Abeja gigante de Asia encontró un aliado inesperado en un árbol presente en los jardines de Europa y preocupa a los científicos

La abeja gigante de la resina ha sido identificada como especie invasora en Europa, originaria de Asia y detectada en Francia desde 2008. | Foto: EcoAvant

La abeja gigante de la resina ha sido identificada como especie invasora en Europa, originaria de Asia y detectada en Francia desde 2008. | Foto: EcoAvant

La abeja gigante de la resina, originaria de Asia, se ha convertido en una especie invasora en Europa desde que fue detectada en Francia en 2008. Ahora, un estudio reveló que un árbol ornamental muy común en las ciudades podría estar facilitando su expansión.

Se trata de la sófora o acacia de Japón, un árbol introducido en el Viejo Continente hace siglos que produce el alimento que esta abeja necesita. La investigación encontró una estrecha relación entre la presencia de la planta, el clima y la distribución de esta especie invasora.

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El árbol ornamental que favorece a la abeja gigante

Investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona analizaron la presencia de la abeja gigante de la resina (Megachile sculpturalis) en Cataluña y descubrieron que se alimenta principalmente del polen de la sófora (Styphnolobium japonicum). El árbol es originario de China y fue introducido en Europa alrededor del siglo XVIII.

La coincidencia resulta especialmente favorable durante el verano, cuando la sófora florece y la abeja alcanza su mayor actividad. Solo en Barcelona existen unos 11.000 ejemplares de este árbol, lo que proporciona una importante fuente de alimento para la especie invasora.

¿Cómo llegó esta abeja gigante a Europa?

La Megachile sculpturalis es originaria de China, Japón, Corea y Taiwán, y fue detectada por primera vez en Occidente en el sureste de Francia en 2008. Desde entonces, sus registros se han multiplicado y la especie se ha extendido por diferentes zonas del continente.

En Cataluña fue registrada en 2018, mientras que el primer registro documentado en España ocurrió en Mallorca en 2021. Los investigadores advierten que retirar las sóforas no necesariamente detendría su expansión, debido a que la abeja lleva casi dos décadas establecida en Europa.