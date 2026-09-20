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Corea del Norte desafía una resolución sobre su programa nuclear y dispara 2 misiles hacia el mar de Japón

Las pruebas ocurrieron tras nuevos ejercicios militares de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, criticados por Pyongyang como una amenaza y una causa del deterioro de la situación regional.

Corea del Norte volvió a probar misiles balísticos y desafió las críticas internacionales a su programa nuclear
Corea del Norte volvió a probar misiles balísticos y desafió las críticas internacionales a su programa nuclearAFP
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Corea del Norte lanzó este domingo dos misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Wonsan hacia el mar de Japón, denominado mar del Este por las dos Coreas. El primer proyectil recorrió unos 450 kilómetros y el segundo superó los 600 km, según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

Los disparos ocurrieron un día después de que Pyongyang rechazara una resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre su programa nuclear. La Cancillería norcoreana sostuvo que el documento “no tiene ningún efecto” y lo calificó de “ilegal”, bajo el argumento de que Corea del Norte no es miembro del organismo.

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El primer misil fue detectado alrededor de las 3.00 p. m. y el segundo cerca de las 5.50 p. m., con unas tres horas de diferencia. Las autoridades de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón intercambiaron información sobre los proyectiles a partir de las primeras etapas de la operación.

La presidencia surcoreana convocó una reunión de emergencia para evaluar las consecuencias de las pruebas y determinar la respuesta. El Gobierno de Corea del Sur pidió a Pyongyang “cesar inmediatamente” los lanzamientos de misiles balísticos y afirmó que las acciones vulneran las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Japón también presentó una protesta por la actividad militar norcoreana. El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, aseveró que esta serie de acciones “amenaza la paz y la seguridad de Japón, la región y la comunidad internacional”.

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Presencia de EE. UU. causa rechazo

Las nuevas pruebas ocurrieron después de varias críticas de Pyongyang contra los ejercicios militares realizados por Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. La semana anterior, Corea del Norte había lanzado varios proyectiles de corto alcance tras la conclusión de maniobras trilaterales en la región.

Kim Yo Jong, hermana del líder Kim Jong Un y una de las principales figuras del Gobierno norcoreano, responsabilizó a las maniobras lideradas por Washington del deterioro de la situación regional.

“Nuestra voluntad de defender nuestra soberanía se expresará en acciones más claras y nunca habrá ningún cambio en el rumbo que tomamos para intensificar la disuasión de la guerra nuclear”, afirmó Kim Yo Jong.

La dirigente, además, calificó de “idiotas” a quienes exigen que su país abandone su arsenal nuclear, en respuesta a las críticas internacionales con respecto al programa atómico de Pyongyang.

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Crece la tensión en la península coreana

Corea del Norte realizó su primera prueba nuclear en 2006 y desde entonces desarrolló distintos tipos de misiles balísticos. El país incorporó además su condición de potencia nuclear a su Constitución en 2023.

Las negociaciones sobre su programa atómico permanecen estancadas desde 2019, cuando fracasó una segunda cumbre entre Kim Jong Un y el entonces presidente estadounidense Donald Trump.

En los últimos meses, Pyongyang también ha reforzado sus vínculos con Rusia y China, mientras mantiene su rechazo a los ejercicios militares de Washington y Seúl. A principios de este año, Kim Jong Un señaló que podría retomar el diálogo si Estados Unidos abandona su “política hostil” y acepta la condición de Corea del Norte en lucha.

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