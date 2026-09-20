Uber deberá abonar 40 millones de dólares a la familia de Emily Normandin-Parker, joven que falleció atropellada tras ser dejada en una autopista de California. | Foto: Ecommercenews

Uber deberá abonar 40 millones de dólares a la familia de Emily Normandin-Parker, joven que falleció atropellada tras ser dejada en una autopista de California. | Foto: Ecommercenews

Uber deberá pagar US$40 millones a la familia de una joven que murió atropellada tras ser abandonada en una autopista de California. Emily Normandin-Parker, de 23 años, había solicitado un viaje para regresar a casa junto a una amiga cuando ocurrió el trágico incidente.

El conductor se detuvo en una autopista y dejó a las dos mujeres en un punto considerado inseguro. Poco después, Emily fue atropellada por otro vehículo y murió, un caso que terminó en un proceso de arbitraje contra la empresa de transporte.

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Emily Normandin-Parker

¿Qué ocurrió con la joven durante el viaje en Uber?

Emily Normandin-Parker había pedido un Uber el 12 de agosto de 2023 para regresar a casa con una amiga. Según los documentos del caso, la amiga vomitó dentro del vehículo y ambas pasajeras, que estaban ebrias, fueron obligadas a bajar.

Los abogados de la familia señalaron que el conductor, identificado como Vu Tran, no llamó al 911 ni pidió asistencia después de dejarlas en la autopista. En cambio, habría contactado a la empresa de viajes para solicitar que se cobrara a Emily una tarifa por la limpieza del vehículo.

¿Por qué Uber deberá pagar US$40 millones a la familia?

El juez jubilado Richard Stone determinó que el punto donde fueron dejadas las jóvenes era "inseguro e ilegal" y consideró que el conductor pudo haberlas llevado hasta un lugar seguro. Tras cinco días de arbitraje, ordenó a Uber pagar US$40 millones.

La suma contempla US$20 millones para cada uno de los padres de Emily. Uber sostuvo que el conductor era un contratista independiente y cuestionó la decisión, mientras que la familia anunció que utilizará el dinero para financiar la Fundación Emily Normandin-Parker.