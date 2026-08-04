HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko evalúa indulto a Toledo y ¿cómo enfrentá a el niño? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

El WTTC abre la votación para elegir las 7 maravillas contemporáneas del mundo con participación del público

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo abre la convocatoria internacional para nominar las 7 maravillas contemporáneas del mundo. Museos, puentes, aeropuertos, estadios, palacios y otros espacios construidos por el ser humano podrán competir en la elección.

El WTTC revelará las 7 maravillas el 7 de julio de 2027. La iniciativa busca destacar construcciones que generen empleo, inversión y fortalezcan la identidad de ciudades y países
El WTTC revelará las 7 maravillas el 7 de julio de 2027. La iniciativa busca destacar construcciones que generen empleo, inversión y fortalezcan la identidad de ciudades y países | composición LR/AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

Las 7 maravillas contemporáneas del mundo ya comenzaron su proceso de selección. El WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo) abrió una convocatoria internacional para que cualquier persona pueda nominar monumentos, edificios y espacios construidos desde 1801 que hayan transformado el turismo mundial y generado un impacto económico y cultural en sus comunidades.

La iniciativa busca reconocer obras creadas por el ser humano que destaquen por su arquitectura, su aporte al turismo sostenible, la creación de empleo, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de la identidad de ciudades y países. Entre los ejemplos mencionados por la organización figuran la Torre Eiffel, el Museo Guggenheim de Bilbao y el Gran Museo Egipcio de Guiza, aunque cualquier sitio que cumpla los requisitos podrá formar parte de la competencia.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Hace 40 años devolvieron un asno salvaje al desierto y hoy está ayudando a reforestar el ecosistema de forma natural

lr.pe

¿Qué construcciones pueden convertirse en las 7 maravillas contemporáneas del mundo?

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo explicó que la campaña no se limita a los monumentos más famosos. También podrán competir edificios, museos, puentes, estadios, palacios, centros culturales, aeropuertos, complejos turísticos y otras construcciones que hayan impulsado el desarrollo de sus destinos.

Los criterios establecen que las obras deben haber sido construidas entre 1801 y la actualidad, ser resultado del trabajo humano y demostrar una contribución relevante al turismo, el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades donde se ubican. Además, el reconocimiento considera tanto su valor arquitectónico como su capacidad para atraer visitantes de forma responsable.

La presidenta y directora ejecutiva del WTTC, Gloria Guevara, afirmó que "la capacidad de asombro no es algo que la humanidad haya dejado de crear hace siglos. Cada generación deja su huella en el mundo". También invitó a los viajeros a identificar los lugares que han definido la era moderna y que seguirán inspirando nuevas formas de descubrir el planeta.

PUEDES VER: Chile enfrenta su segundo temporal en semanas con 2 fallecidos, 180.000 personas sin luz y alerta roja en varias regiones

lr.pe

¿Cómo nominar y cuál es el cronograma oficial para elegir a los ganadores?

La campaña tendrá una duración de un año y avanzará en cuatro etapas. Las nominaciones públicas permanecen abiertas desde el 7 de julio de 2026 hasta el 7 de enero de 2027. Ese día se anunciarán los 70 candidatos seleccionados y comenzará la votación pública.

El siguiente paso llegará el 7 de abril de 2027, cuando la lista quedará reducida a 30 finalistas. Por último, el 7 de julio de 2027, el WTTC revelará cuáles serán las 7 maravillas contemporáneas del mundo.

Según Gloria Guevara, los activos turísticos más influyentes "crean empleo, estimulan la inversión, apoyan a las empresas locales, fortalecen las comunidades y mejoran la proyección internacional de los destinos". La organización sostiene que la campaña busca demostrar cómo las inversiones en patrimonio cultural e infraestructura turística pueden producir beneficios duraderos para las próximas generaciones.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Pareja de montañista desaparecido en el Huascarán asegura que Chile puede apoyar la búsqueda, pero espera autorización del Perú

Pareja de montañista desaparecido en el Huascarán asegura que Chile puede apoyar la búsqueda, pero espera autorización del Perú

LEER MÁS
Turismo al exterior se acelera: viajes de peruanos a Brasil crecieron 20,87% y alcanzan récord histórico

Turismo al exterior se acelera: viajes de peruanos a Brasil crecieron 20,87% y alcanzan récord histórico

LEER MÁS
Turista mexicana es rescatada tras sufrir grave accidente durante ascenso al nevado Alpamayo

Turista mexicana es rescatada tras sufrir grave accidente durante ascenso al nevado Alpamayo

LEER MÁS
El experimento que salió mal en Argentina: liberaron este animal y ahora destruye los bosques milenarios de la Patagonia

El experimento que salió mal en Argentina: liberaron este animal y ahora destruye los bosques milenarios de la Patagonia

LEER MÁS
Los 3 ÚNICOS países del mundo que tienen las 5 vocales en su nombre: América cuenta con uno

Los 3 ÚNICOS países del mundo que tienen las 5 vocales en su nombre: América cuenta con uno

LEER MÁS
Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

Las únicas banderas que son casi idénticas a la de Perú: una de ellas posee un escudo muy similar

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chile enfrenta su segundo temporal en semanas con 2 fallecidos, 180.000 personas sin luz y alerta roja en varias regiones

Chile enfrenta su segundo temporal en semanas con 2 fallecidos, 180.000 personas sin luz y alerta roja en varias regiones

LEER MÁS
Hace 40 años devolvieron un asno salvaje al desierto y hoy está ayudando a reforestar el ecosistema de forma natural

Hace 40 años devolvieron un asno salvaje al desierto y hoy está ayudando a reforestar el ecosistema de forma natural

LEER MÁS
El tesoro del último soberano del Tahuantinsuyo sigue siendo un enigma casi 500 años después: un documental propone una nueva explicación

El tesoro del último soberano del Tahuantinsuyo sigue siendo un enigma casi 500 años después: un documental propone una nueva explicación

LEER MÁS
Milei reitera sus acusaciones contra Lula da Silva y escala la crisis diplomática entre Brasil y Argentina

Milei reitera sus acusaciones contra Lula da Silva y escala la crisis diplomática entre Brasil y Argentina

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025