Efemérides de HOY, 6 de agosto, en América Latina y el mundo: guerras, descubrimientos y nacimientos
En esta jornada, entre las gestas de libertad en América Latina y los hitos en ciencia y arte, se entrelazan momentos que han transformado nuestra historia global.
- ¿Y si el tesoro más buscado del Tahuantinsuyo nunca estuvo donde todos pensaban? Una nueva teoría reabre el misterio de Atahualpa
- Más de 10.000 toneladas de cáscaras de naranja transformaron un ecosistema de Costa Rica: 16 años después, el terreno impactó a los científicos
Hay fechas en el calendario que parecen condensar, en un solo giro de 24 horas, la capacidad humana para transformar el mundo. El 6 de agosto es una de ellas: una jornada donde el destino militar, las gestas de emancipación y las revoluciones tecnológicas se entrelazan de manera extraordinaria.
Acompáñanos en este recorrido por los hitos más determinantes en un día como hoy que unió a América Latina y al resto del planeta en una misma página de la historia.
TE RECOMENDAMOS
¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Hace 40 años devolvieron un asno salvaje al desierto y hoy está ayudando a reforestar el ecosistema de forma natural
Independencias y gestas históricas en América Latina
- 1824 — Batalla de Junín (Perú): El ejército libertador liderado por Simón Bolívar venció a las fuerzas realistas españolas. Fue una de las batallas clave que aceleró el fin del dominio colonial español en América del Sur.
- 1825 — Independencia de Bolivia: Se proclamó formalmente la independencia de la República de Bolívar (actual Bolivia) tras la firma del Acta de Independencia en Chuquisaca.
Eventos trágicos y conflictos mundiales
- 1945 — Ataque nuclear sobre Hiroshima (Japón): Durante la Segunda Guerra Mundial, el bombardero estadounidense B-29 Enola Gay lanzó la bomba atómica Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima. Fue el primer ataque con armas nucleares en la historia de la humanidad y causó la muerte instantánea de decenas de miles de personas.
- 133 a. C. — Caída de Numancia: Tras un prolongado asedio, las legiones romanas al mando de Publio Cornelio Escipión arrasaron la ciudad celtibérica de Numancia. El suceso se convirtió en símbolo de resistencia.
PUEDES VER: El WTTC abre la votación para elegir las 7 maravillas contemporáneas del mundo con participación del público
Arte, ciencia y cultura
- 1660 — Fallecimiento de Diego Velázquez: Murió en Madrid el genial pintor barroco español, autor de obras cumbre como Las meninas.
- 1928 — Nacimiento de Andy Warhol: Nació el artista y cineasta estadounidense, figura central del movimiento Pop Art.
- 1881 — Nacimiento de Alexander Fleming: Nació un 6 de agosto en la granja Lochfield, cerca de la localidad de Darvel, en Ayrshire, Escocia. Suele recordarse dentro de las efemérides médicas por el legado de la penicilina, descubierta por él en 1928.
- 1991 — Nacimiento de la World Wide Web (WWW): Tim Berners-Lee publicó en la red Usenet el primer resumen del proyecto World Wide Web, marcando la apertura pública de la web de Internet.
Conmemoraciones internacionales
- Semana Mundial de la Lactancia Materna: Evento promovido por la OMS y UNICEF (del 1 al 7 de agosto).
- Día Internacional de Concienciación sobre las Necesidades Especiales de Desarrollo: Enfocado en los desafíos de los países en desarrollo sin litoral.