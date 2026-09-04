En Playa Tres, Costa Rica, la organización Turtle Love habilita un programa que invita a voluntarios a participar en la protección de tortugas marinas. | Composición LR/Turtle Love

En Playa Tres, Costa Rica, la organización Turtle Love habilita un programa que invita a voluntarios a participar en la protección de tortugas marinas. | Composición LR/Turtle Love

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En Playa Tres, una franja costera en Barra de Parismina, Limón, la organización Turtle Love habilitó un programa que permite a voluntarios sin experiencia en biología participar en la protección de tortugas marinas. Este tramo de cinco kilómetros, ubicado al sur del Parque Nacional Tortuguero, funciona como escenario para labores de conservación comunitaria e investigación aplicada sobre especies como la verde, baula, carey y cabezona.

La entidad sin fines de lucro opera en alianza con organismos ambientales para resguardar los especímenes que llegan a anidar al Caribe costarricense. Según especificaron sus voceros, el propósito central del proyecto consiste en “conservar las tortugas marinas que anidan en la costa caribeña de Costa Rica”, una labor donde el involucramiento social resulta determinante para la supervivencia de estos reptiles.

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¿Qué actividades se realizarían en el voluntariado en Costa Rica y cuál es el costo del programa?

El proyecto de la organización Turtle Love exige que los participantes efectúen recorridos nocturnos de hasta cinco horas en la playa. Este monitoreo busca registrar el anidamiento de tortugas y frenar la extracción ilegal de huevos junto con la caza furtiva. Adicionalmente, el personal en formación aprende a identificar especies mediante sus huellas, medir caparazones, verificar marcas, contabilizar huevos y reubicar las nidadas vulnerables frente a las mareas.

Las labores continúan al amanecer con censos desde las 5.00 a. m. para rastrear posibles saqueos y constatar nacimientos tras caminatas de hasta 10 kilómetros. En la época de eclosión, el grupo examina las cavidades de arena para determinar el éxito reproductivo del sitio y liberar a las crías atrapadas. Quienes extiendan su permanencia colaboran en proyectos de educación ambiental, conservación comunitaria, saneamiento de costas y monitoreo de fauna silvestre con cámaras trampa.

Esta iniciativa ambiental no otorga remuneración económica, sino que exige una cuota diaria de financiamiento al colaborador. Las tarifas vigentes se fijan en US$90 por noche para estancias de entre 3 y 14 noches, US$84 entre 15 y 30, y US$66 cuando se superan los 30 días. Dichos montos subvencionan la alimentación, el hospedaje y el material científico, aunque existen cupos especiales para asistentes de investigación que obtienen estancia gratuita por un trimestre.

¿Qué condiciones exige y qué ofrece el voluntariado de Turtle Love en Costa Rica?

La convocatoria general admite a mayores de edad y a menores junto con su tutor legal, sin exigencia de experiencia previa. Los participantes deben poseer excelente forma física para afrontar calor, humedad, lluvia y caminatas de hasta 16 kilómetros con equipaje sobre terreno irregular.

La estadía ocurre en un entorno remoto con conectividad limitada e interacción multicultural. Turtle Love precisa que las rondas “no son recorridos turísticos”, sino parte de un estudio científico sobre la reproducción de la fauna marina y las amenazas a sus nidos, por lo cual manipular especímenes demanda una semana previa de capacitación supervisada.

El programa opera del 1 de febrero al 30 de noviembre con permanencia mínima de tres noches en la Estación Biológica Lapa Verde. La tarifa cubre alojamiento, tres comidas diarias, instrucción constante y certificación internacional, mientras que los pasajes, trámites, vacunas y seguro de evacuación médica corren por cuenta del asistente.