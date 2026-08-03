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Más de 65.000 evacuados y 700 casas arrasadas por incendios que golpean el noroeste de Estados Unidos

Estados Unidos atraviesa una de las temporadas de incendios forestales más intensas de la última década, con más de 45.000 siniestros registrados y millones de hectáreas consumidas por las llamas.

Con 70 grandes incendios activos, EE.UU. ha sufrido la peor temporada en décadas
Con 70 grandes incendios activos, EE.UU. ha sufrido la peor temporada en décadas | AFP
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Los incendios en Estados Unidos mantienen una amplia crisis en el noroeste del país, donde más de 65.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares y alrededor de 700 viviendas quedaron destruidas, sobre todo en Washington. Las autoridades mantienen el estado de emergencia mientras decenas de focos permanecen fuera de control y miles de bomberos trabajan con el fin de contener el avance del fuego.

El Centro Nacional Interagencial de Incendios (NIFC) informó que en la actualidad existen 70 grandes siniestros forestales activos en todo el país, los cuales han consumido más de 770.000 hectáreas. Solo Washington registra 16 grandes siniestros, mientras que Oregón concentra otros 20. En lo que va del año, Estados Unidos acumula 45.835 deflagraciones, la cifra más alta para esta época en la última década, con más de 2,1 millones de hectáreas arrasadas.

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El comisionado de Tierras Públicas de Washington, Dave Upthegrove, confirmó que el condado de Spokane concentra la mayor parte de las evacuaciones. "La devastación es desgarradora. Detrás de cada una de las imágenes dramáticas que vemos hay un bombero que lleva días trabajando, un responsable de emergencias que toma decisiones imposibles y familias que dejan atrás todas sus pertenencias con el objetivo de intentar ponerse a salvo", declaró a CNN.

El funcionario añadió que cerca de 5.000 personas participan en las labores de respuesta entre bomberos, equipos especializados y efectivos de la Guardia Nacional. También destacó que el Estado había reforzado con antelación sus recursos y acuerdos de apoyo con otras jurisdicciones. "Tenemos una tarea enorme por delante, pero miles están trabajando juntas con una misión colectiva, proteger vidas y ayudar a estas comunidades a reconstruirse", afirmó.

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Oregón y Montana enfrentan grandes focos

La emergencia también afecta a Oregón, donde contabilizan 48 incendios activos, incluidos 20 de gran magnitud. El Departamento de Gestión de Emergencias indicó que unas 25.000 personas continúan bajo riesgo de evacuación y más de veinte viviendas ya fueron destruidas.

En Montana permanecen activos seis grandes incendios sin control. La situación además alcanza a Idaho y Utah, donde las llamas consumen amplias extensiones de terreno. En Utah, un incendio catalogado como "catastrófico" provocó la muerte de más de un centenar de cabezas de ganado y obligó a ordenar evacuaciones cerca de la localidad de Fillmore.

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Sequía y viento agravan la peor temporada en décadas

Las autoridades atribuyen esta crisis a una combinación de sequía, baja humedad y fuertes vientos, condiciones que convierten la temporada en la más grave del noroeste del Pacífico en más de tres décadas. El gobernador de Washington, Bob Ferguson, declaró el estado de emergencia y prohibió casi todas las quemas agrícolas y de residuos hasta el 30 de septiembre para reducir nuevos focos.

El pronóstico ofrece un alivio temporal gracias a la llegada de bajas temperaturas y vientos más débiles, factores que podrían facilitar el trabajo de los equipos de ayuda. Sin embargo, las autoridades advirtieron que el tiempo volverá a ser más cálido a partir del miércoles y que el cambio de clima mantendrá elevado el riesgo de nuevos incendios.

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