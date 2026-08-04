El WTTC abre la votación para elegir las 7 maravillas contemporáneas del mundo con participación del público

El WTTC revelará las 7 maravillas el 7 de julio de 2027. La iniciativa busca destacar construcciones que generen empleo, inversión y fortalezcan la identidad de ciudades y países | composición LR/AFP

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Las 7 maravillas contemporáneas del mundo ya comenzaron su proceso de selección. El WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo) abrió una convocatoria internacional para que cualquier persona pueda nominar monumentos, edificios y espacios construidos desde 1801 que hayan transformado el turismo mundial y generado un impacto económico y cultural en sus comunidades.

La iniciativa busca reconocer obras creadas por el ser humano que destaquen por su arquitectura, su aporte al turismo sostenible, la creación de empleo, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de la identidad de ciudades y países. Entre los ejemplos mencionados por la organización figuran la Torre Eiffel, el Museo Guggenheim de Bilbao y el Gran Museo Egipcio de Guiza, aunque cualquier sitio que cumpla los requisitos podrá formar parte de la competencia.

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¿Qué construcciones pueden convertirse en las 7 maravillas contemporáneas del mundo?

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo explicó que la campaña no se limita a los monumentos más famosos. También podrán competir edificios, museos, puentes, estadios, palacios, centros culturales, aeropuertos, complejos turísticos y otras construcciones que hayan impulsado el desarrollo de sus destinos.

Los criterios establecen que las obras deben haber sido construidas entre 1801 y la actualidad, ser resultado del trabajo humano y demostrar una contribución relevante al turismo, el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades donde se ubican. Además, el reconocimiento considera tanto su valor arquitectónico como su capacidad para atraer visitantes de forma responsable.

La presidenta y directora ejecutiva del WTTC, Gloria Guevara, afirmó que "la capacidad de asombro no es algo que la humanidad haya dejado de crear hace siglos. Cada generación deja su huella en el mundo". También invitó a los viajeros a identificar los lugares que han definido la era moderna y que seguirán inspirando nuevas formas de descubrir el planeta.

¿Cómo nominar y cuál es el cronograma oficial para elegir a los ganadores?

La campaña tendrá una duración de un año y avanzará en cuatro etapas. Las nominaciones públicas permanecen abiertas desde el 7 de julio de 2026 hasta el 7 de enero de 2027. Ese día se anunciarán los 70 candidatos seleccionados y comenzará la votación pública.

El siguiente paso llegará el 7 de abril de 2027, cuando la lista quedará reducida a 30 finalistas. Por último, el 7 de julio de 2027, el WTTC revelará cuáles serán las 7 maravillas contemporáneas del mundo.

Según Gloria Guevara, los activos turísticos más influyentes "crean empleo, estimulan la inversión, apoyan a las empresas locales, fortalecen las comunidades y mejoran la proyección internacional de los destinos". La organización sostiene que la campaña busca demostrar cómo las inversiones en patrimonio cultural e infraestructura turística pueden producir beneficios duraderos para las próximas generaciones.