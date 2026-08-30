La plataforma HelpStay difundió esta convocatoria que conecta a anfitriones con viajeros dispuestos a compartir sus habilidades en una jardinería de Miami, en Estados Unidos. | Composición LR/HelpStay/Secret Miami

La plataforma HelpStay difundió esta convocatoria que conecta a anfitriones con viajeros dispuestos a compartir sus habilidades en una jardinería de Miami, en Estados Unidos. | Composición LR/HelpStay/Secret Miami

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Una oportunidad de voluntariado ofrece hospedaje gratuito en Miami, Florida, a personas mayores de edad dispuestas a colaborar 20 horas semanales en una finca rodeada de naturaleza. La plataforma HelpStay difundió esta convocatoria que conecta a anfitriones con viajeros dispuestos a compartir sus habilidades sin recibir dinero ni contratos gubernamentales en Estados Unidos.

Esa iniciativa transcurre en un terreno frente al agua que un matrimonio semijubilado convirtió en un santuario urbano con plantas comestibles. El perfil solicitado requiere personas proactivas y amantes del aire libre, ya que los responsables buscan integrar perfiles con apertura a la convivencia internacional bajo el aviso denominado “Cultural Exchange & Gardening in a Miami Paradise”.

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El trámite del voluntariado en Miami requiere gestionar un perfil activo en HelpStay y así enviar un escrito inicial mediante su mensajería interna. Foto: HelpStay

¿Qué tareas y beneficios ofrece este voluntariado en Miami?

Los participantes colaboran en el mantenimiento de jardines orgánicos, frutales y un bosque comestible mediante el retiro de maleza, siembra, poda, recolección de follaje, atención de bancales y manejo del compostaje con lombrices. Asimismo, adquieren conocimientos sobre permacultura, producción de biocarbón y propagación de flora exótica, orquídeas y hoyas. El esquema abarca desde asistencia culinaria, compras y aseo doméstico hasta cuidado animal y proyectos artísticos o ecológicos.

La iniciativa valora destrezas en bricolaje, electricidad, energía solar, acuaponía, hidroponía, brotes comestibles, informática y redes sociales. No obstante, la falta de práctica previa no representa un obstáculo. “Si no tienes experiencia en jardinería, no te preocupes: con gusto te enseñaremos los principios del cultivo orgánico y la permacultura”, afirman los anfitriones dentro de la plataforma HelpStay.

El programa compensa el esfuerzo con uso de baño privado, conexión a internet, área de cocina, lavandería, alberca, terrazas, bicicletas y kayaks. Los alimentos están cubiertos mediante un régimen abierto, salvo regímenes alimenticios específicos. Respecto al hospedaje, la habitación individual está sujeta a disponibilidad. La ficha advierte que la estancia puede adaptarse en un sofá del "Zenden" o en campamentos dentro del predio, sin asegurar viajes de fin de semana por Florida.

¿Cuáles son los requisitos de postulación, disponibilidad de agenda e idiomas hablados en Miami?

La convocatoria de la familia anfitriona encabezada por Andrea recibe voluntarias y voluntarios de al menos 18 años, con cupo exclusivo para dos colaboradores sin mascotas ni acompañantes. Quienes posean destrezas previas en tareas agrícolas, trabajos manuales, aseo o informática tendrán prioridad durante la selección. La propuesta ofrece alojamiento rodeado de bosques comestibles, paseos marítimos y sol en Florida, bajo la interacción fluida en cuatro lenguas: inglés, hebreo, italiano, español.

El trámite requiere gestionar un perfil activo en HelpStay para enviar un escrito inicial mediante su mensajería interna, detallando la fecha exacta de estancia y las habilidades individuales a aportar. Es importante destacar que la confirmación final depende del evaluador, por lo que la empresa aconseja pautar todos los puntos del acuerdo previo a adquirir vuelos.

Las fechas habilitadas abarcan el rango de febrero de 2024 hasta diciembre de 2028, sujeto a verificación previa por posibles desactualizaciones del sistema. Por su parte, la autoridad migratoria estadounidense recuerda que el visado de turista prohíbe formalmente desempeñar empleos remunerados o no calificados dentro de la nación.