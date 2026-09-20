Hawái enfrenta una invasión de ratas que amenaza a sus aves endémicas: cazadores y tecnología buscan evitar una crisis ecológica
La llegada de ratas ha descompensado el ecosistema, donde las aves evolucionaron sin depredadores. A pesar de las tecnologías, el problema persiste, haciendo necesarias medidas constantes de control.
Hawái enfrenta una creciente amenaza para su biodiversidad debido a la presencia de ratas, un depredador introducido que ataca los nidos de las aves endémicas del archipiélago. Estos roedores pueden devorar huevos y polluelos, lo que termina por afectar la reproducción de especies que no existen en ningún otro lugar del mundo.
Ante esta situación, diferentes programas de conservación han comenzado a combinar trampas inteligentes, cámaras, sensores y cazadores de ratas para controlar sus poblaciones. El objetivo es evitar que este invasor continúe expandiéndose y provoque daños irreversibles en uno de los ecosistemas más singulares del planeta.
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Las aves tratan de proteger sus nidos de las ratas en la isla.
Las aves de Hawái evolucionaron sin depredadores como las ratas
Durante miles de años, el aislamiento de la isla permitió que numerosas especies de aves evolucionaran sin la presencia de mamíferos terrestres depredadores. Esta particularidad convirtió al archipiélago en un ecosistema con especies únicas, pero también dejó a muchas aves sin defensas frente a nuevos enemigos.
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Las ratas llegaron posteriormente junto con la actividad humana y encontraron un hábitat para el que sus presas no estaban preparadas. Al trepar hasta los nidos, estos roedores pueden consumir huevos y atacar a los polluelos, reduciendo las posibilidades de que las poblaciones puedan recuperarse de manera natural.
Trampas inteligentes y cazadores para frenar la invasión
Los programas de conservación en distintas islas de Hawái utilizan trampas mecánicas, cebos controlados, cámaras y sensores para localizar y controlar a las ratas. Algunas de estas herramientas permiten identificar la actividad de los roedores y reducir el riesgo de capturar accidentalmente a otras especies.
La tecnología, sin embargo, no elimina por completo el problema. Las ratas pueden reproducirse rápidamente, aprender a evitar determinadas trampas y regresar desde áreas cercanas, por lo que los operativos necesitan mantenerse de manera constante. Por ello, también se ha recurrido a cazadores especializados para aumentar el control sobre estos animales.