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Michelle Bachelet retira su candidatura a la Secretaría General de la ONU tras quedar rezagada en las votaciones

La contienda sigue con ocho aspirantes, incluyendo a destacadas mujeres como Carolyn Rodrigues-Birkett y Rebeca Grynspan.

Bachelet subrayó que su postulación buscaba promover la representación regional y femenina en la ONU. Foto: AFP.
Bachelet subrayó que su postulación buscaba promover la representación regional y femenina en la ONU. Foto: AFP.
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La expresidenta de Chile Michelle Bachelet anunció su retiro de la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas, un día después de la tercera ronda de consultas informales del Consejo de Seguridad, en la que quedó en los últimos lugares entre los ocho aspirantes.

"He decidido no continuar con la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas", comunicó Bachelet en un video difundido en sus redes sociales. La exmandataria sostuvo que su postulación buscaba impulsar una mayor representación regional y femenina en el máximo cargo de la ONU.

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"Estoy convencida de que es el momento de levantar la voz por estos principios que han sido orgullosa bandera de mi postulación. No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío. Contribuimos a instalar en el debate global que la próxima Secretaría General debe ser una mujer de América Latina", afirmó.

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Una candidatura sin respaldo de Chile

Bachelet había sido propuesta en febrero por el entonces presidente chileno Gabriel Boric, con el respaldo de Brasil y México. Sin embargo, el actual mandatario chileno, José Antonio Kast, retiró posteriormente el apoyo oficial de Santiago.

En su mensaje de despedida, Bachelet agradeció especialmente a los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum por mantener su respaldo. "También a las y los chilenos y los ciudadanos del mundo que me expresaron su estima y apoyo", añadió.

La falta de respaldo del Gobierno chileno se convirtió en uno de los elementos que condicionaron su campaña. Tras conocerse los resultados de la última ronda, el ministro del Interior y portavoz del Ejecutivo de Kast, Claudio Alvarado, declaró antes de la renuncia que el Gobierno ya había advertido que se trataba de una candidatura a la cual no se le veía una base de apoyo sólida, según citó El País.

Bachelet ya había reconocido públicamente las dificultades. Durante un conversatorio en la Universidad Diego Portales, a comienzos de septiembre, ironizó sobre sus posibilidades al afirmar que aspiraba al cargo tal vez porque sé que no voy a ser secretaria general.

La carrera continúa con ocho candidatos

Antes de la retirada de Bachelet, la contienda reunía a cinco mujeres y tres hombres. En las consultas del Consejo de Seguridad, Carolyn Rodrigues-Birkett, exministra de Exteriores de Guyana, había encabezado una de las rondas, mientras que Rebeca Grynspan, exministra costarricense y secretaria general de la UNCTAD, también figuraba entre las candidaturas con mayor respaldo.

El argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), completaba el grupo de aspirantes que habían destacado en las consultas.

El proceso es especialmente relevante porque ninguna mujer ha ocupado hasta ahora la Secretaría General de la ONU. Además, solo un latinoamericano ha ejercido el cargo: el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

El actual secretario general, António Guterres, concluirá su segundo mandato el 31 de diciembre. El candidato que finalmente sea seleccionado por el Consejo de Seguridad deberá obtener al menos nueve votos de sus 15 miembros y evitar el veto de cualquiera de los cinco permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Después, su candidatura deberá ser sometida a la Asamblea General.

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