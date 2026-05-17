La OMS declaró una emergencia de salud pública internacional por el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, con ocho casos confirmados y múltiples muertes sospechosas | AFP

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda. El foco se concentra en la provincia de Ituri, en el este congoleño, donde hasta el 16 de mayo se registraron ocho casos confirmados en laboratorio, 246 en investigación y 80 muertes sospechosas. La OMS aclaró que la situación no cumple con los criterios" para ser calificada como pandemia, pero advirtió que los países con fronteras terrestres con el Congo enfrentan un riesgo elevado de propagación.

El organismo también confirmó casos fuera de Ituri: uno en Kinshasa, capital congoleña, en una persona que regresaba de esa provincia, y dos en Kampala, capital de Uganda, aparentemente sin vínculo entre sí, incluyendo una muerte, en viajeros procedentes del Congo. La OMS advirtió que el brote podría ser “mucho mayor” dado el alto índice de positividad de las primeras muestras analizadas y el aumento sostenido de estas.

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Cepa Bundibugyo, sin vacuna ni tratamiento específico disponible

Lo que hace a este escenario particularmente preocupante es la variante del virus. De acuerdo con el ministro de Salud congoleño, Samuel-Roger Kamba, la cepa Bundibugyo “no tiene vacuna y ni tratamiento específico”.

Los tratamientos desarrollados en la actualidad son eficaces únicamente contra la cepa Zaire, responsable de los peores episodios registrados en África, incluida la emergencia suscitada entre 2018 y 2020 que dejó cerca de 2.300 muertos en el Congo.

Esta es la decimoséptima vez que el país enfrenta un estallido desde que la enfermedad fue identificada allí en 1976, entonces conocido como Zaire. El virus se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o fallecidas, y el período de incubación puede extenderse hasta 21 días.

Violencia y minería dificultan controlar contagios en Ituri

Ituri es una región aurífera con intensos movimientos de población por la actividad minera y fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. Sin embargo, el acceso a varias zonas afectadas es complicado por la violencia armada. Isaac Nyakulinda, representante de la sociedad civil de Rwampara, uno de los focos del brote, describió la situación por teléfono a la AFP: "Desde hace dos semanas vemos morir a la gente. No hay ningún lugar para aislar a los enfermos. Mueren en sus casas y sus cuerpos son manipulados por los miembros de sus familias". Esa realidad explica por qué se han analizado pocas muestras en laboratorio y la mayoría de los balances se basan en casos sospechosos. Las zonas de Bunia, Rwampara y Mongbwalu concentran los principales focos dentro de la provincia.

OMS pide controles fronterizos sin cerrar fronteras

La OMS recomendó que los países activen sus mecanismos de gestión de emergencias, refuercen los controles en pasos fronterizos y principales carreteras, y aíslen de forma inmediata a los casos confirmados. También indicó que los contactos o pacientes con la enfermedad no deben viajar internacionalmente, salvo en el marco de una evacuación médica, y que los traslados nacionales tienen que restringirse hasta 21 días después de la exposición. Sin embargo, el organismo instó a no cerrar sus fronteras ni restringir el comercio por temor, ya que eso podría empujar a personas y mercancías a cruzar de forma informal y sin supervisión sanitaria, lo que agravaría el riesgo de propagación.