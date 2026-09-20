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China prohibió pescar durante 10 años en el río Yangtsé y cinco años después el resultado sorprendió a los investigadores

Los recursos pesqueros del río se han duplicado, aunque especies ya extintas, como el baiji, no pueden ser recuperadas. La decisión fue clave para frenar la pérdida de biodiversidad.

La prohibición de la pesca en el río Yangtsé, implementada en 2021, busca recuperar la biodiversidad tras décadas de deterioro ecológico por contaminación y sobrepesca.
La prohibición de la pesca en el río Yangtsé, implementada en 2021, busca recuperar la biodiversidad tras décadas de deterioro ecológico por contaminación y sobrepesca. | Foto: CGTN
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Durante décadas, el río Yangtsé sufrió un grave deterioro debido a la contaminación, la construcción de represas, el crecimiento urbano y la sobrepesca. La pérdida de biodiversidad llegó a niveles críticos, con especies que desaparecieron de sus aguas.

Ante esta situación, China tomó una medida sin precedentes: prohibió durante 10 años la pesca comercial en los principales tramos del Yangtsé y sus zonas conectadas. Cinco años después, los monitoreos muestran una recuperación de los recursos pesqueros y de la diversidad de especies.

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China prohibió la pesca en el río Yangtsé durante una década

La prohibición comenzó el 1 de enero de 2021 y abarcó el cauce principal del Yangtsé, sus principales afluentes y los lagos conectados. Los especialistas llegaron a describir esta decisión como una opción nuclear para intentar conservar el ecosistema del río.

La medida tuvo un fuerte impacto sobre las comunidades que dependían de la pesca. Las autoridades retiraron unas 111.000 embarcaciones y reubicaron a 231.000 pescadores; una parte consiguió otros empleos y miles fueron incorporados a programas de pensiones o asistencia temporal.

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Cinco años después, el volumen de peces ya se duplicó

Los resultados comenzaron a ser visibles entre 2021 y 2025, periodo en el que los monitoreos de toda la cuenca registraron 351 especies de peces nativos, 43 más que durante el periodo 2017-2020. Además, el volumen de recursos pesqueros monitoreado en el cauce principal llegó en 2025 al doble del nivel previo a la prohibición.

Un estudio independiente publicado en Science y dirigido por Fangyuan Xiong confirmó que la interrupción de la pesca permitió detener siete décadas de declive continuo de la biodiversidad. Sin embargo, la medida no puede recuperar especies que ya desaparecieron, como el baiji y el pez espátula chino.

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