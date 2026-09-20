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Ucrania lanza su mayor ataque con drones contra Moscú durante las elecciones parlamentarias de Rusia

Moscú fue blanco de una de las mayores ofensivas con drones de la guerra, con más de 1.600 aparatos interceptados. El ataque dejó al menos dos muertos y daños en edificios e infraestructura petrolera.

Más de 1.600 drones ucranianos fueron interceptados sobre Rusia en una de las mayores oleadas desde el inicio de la guerra
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Rusia sufrió este domingo una de las mayores oleadas de drones ucranianos desde el inicio de la guerra, con más de 1.600 aparatos interceptados en las últimas horas, según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin. El ataque dejó al menos dos muertos y seis heridos en la región de Moscú, entre ellos dos menores, de acuerdo con las autoridades locales.

El gobernador regional, Andréi Vorobiov, identificó a las víctimas mortales como una mujer de 44 años y un hombre mayor. Ambos se encontraban en sus viviendas cuando los aparatos impactaron en sus respectivos sectores. En Ramenki, un edificio residencial de 21 pisos sufrió un incendio y unas 400 personas, incluidos 70 niños, fueron evacuadas.

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Una refinería y viviendas resultaron afectadas

La ofensiva también provocó daños en una instalación de la refinería de Moscú, una infraestructura que ya había sido blanco de ataques anteriores. Sobianin informó que los servicios de emergencia acudieron al lugar y precisó que, hasta ese momento, no se habían reportado víctimas por ese impacto.

En distintos puntos de la región, los restos de aparatos interceptados provocaron incendios y daños en inmuebles y vehículos. En Sofiino, un dron golpeó un edificio de apartamentos de tres plantas. La mujer de 44 años murió y otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos niños. Seis departamentos del tercer piso quedaron afectados.

En Orekhovo-Zuyevo, un hombre mayor murió después de que su vivienda se incendiara. También hubo reportes de daños en casas y edificios de apartamentos en Kotelniki, Liubertsy, Lytkarino, Istra, Kolomna, Egorievsk y Voskresensk.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, afirmó que sus sistemas de protección antiaérea destruyeron 1.110 drones durante la noche sobre varias regiones del país, Crimea y el mar Negro.

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Kiev reivindica el impacto de sus ataques

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confirmó que las ofensivas de largo alcance tuvieron un impacto importante en la región de Moscú. En un mensaje publicado en X, aseveró que fueron alcanzadas una instalación de la industria petrolera rusa y otra vinculada con la logística.

“Nuestras respuestas a larga distancia tuvieron un impacto muy significativo en la región de Moscú anoche”, escribió Zelenski. Además, sostuvo que esos ataques afectan recursos utilizados para sostener el esfuerzo bélico ruso.

Sobianin calificó lo sucedido como un “ataque sin precedentes” y aseguró que su objetivo era alterar las elecciones parlamentarias. “El enemigo no lo logró”, afirmó el alcalde.

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Rusia vota bajo tensión por la ofensiva ucraniana

Los comicios para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal comenzaron el viernes y concluyeron este domingo. La votación, asimismo, incluyó elecciones regionales en distintas partes del país y se desarrolló bajo medidas de seguridad reforzadas.

Más del 45% de los electores había votado hasta la mañana del domingo, según la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova. Más de 6 millones de personas habían utilizado el sistema de voto electrónico remoto.

El organismo electoral informó además de un ciberataque que provocó interrupciones breves en terminales de votación electrónica de Moscú. Pamfilova afirmó que el funcionamiento fue restablecido por completo.

Vladimir Putin llamó a la población a participar y presentó el sufragio como una muestra de respaldo a las tropas rusas. En estos comicios, Rusia Unida, el partido asociado al presidente, se perfila como favorito ante el Partido Comunista, LDPR, Rusia Justa y Gente Nueva.

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