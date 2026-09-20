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Fuerte incendio forestal arrasa 60 hectáreas cerca de Villa de Leyva, uno de los pueblos más visitados de Colombia

El fuego llegó a las inmediaciones de Villa de Leyva, municipio de Colombia que recibe más de un millón de visitantes al año por su arquitectura.

Un incendio forestal consume 60 hectáreas de bosque andino en el cerro San Marcos, cerca de Villa de Leyva, Boyacá
Un incendio forestal consume 60 hectáreas de bosque andino en el cerro San Marcos, cerca de Villa de Leyva, Boyacácomposición LR/X
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Un incendio forestal afecta unas 60 hectáreas de bosque andino en el cerro San Marcos, en el costado oriental de Villa de Leyva, Boyacá, Colombia. Las llamas comenzaron durante la tarde del sábado 19 de septiembre y avanzaron hacia sectores próximos al casco urbano, lo que llevó a las autoridades a desplegar organismos de socorro, equipos de la Fuerza Pública y apoyo aéreo.

La emergencia se registra en uno de los principales destinos turísticos de Colombia, un municipio que recibe a más de un millón de visitantes al año y que es conocido por su arquitectura colonial, sus calles empedradas y sus construcciones de piedra. El fuego pudo verse desde la plaza central, mientras habitantes, bomberos y otros equipos intentaban contenerlo en las zonas cercanas al área urbana.

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Tres aeronaves apoyarán las labores de extinción

La Gobernación de Boyacá incorporó un helicóptero contratado para apoyar las tareas de control. La administración departamental informó que la aeronave ya realizó su primera operación sobre el área afectada.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que los helicópteros realizarían circuitos cada 15 minutos durante las labores de atención.

Además, informó que 220 personas trabajaban en tierra, y que se esperaba aumentar el número hasta 350. El capitán Miranda, director nacional de Bomberos, permanecía en el municipio al frente del operativo.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, confirmó el despliegue. “Hoy concentramos todos nuestros esfuerzos en controlar el incendio cuanto antes”, señaló.

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Evacúan hoteles y viviendas ante el avance del fuego

La proximidad de las llamas obligó a evacuar a cuatro personas durante la noche del sábado. El alcalde encargado, Nicolás Méndez Figueroa, indicó que el municipio estaba preparado a fin de ampliar la medida si no determinaban nuevos riesgos.

“Dependiendo del sobrevuelo que están haciendo, veremos si hay la necesidad de más evacuaciones. Ya estamos preparados, tenemos ya los insumos, tenemos ya los sitios adecuados a través del sector hotelero de Villa de Leyva”, explicó.

La emergencia también alcanzó a la industria turística. El Hotel Duruelo inició la evacuación de sus ocupantes y otros establecimientos adoptaron la misma medida ante el avance de las llamas. Algunos hoteles pusieron sus instalaciones a disposición con el fin de recibir a personas que necesitaran refugio.

El Comité Municipal de Gestión del Riesgo declaró la urgencia manifiesta por alerta roja para facilitar la respuesta institucional. La Gobernación reportó en uno de sus balances una afectación superior a 40 hectáreas y un nivel de control cercano al 30%, mientras otras estimaciones preliminares situaron el área afectada en unas 60 hectáreas.

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Las autoridades aún investigan el origen del incendio

La causa de la emergencia todavía no ha sido establecida de manera oficial. La UNGRD indicó que existe una información preliminar sobre un posible origen provocado, pero aclaró que las autoridades competentes deben verificar las circunstancias antes de determinar qué ocurrió.

La Alcaldía solicitó a la comunidad no ingresar a la línea de fuego. Sus autoridades recordaron que las quemas están prohibidas en el municipio mediante decreto y solicitaron informar sobre cualquier actividad que pueda generar un nuevo foco.

Los habitantes también han respaldado el operativo con agua, alimentos, víveres y herramientas como palas, rastrillos, machetes y tapallamas. La Alcaldía habilitó además un código QR en su página oficial que permitirá recibir donaciones destinadas a las labores de emergencia.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, manifestó que el Gobierno nacional pondría sus recursos a disposición de la zona. "Villa de Leyva no está sola. Vamos a disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural", afirmó.

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