HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Efemérides de HOY, 6 de agosto, en América Latina y el mundo: guerras, descubrimientos y nacimientos

En esta jornada, entre las gestas de libertad en América Latina y los hitos en ciencia y arte, se entrelazan momentos que han transformado nuestra historia global.

Efemérides del 6 de agosto en América Latina y el mundo
Efemérides del 6 de agosto en América Latina y el mundo | Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Hay fechas en el calendario que parecen condensar, en un solo giro de 24 horas, la capacidad humana para transformar el mundo. El 6 de agosto es una de ellas: una jornada donde el destino militar, las gestas de emancipación y las revoluciones tecnológicas se entrelazan de manera extraordinaria.

Acompáñanos en este recorrido por los hitos más determinantes en un día como hoy que unió a América Latina y al resto del planeta en una misma página de la historia.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Hace 40 años devolvieron un asno salvaje al desierto y hoy está ayudando a reforestar el ecosistema de forma natural

lr.pe

Independencias y gestas históricas en América Latina

  • 1824 — Batalla de Junín (Perú): El ejército libertador liderado por Simón Bolívar venció a las fuerzas realistas españolas. Fue una de las batallas clave que aceleró el fin del dominio colonial español en América del Sur.
  • 1825 — Independencia de Bolivia: Se proclamó formalmente la independencia de la República de Bolívar (actual Bolivia) tras la firma del Acta de Independencia en Chuquisaca.

Eventos trágicos y conflictos mundiales

  • 1945 — Ataque nuclear sobre Hiroshima (Japón): Durante la Segunda Guerra Mundial, el bombardero estadounidense B-29 Enola Gay lanzó la bomba atómica Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima. Fue el primer ataque con armas nucleares en la historia de la humanidad y causó la muerte instantánea de decenas de miles de personas.
  • 133 a. C. — Caída de Numancia: Tras un prolongado asedio, las legiones romanas al mando de Publio Cornelio Escipión arrasaron la ciudad celtibérica de Numancia. El suceso se convirtió en símbolo de resistencia.

PUEDES VER: El WTTC abre la votación para elegir las 7 maravillas contemporáneas del mundo con participación del público

lr.pe

Arte, ciencia y cultura

  • 1660 — Fallecimiento de Diego Velázquez: Murió en Madrid el genial pintor barroco español, autor de obras cumbre como Las meninas.
  • 1928 — Nacimiento de Andy Warhol: Nació el artista y cineasta estadounidense, figura central del movimiento Pop Art.
  • 1881 — Nacimiento de Alexander Fleming: Nació un 6 de agosto en la granja Lochfield, cerca de la localidad de Darvel, en Ayrshire, Escocia. Suele recordarse dentro de las efemérides médicas por el legado de la penicilina, descubierta por él en 1928.
  • 1991 — Nacimiento de la World Wide Web (WWW): Tim Berners-Lee publicó en la red Usenet el primer resumen del proyecto World Wide Web, marcando la apertura pública de la web de Internet.

Conmemoraciones internacionales

  • Semana Mundial de la Lactancia Materna: Evento promovido por la OMS y UNICEF (del 1 al 7 de agosto).
  • Día Internacional de Concienciación sobre las Necesidades Especiales de Desarrollo: Enfocado en los desafíos de los países en desarrollo sin litoral.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Y si el tesoro más buscado del Tahuantinsuyo nunca estuvo donde todos pensaban? Una nueva teoría reabre el misterio de Atahualpa

¿Y si el tesoro más buscado del Tahuantinsuyo nunca estuvo donde todos pensaban? Una nueva teoría reabre el misterio de Atahualpa

LEER MÁS
Más de 10.000 toneladas de cáscaras de naranja transformaron un ecosistema de Costa Rica: 16 años después, el terreno impactó a los científicos

Más de 10.000 toneladas de cáscaras de naranja transformaron un ecosistema de Costa Rica: 16 años después, el terreno impactó a los científicos

LEER MÁS
Plantó un árbol durante 40 años y transformó una isla: hoy es un bosque casi 6 veces más grande que el Parque de las Leyendas

Plantó un árbol durante 40 años y transformó una isla: hoy es un bosque casi 6 veces más grande que el Parque de las Leyendas

LEER MÁS
El experimento que salió mal en Argentina: liberaron este animal y ahora destruye los bosques milenarios de la Patagonia

El experimento que salió mal en Argentina: liberaron este animal y ahora destruye los bosques milenarios de la Patagonia

LEER MÁS
Los 3 ÚNICOS países del mundo que tienen las 5 vocales en su nombre: América cuenta con uno

Los 3 ÚNICOS países del mundo que tienen las 5 vocales en su nombre: América cuenta con uno

LEER MÁS
Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hace más de 400 años, un volcán de Perú sepultó pueblos y provocó uno de los veranos más fríos de la historia: sigue bajo monitoreo

Hace más de 400 años, un volcán de Perú sepultó pueblos y provocó uno de los veranos más fríos de la historia: sigue bajo monitoreo

LEER MÁS
El Tren de Aragua aparece por primera vez en España con 13 integrantes detenidos en Barcelona

El Tren de Aragua aparece por primera vez en España con 13 integrantes detenidos en Barcelona

LEER MÁS
Conoce el país más seguro del mundo y con sueldos alrededor de US$60.000 al año

Conoce el país más seguro del mundo y con sueldos alrededor de US$60.000 al año

LEER MÁS
El misterio de una carta de amor perdida en el océano Atlántico: fue encontrada 13 años después en Irlanda y estuvo guardada en una botella

El misterio de una carta de amor perdida en el océano Atlántico: fue encontrada 13 años después en Irlanda y estuvo guardada en una botella

LEER MÁS
Descubren 2 cadáveres congelados en tren de aterrizaje de avión de Avianca en Colombia

Descubren 2 cadáveres congelados en tren de aterrizaje de avión de Avianca en Colombia

LEER MÁS
UE apoya el acuerdo de la COP30, pero admite que esperaba 'más ambición' de las negociaciones

UE apoya el acuerdo de la COP30, pero admite que esperaba 'más ambición' de las negociaciones

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025