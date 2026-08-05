Turismo en Perú: más de 1.62 millones de extranjeros visitaron el país en el primer semestre de 2026

La llegada de visitantes extranjeros continúa impulsando actividades como el transporte, la hotelería, la gastronomía y el comercio en distintas regiones del país. | Composición LR/IA

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Un total de 1.628.148 turistas internacionales ingresó al Perú entre enero y junio de 2026, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). La cifra representa una disminución de 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que evidencia una desaceleración en el ritmo de recuperación del turismo receptivo tras varios años de crecimiento posteriores a la pandemia.

La cartera señaló que, pese al ligero retroceso frente al 2025, el resultado continúa siendo superior al registrado en el primer semestre de 2019, antes de la emergencia sanitaria mundial, cuando el país recibía un flujo menor de visitantes internacionales. Esto refleja que el turismo mantiene una recuperación gradual, aunque todavía enfrenta desafíos vinculados a la conectividad aérea, la competencia regional y el contexto económico internacional.

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De acuerdo con el reporte estadístico de Mincetur, Chile se mantuvo como el principal país emisor de turistas hacia el Perú durante los primeros seis meses del año. Desde ese mercado llegaron 350.217 visitantes, equivalente al 21,5% del total de ingresos internacionales. Sin embargo, el flujo registró una disminución de 3,9% respecto al mismo periodo de 2025.

En segundo lugar se ubicó Estados Unidos, con aproximadamente 320.000 visitantes, que representaron el 19,6% del total y mostraron un crecimiento de 3% frente al año anterior. El mercado estadounidense continúa siendo uno de los principales impulsores del turismo de larga distancia hacia el país.

Completaron la lista de los principales emisores Ecuador, con cerca de 128.000 turistas; Bolivia, con 84.000; Colombia, con 83.000; y Brasil, con 82.000 visitantes. En conjunto, estos seis mercados concentraron el 64,3% del total de llegadas internacionales registradas entre enero y junio.

Sudamérica continúa siendo el principal mercado para el turismo peruano

El informe de Mincetur también muestra que Sudamérica continúa siendo la principal región de origen de los turistas que llegan al Perú. Entre enero y junio arribaron 802.591 viajeros residentes en países sudamericanos, cifra equivalente al 49,2% del total de visitantes internacionales registrados durante el semestre.

La importancia de este mercado responde, en gran medida, a la cercanía geográfica, los menores costos de viaje y la amplia conectividad terrestre y aérea existente con países vecinos como Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia. Estos factores han permitido que el turismo regional mantenga una participación predominante dentro de la demanda internacional.

Por otro lado, las estadísticas oficiales indican que 61,9% de los peruanos residentes que viajaron al extranjero durante el primer semestre tuvo como destino algún país de Sudamérica, lo que confirma que la región continúa siendo el principal mercado tanto para el turismo receptivo como para el emisivo.

El desempeño del turismo internacional también está estrechamente vinculado con la recuperación del transporte aéreo. Datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) muestran que el tráfico mundial de pasajeros continúa creciendo respecto a los niveles previos a la pandemia, aunque con un ritmo más moderado debido a factores como la desaceleración económica en algunos mercados y el aumento de los costos operativos de las aerolíneas. En ese contexto, mantener y ampliar las rutas internacionales resulta clave para fortalecer el ingreso de visitantes al Perú.

Asimismo, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) viene impulsando campañas de promoción en mercados prioritarios como Estados Unidos, Chile, Brasil y Europa, además de participar en ferias internacionales con el objetivo de incrementar la llegada de viajeros y diversificar la oferta turística nacional.

El turismo constituye una actividad con impacto directo en diversos sectores de la economía, como el transporte, la hotelería, la gastronomía, el comercio y los servicios. Por ello, la evolución de los flujos internacionales es seguida de cerca tanto por las autoridades como por los gremios empresariales, que consideran necesario continuar fortaleciendo la promoción del destino Perú, mejorar la conectividad y consolidar las condiciones de seguridad para sostener la recuperación del sector.

Las cifras del primer semestre muestran que el país mantiene un volumen importante de visitantes internacionales, aunque el leve descenso frente al año anterior evidencia que la recuperación todavía enfrenta retos. La evolución de los próximos meses será determinante para conocer si el turismo logra cerrar el 2026 con un crecimiento respecto al 2025 o si la actividad consolida una etapa de estabilización tras la recuperación posterior a la pandemia.