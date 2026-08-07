Colombia ha innovado en el reciclaje al convertir residuos plásticos en bloques modulares, similares a piezas de Lego, para construir viviendas sin mortero tradicional. | Foto: Architectural Digest

Colombia ha innovado en el reciclaje al convertir residuos plásticos en bloques modulares, similares a piezas de Lego, para construir viviendas sin mortero tradicional. | Foto: Architectural Digest

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Colombia encontró una forma poco convencional de darle una segunda vida a los residuos plásticos: convertirlos en bloques que se ensamblan de manera similar a las piezas de Lego. El sistema permite levantar estructuras modulares sin recurrir al método tradicional de colocar ladrillos con mortero.

La propuesta fue desarrollada por Conceptos Plásticos y ya ha sido utilizada fuera del país. Una vivienda de unos 40 m² llegó a montarse con cuatro personas en cinco días, mientras que UNICEF llevó esta tecnología a Costa de Marfil para levantar aulas y aprovechar toneladas de desechos.

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¿Cómo se convierte la basura plástica en una vivienda?

El proceso comienza con la selección de los residuos recuperados, que pueden proceder tanto de hogares como de actividades industriales. Después, el material pasa por distintas etapas hasta quedar listo para convertirse en piezas destinadas a la construcción.

El plástico seleccionado se clasifica, tritura, funde y moldea para obtener bloques y columnas. Su diseño permite unir los componentes entre sí, formando paredes y otras estructuras sin depender de la mampostería convencional.

Una de las demostraciones más llamativas permitió montar una casa de aproximadamente 40 m² con cuatro personas en apenas cinco días. La vivienda contaba con dos dormitorios, salón-comedor, cocina y baño, aunque el tiempo corresponde principalmente al ensamblaje del sistema modular.

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¿Dónde se ha utilizado este sistema de construcción?

La tecnología colombiana llegó hasta Costa de Marfil, donde UNICEF la incorporó a proyectos destinados a la construcción de escuelas. Antes de emplearla, el organismo realizó evaluaciones independientes para comprobar las condiciones de seguridad de los materiales.

El programa permitió levantar 262 aulas y aprovechar 1.441 toneladas de residuos plásticos, beneficiando a unos 13.100 estudiantes. Para construir una de estas aulas, de unos 68 m², se necesitaban alrededor de cinco toneladas de plástico recuperado.

Además de reducir los residuos, el sistema permite aprovechar mezclas de materiales que suelen ser difíciles de procesar mediante los métodos habituales de reciclaje. En los proyectos africanos se utilizaron diferentes tipos de plástico, aunque el PVC quedó excluido.