HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Ollanta Humala en vivo responde tras su excarcelación | Sin Guion con Rosa María Palacios

Curiosidades

La diosa griega que inspiró el nombre de una de las marcas más famosas del mundo: hoy inauguró su tienda más grande en Perú

La deidad de la mitología griega personificaba la victoria y el triunfo en batallas y competencias. Hoy, su nueva tienda Rise 2.0 fusiona tecnología y deporte.

Nike inaugura su nueva tienda insignia, Rise 2.0, en Perú, rindiendo homenaje a la diosa griega del triunfo, Niké, y reafirmando su compromiso con la excelencia deportiva.
Nike inaugura su nueva tienda insignia, Rise 2.0, en Perú, rindiendo homenaje a la diosa griega del triunfo, Niké, y reafirmando su compromiso con la excelencia deportiva. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

La trayectoria del gigante deportivo Nike guarda un nexo directo con la mitología griega, pues su denominación rinde tributo a la deidad del triunfo y la excelencia. Este bagaje histórico resurge en Perú tras el estreno de su megalocal insignia bajo la premisa Rise 2.0, una propuesta basada en vanguardia tecnológica, arquitectura e interacción con el consumidor.

El reciente punto de venta, ubicado en el Jockey Plaza, consolida la presencia del sello internacional en el mercado local. A más de cinco décadas de su nacimiento, la corporación reafirma una identidad cuyas raíces helénicas quedan respaldadas tanto por su archivo oficial como por la investigación académica sobre la antigüedad.

PUEDES VER: Más de 10.000 toneladas de cáscaras de naranja transformaron un ecosistema de Costa Rica: 16 años después, el terreno impactó a los científicos

lr.pe

¿Cuál es la diosa griega que dio origen a la marca deportiva más emblemática del mundo?

La denominación de la célebre compañía estadounidense proviene de Niké (Νίκη), la deidad helénica del triunfo. La mitología la retrataba como una mujer alada que bajaba a las contiendas atléticas para premiar a los campeones con laurel. En 1964, Phil Knight y Bill Bowerman fundaron la firma como Blue Ribbon Sports; sin embargo, en 1971 buscaron una nueva identidad comercial para sus productos.

En la mitología griega, Nike (o Niké) es la diosa que personifica el triunfo y la victoria, destacando como una figura alada asociada al deporte y la guerra. Foto: Architectural Digest México

En la mitología griega, Nike (o Niké) es la diosa que personifica el triunfo y la victoria, destacando como una figura alada asociada al deporte y la guerra. Foto: Architectural Digest México

Un colaborador sugirió la denominación tras soñar con el vocablo poco antes de la inscripción legal. Aunque la pronunciación habitual es "naik", el origen místico respalda el sonido "naiki". Por su parte, la diseñadora Carolyn Davidson creó el célebre Swoosh inspirándose en la silueta de un ala divina, elemento que sintetiza el concepto de rapidez.

El impacto de la figura mitológica perdura también en los galardones de los Juegos Olímpicos modernos. Dicha unión simbólica impulsó la adopción del concepto para proyectar valores de superación deportiva, sintetizados en el célebre lema 'Just Do It'. Con respecto al dilema sobre el origen, el cofundador de la empresa nunca ha desmentido ni confirmado de forma tajante la teoría, dejando abierta la incógnita.

PUEDES VER: El color del blíster de los medicamentos no es casual: el error que muchos cometen al usar pastilleros

lr.pe

¿Qué novedades ofrece la nueva tienda de Nike en Perú, considerada la más grande del país?

La nueva Nike Rise 2.0 abrió sus puertas en el primer nivel de la nave central del Jockey Plaza, en Santiago de Surco. Este imponente espacio de 700 metros cuadrados representa el establecimiento comercial de mayor extensión para la firma en territorio peruano. Además, marca el debut en la nación del innovador formato global creado para fusionar la venta minorista, el avance tecnológico y los entornos dedicados a la comunidad deportiva local.

Nike abrió su primera tienda bajo el concepto Nike Rise 2.0 en el Perú el 25 de julio de 2026. Foto: Nike

Nike abrió su primera tienda bajo el concepto Nike Rise 2.0 en el Perú el 25 de julio de 2026. Foto: Nike

El punto de venta alberga áreas claves de la marca estadounidense como Running, Training, Sportswear, Fútbol y Jordan. Asimismo, cuenta con el espacio especial Nike By You, donde los usuarios personalizan calzado, indumentaria y complementos mediante diseños abstractos o gráficos inspirados en la cultura nacional. El recinto completa su propuesta con una sección dedicada exclusivamente a la línea del histórico baloncestista y diversos sectores interactivos para optimizar la vivencia del comprador.

La nueva tienda Nike en Lima integra diseño, tecnología y experiencias conectadas con la comunidad local y atletas. Foto: Nike

La nueva tienda Nike en Lima integra diseño, tecnología y experiencias conectadas con la comunidad local y atletas. Foto: Nike

En el marco de esta inauguración, Raquel Calvo, gerente de Nike Direct para la región andina, enfatizó que la nueva tienda "es una experiencia única con una amplia variedad de productos y un estilo inigualable con la que buscamos fortalecer la presencia de la marca en el país". De esa manera, proyecta afianzar su liderazgo en el mercado nacional y transformarlo en un eje de reunión fundamental para atletas y entusiastas de la moda urbana.

La nueva tienda mide más de 700 metros cuadrados, siendo la tienda Nike más grande de Lima. Foto: Nike

La nueva tienda mide más de 700 metros cuadrados, siendo la tienda Nike más grande de Lima. Foto: Nike

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Más de 10.000 toneladas de cáscaras de naranja transformaron un ecosistema de Costa Rica: 16 años después, el terreno impactó a los científicos

Más de 10.000 toneladas de cáscaras de naranja transformaron un ecosistema de Costa Rica: 16 años después, el terreno impactó a los científicos

LEER MÁS
El tesoro del último soberano del Tahuantinsuyo sigue oculto tras casi 500 años: un documental plantea una nueva teoría

El tesoro del último soberano del Tahuantinsuyo sigue oculto tras casi 500 años: un documental plantea una nueva teoría

LEER MÁS
Durante años creyeron que la pieza de cobre más antigua de los Andes estaba en Perú, pero una máscara de 3.000 años reveló una historia completamente distinta

Durante años creyeron que la pieza de cobre más antigua de los Andes estaba en Perú, pero una máscara de 3.000 años reveló una historia completamente distinta

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El tesoro del último soberano del Tahuantinsuyo sigue oculto tras casi 500 años: un documental plantea una nueva teoría

El tesoro del último soberano del Tahuantinsuyo sigue oculto tras casi 500 años: un documental plantea una nueva teoría

LEER MÁS
El color del blíster de los medicamentos no es casual: el error que muchos cometen al usar pastilleros

El color del blíster de los medicamentos no es casual: el error que muchos cometen al usar pastilleros

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Curiosidades

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025