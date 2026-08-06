China ha presentado avances en sistemas de microondas de alta intensidad capaces de interferir con las comunicaciones de satélites como Starlink. | Composición LR/AFP/ChatGPT

China ha presentado avances en sistemas de microondas de alta intensidad capaces de interferir con las comunicaciones de satélites como Starlink. | Composición LR/AFP/ChatGPT

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Especialistas de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China (NUDT) presentaron avances significativos en sistemas de microondas de alta intensidad y energía pulsada. Según el estudio divulgado en la revista High Power Laser and Particle Beams, este desarrollo teórico tendría la capacidad de perturbar las comunicaciones orbitales que emplean constelaciones como Starlink, la red propiedad del magnate Elon Musk mediante SpaceX.

El hallazgo cobra valor estratégico en el contexto de la competencia global por la supremacía espacial y el resguardo de infraestructuras críticas para navegación y defensa. Pese a que diversas publicaciones tildan este mecanismo como un armamento diseñado para "apagar" satélites a escala planetaria, el informe original enfoca su análisis técnico en los generadores eléctricos y omite pruebas sobre algún cañón terrestre totalmente funcional.

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¿Cómo funciona la tecnología militar de China diseñada para inutilizar satélites como Starlink?

La Universidad Nacional de Tecnología de Defensa (NUDT), bajo la dirección de Zhang Jun, diseñó un sistema electromagnético mediante pulsos breves de microondas de alta potencia. Esta innovación busca saturar receptores y dañar los circuitos de redes orbitales como la flota Starlink de Elon Musk, sin recurrir a proyectiles convencionales.

Estructura de salida de las microondas de alta potencia. Foto: High Power Laser Power Beam

El dispositivo utiliza una arquitectura modular basada en componentes de estado sólido y generadores Marx. A través de la sincronización de sus unidades compactas, la herramienta alcanza cumbres energéticas de hasta 100 gigavatios en lapsos efímeros, lo cual reduce los problemas de aislamiento eléctrico habituales en estructuras únicas.

No obstante, la investigación de la NUDT subraya que esta cifra "no equivale a un suministro continuo ni confirma que toda esa energía pueda concentrarse con precisión sobre un objetivo". El éxito real ante una nave espacial afronta retos severos como la dispersión en la atmósfera, la distancia y el blindaje electrónico del receptor.

¿Por qué las armas de microondas de China amenazan a Starlink y revolucionan la guerra espacial?

Las megaconstelaciones en órbita terrestre baja como Starlink sostienen servicios civiles y estratégicos globales. Ante ese escenario, un dispositivo capaz de alterar sus sistemas electrónicos sin colisión física representa una alternativa limpia frente a los misiles antisatélite, evitando así nubes de detritos espaciales peligrosas para ambos bandos. Además, la naturaleza de estas ondas electromagnéticas dificulta la identificación inmediata de la fuente emisora, de acuerdo con un informe de Euronews.

El Instituto Noroccidental de Tecnología Nuclear de China desarrolló el TPG1000Cs, un impulsor de cuatro metros de longitud y cinco toneladas que produce pulsos eléctricos de 20 gigavatios. Aquel equipo acumuló casi 200.000 descargas continuas. "El sistema ha demostrado un funcionamiento estable durante periodos continuos de un minuto", cita la publicación sobre los avances del generador. Aunque la escala del prototipo sugiere potencial para integrarse en plataformas móviles, su existencia actual no confirma un uso operacional inmediato.

Asimismo, investigadores de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa (NUDT) avanzan en la transición de estas tecnologías “de prototipos de laboratorio a aplicaciones prácticas” con componentes de estado sólido más compactos. Pese a estas innovaciones, aún persisten desafíos técnicos como la precisión del haz de energía, la miniaturización y la eficiencia térmica. Por lo tanto, representa un claro progreso en la competencia geoestratégica, pero no existe evidencia de que Beijing logre desconectar la red satelital desde la superficie terrestre.