito judicial, facilitando el acceso a servicios judiciales especializados y promoviendo la protección efectiva de los derechos de las familias.

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