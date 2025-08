John Hersey el reportero que sacudió el mundo con la historia de los sobrevivientes de Hiroshima

La Segunda Guerra Mundial concluyó con la rendición de Japón, pero John Hersey, quien durante seis años había informado sobre el conflicto desde sangrientos escenarios de Europa y Asia, sintió que todavía faltaba contar sobre el impacto de la primera bomba atómica lanzada sobre seres humanos en Hiroshima, la soleada mañana del lunes seis de agosto de 1945.

En plena contienda, Hersey publicó un libro que relata el choque entre las tropas estadounidenses y el ejército imperial japonés que disputaban el control de Filipinas (“Soldados en Bataan”, 1942). Y otro sobre la colisión de los norteamericanos con las fuerzas niponas en Guadalcanal (“Dentro del valle”, 1943), además de una novela sobre la invasión de Sicilia por parte de los aliados (“Una campana para Adano”, 1944), por la que recibió un premio Pulitzer. Era un periodista y escritor reconocido y famoso. Se merecería un verdadero descanso, pero había una interrogante que lo consumía. ¿Qué experimentaron los habitantes de Hiroshima que sobrevivieron a la explosión de la bomba atómica llamada “Little John”, que arrasó con la ciudad en un abrir y cerrar los ojos?

Testigo. Diez meses después del impacto de la bomba atómica, Hersey encontró en Hiroshima un verdadero infierno. Foto: difusión

A Hersey siempre le interesó el lado humano de la guerra, una percepción probablemente influenciada por sus padres, una pareja de misioneros evangélicos estadounidenses que se asentaron en Tianjin, donde nació en 1914 y vivió hasta cumplir los 10 años. Esta fue una de las razones por las que renunció a las revistas “Time” y “Life”, que le exigían datos fácticos sobre el armamento desplegado, los muertos y heridos de ambos bandos, y las localidades conquistadas. Por eso fue acogido con los brazos abiertos por “The New Yorker”, una revista que ofrecía amplio espacio a las historias que no se publicaban en los periódicos.

Oficialmente, el domingo 2 de septiembre de 1945, acabó la guerra, sin embargo, ocho meses después, en mayo de 1946, John Hersey llegó a Tokio conforme el plan que había diseñado con sus jefes para llegar a Hiroshima y cumplir con su cometido. Estaba atemorizado porque todavía seguía vigente la inexpugnable muralla de acero que había impuesto el general Douglas MacArthur para impedir que los periodistas contactaran con los “hibakusha”, como los japoneses llamaban a los que fueron impactados por el bombazo, en lugar de referirse a estos como “sobrevivientes”.

Censura. El ejército norteamericano prohibió a los periodistas acercarse a Hiroshima. Foto: difusión

La drástica medida aplicada por MacArthur se adoptó luego que el reportero australiano Wilfred Burchett, del periódico inglés “Daily Express”, rompiendo la férrea censura se infiltró en las ruinas de la devastada ciudad, conversó con las víctimas y los médicos, y el miércoles 5 de septiembre de 1945 reveló al mundo “La plaga atómica”: la radiación que devora a los habitantes de Hiroshima. Paralelamente, el Departamento de Guerra estadounidense desplegó una intensa campaña para contrarrestar las informaciones independientes sobre las horrorosas secuelas de la bomba atómicas sobre los seres humanos, calificándoles de “propaganda japonesa”. Hersey no deseaba ser tildado de “agente nipón” y terminar en una prisión militar-.

David Sanders, en John Hersey (1967), una de las primeras biografías sobre el reportero, relató: “Quería escribir un reportaje extenso como homenaje a los muertos, que a su vez resultara en una advertencia para los vivos. Estaba claramente más interesado en el sufrimiento de las víctimas del bombardeo, que en cualquier otro campo de batalla regado con cien mil muertes”, escribió Sanders.

Poco antes de dirigirse a Hiroshima, Hersey fue enviado desde Shangái al norte de China para reportar sobre un conflicto armado, pero enfermó. En el buque de retorno a Shangái, leyó un libro de la biblioteca del navío que sería decisivo para la concepción del reportaje sobre el impacto de la bomba atómica en Hiroshima. Se trataba de la novela El puente de San Luis Rey (1927), de Thornton Wilder (1897-1975), sobre la caída de un puente colgante en los Andes peruanos en el siglo XVIII y la verdadera razón de la tragedia. Hersey usaría la estructura del libro que relata la historia desde la perspectiva de las cinco víctimas.

Contacto. El padre Wilhem Kleinsorge fue de mucha ayuda para Hersey al contactarlo con los “hibakusha”. Foto: difusión

El 22 de mayo de 1944, el reportero pisó tierra tokiota y empezó el torturante conteo de las horas mientras esperaba que el cuartel general del ejército estadounidense que controlaba Japón, diera luz verde a su solicitud para viajar a Hiroshima. Creyó que nunca llegaría el aviso, por lo que compartió con su editor de “The New Yorker”, William Shawn, su ansiedad por la demora.Pero este estaba confiado en el éxito de la misión secreta.

“Le preocupaba que los cambiantes acontecimientos en el mundo afectaran el proyecto de publicar una serie de artículos sobre Hiroshima, al punto que a nadie le importara lo que sucedió en la ciudad bombardeada. Pero William Shawn le envió un telegrama para calmarlo: ‘Cuanto más tiempo pasa, más convencidos estamos de que la obra tiene posibilidades maravillosas. Nadie ni siquiera la ha tocado’”, relató Jeremy Treglow en Mr. Straight Arrow: The Career of John Hersey (Un Señor Confiable: la carrera de John Hersey, 2019), una biografía del reportero basada en gran parte en sus archivos personales. Felizmente, le dieron el visto bueno al poco tiempo y emprendió viaje con dirección a Hiroshima, pero no con las manos vacías.

Reportero. Acreditación de John Hersey: desde su base en China reportó sobre la invasión japonesa a este país y las batallas en el teatro de operaciones del Pacífico. Foto: difusión

En el libro Fallout: The Hiroshima Cover-up and the Reporter Who Revealed It to the World (Lluvia radioactiva: el encubrimiento de Hiroshima y el reportero que lo reveló al mundo, 2021), la periodista Lesley M.M. Blume enumera la enorme información que Hersey había acopiado sobre la bomba y las consecuencias de la radiación en los seres humanos. El reportero no improvisó nada. Estaba convencido que visitar el lugar de la catástrofe atómica y conversar en la intimidad con los “hibakusha”, era un trabajo periodístico que arrojaría luces sobre lo que estaba prohibido que conocieran los estadounidenses. Los militares no estaban asustados por la posibilidad de que Hersey actuara como un propagandista japonés, o un comunista infiltrado, sino por la dimensión de lo que encontraría. Era, sin lugar a dudas, un fundado temor.

Habían transcurrido diez meses desde el bombazo atómico, cuando Hersey incursionó en ese infierno de lodo, cenizas y restos humanos, poblado de personajes fantasmagóricos, cosidos a pedazos, caminando como zombies en busca de una curación imposible y de cualquier cosa para alimentarse.

“Mientras los residentes intentaban desalojar terrenos para construir nuevas viviendas, seguían descubriendo cadáveres y miembros amputados. En junio, cuando Hersey estuvo allí, una campaña de limpieza coordinada en un solo distrito había desenterrado mil cadáveres”, escribió. Hiroshima era una gigantesca tumba que se tragaba a la gente conforme pasaban los días. Para su suerte, el reportero conoció al padre Wilhelm Kleinsorge, quien a su vez le presentó al reverendo Kiyoshi Tanimoto, un pastor metodista en Hiroshima. Gracias al contacto con los religiosos, Hersey entrevistó a los otros personajes, que completaban la galería de seis, que finalmente eligió -siguiendo el modelo de Thornton Wilder- para informar sobre los espantosos efectos de la radiación que se pretendía ocultar. A diferencia de John Milton y Dante Alighieri que recurrieron a la imaginación para retratar el sufrimiento humano en “El paraíso perdido” y “La divina comedia”, John Hersey prefirió que fueran las propias víctimas las que dieran testimonio de lo que fue explosión de “Little Boy”. El sábado 31 de agosto de 1946, la revista “The New Yorker” publicó el reportaje de Hersey. El mundo volvió a estremecerse, pero esta vez no por la detonación de una bomba atómica sino por la exposición de una verdad jamás revelada.