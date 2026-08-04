Marco Rubio prevé que la transición política en Venezuela se concrete en cuestión de meses y no de años

El secretario de Estado de EE. UU. respaldó el inicio de la primera ronda presencial de negociaciones en Caracas | AFP

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Marco Rubio estimó este martes que la transición política en Venezuela se concrete en cuestión de meses y no de años, antes de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la oposición celebren esta semana en Caracas su primera ronda presencial de negociaciones. Siete meses después de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense, el jefe de la diplomacia de Washington pidió paciencia. "Creo que va a requerir algo de constancia", afirmó ante periodistas.

El funcionario comparó la situación del país caribeño con otros procesos. "Si te fijas en las transiciones en Europa del Este, tras la caída del Telón de Acero, o Paraguay, un país que llevó a cabo un cambio de autoritarismo a democracia que les tomó casi 3 años y medio... estas cosas son difíciles", comentó. Rubio trazó tres fases: estabilización económica, política y finalmente, una transición completa con elecciones. "Queremos ayudar a mejorar la vida cotidiana de los venezolanos en términos económicos. Creo que eso contribuye a facilitar el proceso", explicó.

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Regresan vuelos de repatriación desde Estados Unidos

Un total de 147 venezolanos retornaron este lunes en el primer vuelo de repatriación desde los terremotos del 24 de junio. La aeronave, con 132 hombres y 15 mujeres, aterrizó en Barcelona, estado Anzoátegui, ante los daños que mantienen cerrado el aeropuerto internacional Simón Bolívar en La Guaira. Fue el vuelo número 165 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio en enero de 2025.

La presidenta encargada anunció una alianza internacional con el objetivo de rehabilitar la terminal principal, sin precisar los actores involucrados, y el gobierno informó que las operaciones de aviación de carga se reactivarán el 5 de agosto. La pista paralela podría recibir vuelos comerciales más adelante, pero no hay fecha confirmada para esa reanudación. El cierre del aeropuerto obligó a las aerolíneas a trasladar parte de sus operaciones a otras ciudades del país.

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Terremoto deja más de 6.100 muertos en Venezuela

El Parlamento divulgó un nuevo balance del doble sismo: 6.125 fallecidos, casi 600 más que la cifra del 24 de julio. José Alejandro Terán, gobernador de La Guaira, estimó en 1.400 los desaparecidos. Unas 24.000 personas permanecen en campamentos temporales, mientras otras 6.433 edificaciones fueron catalogadas de "alto riesgo" y 9.866 quedaron como "viviendas restringidas".

Con el fin de atender la emergencia habitacional, el Legislativo aprobó el viernes una ley de arrendamiento que busca movilizar unas 400.000 viviendas ociosas. La norma derogó una normativa restrictiva que durante dos décadas desincentivó el alquiler por temor a invasiones. "Permitirá relaciones de ganar-ganar entre propietarios e inquilinos", afirmó Delcy Rodríguez, quien gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos. El Ejecutivo prevé entregar 4.000 inmuebles antes de fin de año y ofrecer financiamiento a los damnificados por los terremotos más devastadores de la historia reciente venezolana.

Ciudadanos esperan elecciones y cambios políticos

Diosdado Cabello, ministro de Interior y jefe del oficialista Psuv, calificó la negociación como una "ganancia" para la estabilidad. "Hay sectores opositores que creen que el diálogo es capitulación y no es así. Diálogo aceptamos dos, tres, cuatro, cinco, lo que tenga que aceptarse con argumentos en la mano", dijo. Las delegaciones de Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera abordarán tres temas en la primera cita: atención a las víctimas de los sismos, fortalecimiento democrático y derechos políticos.

En las calles, el escepticismo domina tras doce años de intentos fallidos. "Si es para avanzar en una transición a recuperar nuestra democracia, estoy a favor, pero prefiero esperar a ver cómo se desarrolla", declaró a EFE Ginette González, trabajadora independiente de 58 años. José Padrón, taxista de 69 años, fue más directo: "Lo más interesante es la solución de que vayamos a unas elecciones presidenciales y tener un nuevo Gobierno, que el que tenemos ahorita es el mismo de hace 30 años". María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, quedó fuera de la mesa de negociaciones.