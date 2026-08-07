Tiroteo escolar en Tailandia deja 7 muertos y más de 30 heridos: abuelos del tirador entre las víctimas

Tras la tragedia, se reabre el debate sobre la legislación de armas en Tailandia, país con alta tasa de armamento | AFP

Tras la tragedia, se reabre el debate sobre la legislación de armas en Tailandia, país con alta tasa de armamento | AFP

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Tailandia enfrenta uno de los episodios de violencia escolar más graves después de que un adolescente de 14 años asesinara a sus abuelos en su vivienda y luego se dirigiera a la escuela Debsirin Nonthaburi, donde abrió fuego contra profesores y personal del centro. El ataque dejó siete fallecidos, incluido el agresor, además de más de 30 heridos, nueve de ellos en estado grave, según confirmaron las autoridades.

El primer ministro, Anutin Charnvirakul, afirmó desde el lugar que el atentado había sido "planificado con cuidado" y explicó que las primeras averiguaciones apuntan a que el menor actuó tras un periodo de fuerte presión académica. También confirmó que el joven utilizó una pistola registrada legalmente a nombre de su abuelo y que se quitó la vida cuando aún disponía de decenas de municiones. "Es un incidente terrible que nunca debió haber ocurrido", declaró el jefe del Gobierno.

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El historial de búsquedas y la obsesión por las armas

La Policía de Tailandia amplió la indagación al entorno digital del adolescente para reconstruir el origen del ataque. Los investigadores analizan el ordenador del estudiante luego de descubrir que días antes había buscado información sobre un tiroteo escolar ocurrido en Estados Unidos. Asimismo, revisan si el consumo de videojuegos de temática violenta o esos contenidos tuvieron alguna relación con lo sucedido, aunque aclararon que por ahora no existe evidencia que permita establecer esa conexión.

Compañeros del menor también relataron que mostraba interés por las armas. Purin Khumchoo, joven de 17 años, contó a la AFP que "era un chico trastornado" y recordó que varios alumnos comentaban su fascinación por el FBI y el armamento. El joven añadió que, cuando el atacante le apuntó con la pistola, le pareció alguien "muy profesional, como si llevara mucho tiempo entrenándose".

Las pesquisas además indican que el adolescente vivía con sus abuelos desde pequeño tras la separación de sus padres. Familiares consultados por la prensa aseguraron que era reservado, pasaba gran parte del tiempo en casa y no había mostrado señales evidentes de conflictos familiares.

Testigos narran el pánico durante la masacre

El ataque provocó escenas de desesperación dentro del colegio de Nonthaburi, situado al norte de Bangkok. Pawarisa Maylissa, una estudiante, relató que escuchó numerosos disparos provenientes del piso superior y recordó que incluso se oía el sonido de los casquillos al caer. "Tenía miedo de morir y de no poder perseguir mis sueños", declaró.

Otro menor afirmó que el agresor disparó en repetidas ocasiones dentro de la escuela. Mientras tanto, miles de alumnos abandonaron el edificio a toda prisa. Un conductor de mototaxi que trabaja frente al centro desde hace dos décadas contó que vio salir a muchos estudiantes sin zapatos y describió como "realmente triste" la escena tras observar a una de las víctimas.

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Tailandia revive el debate luego de otro tiroteo escolar

El nuevo asalto armado reabrió el debate sobre la legislación de armas en Tailandia. Anutin Charnvirakul señaló que una de las tareas pendientes del Gobierno es impulsar una nueva ley de armas, actualmente en elaboración por el Ministerio del Interior, para reforzar los controles sobre la posesión de armamento.

El país registra una de las mayores tasas de armas de fuego de la región y en los últimos años ha sufrido varios hechos similares. En febrero, un hombre armado atacó a otro colegio en el sur del país y causó la muerte de la directora. En 2022, un expolicía asesinó a decenas de personas, entre ellas 22 niños, en una guardería del norte, una tragedia que marcó a la sociedad tailandesa y volvió a situar el control del armamento en el centro del debate público.