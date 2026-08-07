HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Colombia convierte toneladas de basura plástica de las calles en bloques tipo Lego para construir casas en solo 5 días

La técnica, desarrollada por Conceptos Plásticos, permite levantar viviendas sin el uso de ladrillos y mortero, logrando armar casas de 40 m² en menos de una semana con un equipo reducido.

Colombia ha innovado en el reciclaje al convertir residuos plásticos en bloques modulares, similares a piezas de Lego, para construir viviendas sin mortero tradicional.
Colombia ha innovado en el reciclaje al convertir residuos plásticos en bloques modulares, similares a piezas de Lego, para construir viviendas sin mortero tradicional. | Foto: Architectural Digest
Escuchar
Resumen
Compartir

Colombia encontró una forma poco convencional de darle una segunda vida a los residuos plásticos: convertirlos en bloques que se ensamblan de manera similar a las piezas de Lego. El sistema permite levantar estructuras modulares sin recurrir al método tradicional de colocar ladrillos con mortero.

La propuesta fue desarrollada por Conceptos Plásticos y ya ha sido utilizada fuera del país. Una vivienda de unos 40 m² llegó a montarse con cuatro personas en cinco días, mientras que UNICEF llevó esta tecnología a Costa de Marfil para levantar aulas y aprovechar toneladas de desechos.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Con tubos y botellas de plástico, un joven de 14 años podría haber encontrado una forma de llevar agua donde casi no existe

lr.pe

¿Cómo se convierte la basura plástica en una vivienda?

El proceso comienza con la selección de los residuos recuperados, que pueden proceder tanto de hogares como de actividades industriales. Después, el material pasa por distintas etapas hasta quedar listo para convertirse en piezas destinadas a la construcción.

El plástico seleccionado se clasifica, tritura, funde y moldea para obtener bloques y columnas. Su diseño permite unir los componentes entre sí, formando paredes y otras estructuras sin depender de la mampostería convencional.

Una de las demostraciones más llamativas permitió montar una casa de aproximadamente 40 m² con cuatro personas en apenas cinco días. La vivienda contaba con dos dormitorios, salón-comedor, cocina y baño, aunque el tiempo corresponde principalmente al ensamblaje del sistema modular.

PUEDES VER: Una estudiante de secundaria inventó un plástico de origen vegetal que elimina los microplásticos del medio ambiente mientras se degrada

lr.pe

¿Dónde se ha utilizado este sistema de construcción?

La tecnología colombiana llegó hasta Costa de Marfil, donde UNICEF la incorporó a proyectos destinados a la construcción de escuelas. Antes de emplearla, el organismo realizó evaluaciones independientes para comprobar las condiciones de seguridad de los materiales.

El programa permitió levantar 262 aulas y aprovechar 1.441 toneladas de residuos plásticos, beneficiando a unos 13.100 estudiantes. Para construir una de estas aulas, de unos 68 m², se necesitaban alrededor de cinco toneladas de plástico recuperado.

Además de reducir los residuos, el sistema permite aprovechar mezclas de materiales que suelen ser difíciles de procesar mediante los métodos habituales de reciclaje. En los proyectos africanos se utilizaron diferentes tipos de plástico, aunque el PVC quedó excluido.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Una migración inesperada cambia la historia de Sudamérica: estudio de ADN revela un vínculo entre antiguos pueblos de Perú y México

Una migración inesperada cambia la historia de Sudamérica: estudio de ADN revela un vínculo entre antiguos pueblos de Perú y México

LEER MÁS
Buscan voluntarios sin experiencia dispuestos a vivir gratis durante una semana: para cuidar caballos, burros y otros animales rescatados en un refugio por 2 horas

Buscan voluntarios sin experiencia dispuestos a vivir gratis durante una semana: para cuidar caballos, burros y otros animales rescatados en un refugio por 2 horas

LEER MÁS
Noruega y la histórica alianza que renovó con 3 países, incluido Perú, para frenar la deforestación de la Amazonía al 2030

Noruega y la histórica alianza que renovó con 3 países, incluido Perú, para frenar la deforestación de la Amazonía al 2030

LEER MÁS
El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

El inesperado animal al que los científicos recurrieron para salvar la naturaleza: la reintroducción de un asno salvaje está convirtiendo el desierto en un paisaje con más vida

LEER MÁS
La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

La Amazonía escondía algo tan grande que ni cinco siglos de exploraciones lograron encontrarlo: el hallazgo podría cambiar todo lo que se sabía sobre su pasado

LEER MÁS
Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Buscan voluntarios sin experiencia dispuestos a vivir gratis durante una semana: para cuidar caballos, burros y otros animales rescatados en un refugio por 2 horas

Buscan voluntarios sin experiencia dispuestos a vivir gratis durante una semana: para cuidar caballos, burros y otros animales rescatados en un refugio por 2 horas

LEER MÁS
Sinuano resultados Noche y Día: números ganadores de la última lotería de Colombia de HOY viernes 7 de agosto

Sinuano resultados Noche y Día: números ganadores de la última lotería de Colombia de HOY viernes 7 de agosto

LEER MÁS
Dejó Lima para vivir en el desierto más árido de Perú: 30 años después, un rebaño de llamas creó un sorprendente ecosistema

Dejó Lima para vivir en el desierto más árido de Perú: 30 años después, un rebaño de llamas creó un sorprendente ecosistema

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025