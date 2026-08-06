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Anthony Fauci es declarado en desacato por el Senado de EE.UU. tras negarse a responder preguntas sobre el covid-19

La disputa sobre el origen del covid-19 vuelve al centro del debate en Washington. Los republicanos sostienen que Anthony Fauci ocultó información relacionada con investigaciones en Wuhan, mientras el exasesor sanitario rechaza las acusaciones.

Anthony Fauci enfrenta una nueva ofensiva política después de invocar la Quinta Enmienda durante una audiencia en el Senado
Anthony Fauci enfrenta una nueva ofensiva política después de invocar la Quinta Enmienda durante una audiencia en el Senado | AFP
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El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, declaró este jueves en desacato al exdirector del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID), Anthony Fauci. La medida responde a su negativa a contestar preguntas sobre su gestión en la pandemia de covid-19 durante una audiencia realizada la semana pasada, donde el científico de 85 años invocó su derecho constitucional a guardar silencio en más de 100 ocasiones.

Fauci siguió el consejo de sus abogados ante lo que describió como un ambiente hostil. En todas sus intervenciones se limitó a repetir el mismo mensaje. "Siguiendo el consejo de mi abogado, me niego respetuosamente a responder en virtud de mis derechos amparados por la Quinta Enmienda de la Constitución", expresó frente a los senadores. Su abogado, David Schertler, calificó la votación como una "burda maniobra política" y denunció que el proceso es una "venganza personal del senador Paul contra el Dr. Fauci, quien dedicó 50 años a la salud pública y ha salvado innumerables vidas".

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Los demócratas rechazaron en bloque la iniciativa. El senador opositor Gary Peters explicó que la votación se llevó a cabo "sin presentar un caso sólido de que exista una base jurídica para declarar al doctor Fauci en desacato". Pese a la oposición, la resolución prosperó.

Buscan llevar el caso a la Justicia

El presidente del comité, Rand Paul, anunció que enviará la resolución de forma directa al Departamento de Justicia, sin necesidad de una votación en el pleno de la Cámara Alta. Para que esta vía prospere se requiere la aprobación del vicepresidente JD Vance, quien también preside el Senado. Una condena por desacato al Congreso puede derivar en prisión, como ocurrió con los exasesores de Donald Trump, Pete Navarro y Steve Bannon.

Paul ha hecho de la investigación sobre los orígenes del covid-19 el eje central de su trabajo legislativo. El senador sostiene que Fauci debería estar "tras las rejas" por financiar estudios peligrosos en laboratorios fuera del país antes de la emergencia sanitaria. El punto principal de discrepancia entre ambos es si el coronavirus surgió de forma natural o se originó en un laboratorio en Wuhan, China.

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Fauci fue perdonado preventivamente por el expresidente Joe Biden al final de su mandato. Ese indulto cubre sus acciones desde 2014 hasta enero de 2025. Sin embargo, considera que el exfuncionario aún puede ser procesado por su conducta posterior, en específico por negarse a declarar ante el Legislativo en la actualidad.

El diario personal alimenta la disputa sobre Wuhan

Hace dos semanas, Paul divulgó más de 1.000 páginas del diario personal de Fauci, obtenido como prueba legal durante la investigación. Los republicanos sostienen que esos escritos demuestran que el exdirector del NIAID compartía dudas sobre el origen del virus que brotó oficialmente en un mercado de la ciudad china.

Tras esa filtración, más de cien científicos publicaron una carta en defensa del investigador, a quien consideran víctima de ataques de la Administración Trump. Además, el comité que preside Ron Johnson obtuvo una copia del iPhone de Fauci, cedida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, hoy dirigido por Robert F. Kennedy Jr., un crítico abierto del antiguo responsable sanitario.

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Estados republicanos preparan nuevas investigaciones

La ofensiva contra el especialista ya trascendió Washington. La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, aseguró que su estado indagará al científico para determinar si cometió delitos que puedan juzgarse en tribunales estatales. "Luisiana se unirá a Alabama y Florida en la investigación de Fauci", escribió Murrill en su cuenta de X.

La fiscal añadió que el experto "afirmó no recordar muchos detalles clave de sus propias acciones, y ahora estamos descubriendo registros contemporáneos que él conservaba". Al menos otros dos estados con gobiernos republicanos evalúan sumarse a estas pesquisas locales.

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