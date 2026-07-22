Informe revela que Estados Unidos mantiene el liderazgo de inversión en América Latina, pero China presiona con su avance

La inversión china en la región ha aumentado considerablemente, centrada en sectores estratégicos como la manufactura automotriz y la minería. Foto: AFP.

La inversión china en la región ha aumentado considerablemente, centrada en sectores estratégicos como la manufactura automotriz y la minería. Foto: AFP.

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Estados Unidos continúa siendo el principal inversor extranjero en América Latina y el Caribe, aunque el crecimiento sostenido de la presencia china en sectores estratégicos obliga a Washington a fortalecer su estrategia económica en la región.

Así lo sostiene un informe elaborado por el Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, que analiza dos décadas de inversión estadounidense y concluye que, pese a mantener el liderazgo, existen brechas que requieren una respuesta coordinada entre el sector público y privado.

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El estudio, elaborado por el exministro de Finanzas de México, José Antonio González Anaya, y Martin Cassinelli, destaca que la inversión extranjera directa (IED) estadounidense en proyectos greenfield promedia 28.700 millones de dólares anuales en sectores como energía, infraestructura digital, manufactura y servicios.

"En las últimas dos décadas, ningún otro país se ha acercado a igualar la escala, la amplitud o la constancia del compromiso del sector privado estadounidense en la zona", señala el documento.

Los autores sostienen que el capital estadounidense no solo mantiene el mayor volumen de inversión, sino que también presenta un mayor impacto económico.

Según el informe, la IED de Estados Unidos genera un 65% más de empleos por cada 1.000 millones de dólares invertidos que la de China y un 22% más que la europea. Además, las empresas estadounidenses lideran la inversión en investigación y desarrollo (I+D), favoreciendo la transferencia tecnológica y la innovación en las economías receptoras.

China acelera su presencia

Aunque Estados Unidos conserva una posición dominante, el Atlantic Council advierte que China ha incrementado de forma acelerada su presencia en América Latina y el Caribe. Mientras durante la primera década del siglo XXI la inversión china en proyectos greenfield no superaba los 1.500 millones de dólares anuales, en 2024 alcanzó los 13.100 millones de dólares.

El informe advierte que el gigante asiático ha fortalecido especialmente su participación en la manufactura automotriz, la infraestructura logística y la minería, sectores considerados estratégicos para la competencia geopolítica entre ambas potencias.

"La urgencia es real. China ha triplicado su IED Greenfield en ALC desde 2020 y está ganando terreno en la manufactura automotriz, la infraestructura logística y la minería", advierte el estudio.

El documento identifica a los minerales críticos como el principal desafío para la estrategia estadounidense en la región. América Latina concentra algunas de las mayores reservas mundiales de litio, cobre y níquel, recursos esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías, vehículos eléctricos y equipos de defensa.

Sin embargo, la inversión estadounidense en nuevos proyectos mineros apenas alcanza un promedio de 200 millones de dólares al año, mientras que China destina aproximadamente veinte veces más recursos al sector.

"Redirigir el capital estadounidense e instrumentos de financiación pública hacia esas reservas reforzaría simultáneamente la seguridad de las cadenas de suministro internas y profundizaría los lazos comerciales con socios estratégicos en la región", sostiene el informe.

Inversión concentrada en pocos países

El análisis también señala que cerca del 70% de la inversión estadounidense en proyectos greenfield desde 2020 se ha concentrado en México, Brasil y Guyana. En contraste, países considerados estratégicos como Argentina, Chile, Perú y las economías de Centroamérica continúan recibiendo menores flujos de capital.

Como ejemplo de una estrategia exitosa para atraer inversión extranjera, el Atlantic Council destaca el caso de Costa Rica, al considerar que sus políticas sectoriales le han permitido captar inversión estadounidense con una intensidad comparable a la de economías mucho más grandes.

La estrategia de Washington

El informe se publica en un contexto en el que la administración del presidente Donald Trump busca reforzar la presencia económica de Estados Unidos en el hemisferio como parte de su Estrategia de Seguridad Nacional de 2025.

De acuerdo con el documento, la estrategia contempla fortalecer las cadenas regionales de suministro y ampliar la cooperación económica con los países latinoamericanos para reducir dependencias estratégicas y contener el avance de China.

"La Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 identifica la asociación económica hemisférica como una prioridad estratégica", señala el reporte.

Los autores consideran que el capital privado estadounidense ya contribuye de manera importante a esos objetivos, aunque sostienen que una mayor participación del Gobierno mediante instrumentos financieros y políticas específicas permitiría ampliar el alcance de las inversiones.

"Estados Unidos conserva ventajas decisivas en los sectores que más importan, pero mantener esas ventajas requiere una acción deliberada. El gobierno de EE. UU. tiene los instrumentos de financiamiento, las relaciones diplomáticas y la justificación estratégica para profundizar la huella de inversión de EE. UU. en el hemisferio", concluye el Atlantic Council.