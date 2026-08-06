Efemérides de HOY, 6 de agosto, en América Latina y el mundo: guerras, descubrimientos y nacimientos

Efemérides del 6 de agosto en América Latina y el mundo | Foto: Composición LR

Efemérides del 6 de agosto en América Latina y el mundo | Foto: Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Hay fechas en el calendario que parecen condensar, en un solo giro de 24 horas, la capacidad humana para transformar el mundo. El 6 de agosto es una de ellas: una jornada donde el destino militar, las gestas de emancipación y las revoluciones tecnológicas se entrelazan de manera extraordinaria.

Acompáñanos en este recorrido por los hitos más determinantes en un día como hoy que unió a América Latina y al resto del planeta en una misma página de la historia.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Hace 40 años devolvieron un asno salvaje al desierto y hoy está ayudando a reforestar el ecosistema de forma natural

Independencias y gestas históricas en América Latina

1824 — Batalla de Junín (Perú): El ejército libertador liderado por Simón Bolívar venció a las fuerzas realistas españolas. Fue una de las batallas clave que aceleró el fin del dominio colonial español en América del Sur.

El ejército libertador liderado por Simón Bolívar venció a las fuerzas realistas españolas. Fue una de las batallas clave que aceleró el fin del dominio colonial español en América del Sur. 1825 — Independencia de Bolivia: Se proclamó formalmente la independencia de la República de Bolívar (actual Bolivia) tras la firma del Acta de Independencia en Chuquisaca.

Eventos trágicos y conflictos mundiales

1945 — Ataque nuclear sobre Hiroshima (Japón): Durante la Segunda Guerra Mundial, el bombardero estadounidense B-29 Enola Gay lanzó la bomba atómica Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima. Fue el primer ataque con armas nucleares en la historia de la humanidad y causó la muerte instantánea de decenas de miles de personas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el bombardero estadounidense B-29 Enola Gay lanzó la bomba atómica Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima. Fue el primer ataque con armas nucleares en la historia de la humanidad y causó la muerte instantánea de decenas de miles de personas. 133 a. C. — Caída de Numancia: Tras un prolongado asedio, las legiones romanas al mando de Publio Cornelio Escipión arrasaron la ciudad celtibérica de Numancia. El suceso se convirtió en símbolo de resistencia.

PUEDES VER: El WTTC abre la votación para elegir las 7 maravillas contemporáneas del mundo con participación del público

Arte, ciencia y cultura

1660 — Fallecimiento de Diego Velázquez: Murió en Madrid el genial pintor barroco español, autor de obras cumbre como Las meninas.

Murió en Madrid el genial pintor barroco español, autor de obras cumbre como Las meninas. 1928 — Nacimiento de Andy Warhol: Nació el artista y cineasta estadounidense, figura central del movimiento Pop Art.

Nació el artista y cineasta estadounidense, figura central del movimiento Pop Art. 1881 — Nacimiento de Alexander Fleming: Nació un 6 de agosto en la granja Lochfield, cerca de la localidad de Darvel, en Ayrshire, Escocia . Suele recordarse dentro de las efemérides médicas por el legado de la penicilina, descubierta por él en 1928.

Nació un 6 de agosto en la granja Lochfield, cerca de la localidad de Darvel, en Ayrshire, . Suele recordarse dentro de las efemérides médicas por el legado de la penicilina, descubierta por él en 1928. 1991 — Nacimiento de la World Wide Web (WWW): Tim Berners-Lee publicó en la red Usenet el primer resumen del proyecto World Wide Web, marcando la apertura pública de la web de Internet.

Conmemoraciones internacionales