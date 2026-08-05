Nike inaugura su nueva tienda insignia, Rise 2.0, en Perú, rindiendo homenaje a la diosa griega del triunfo, Niké, y reafirmando su compromiso con la excelencia deportiva. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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La trayectoria del gigante deportivo Nike guarda un nexo directo con la mitología griega, pues su denominación rinde tributo a la deidad del triunfo y la excelencia. Este bagaje histórico resurge en Perú tras el estreno de su megalocal insignia bajo la premisa Rise 2.0, una propuesta basada en vanguardia tecnológica, arquitectura e interacción con el consumidor.

El reciente punto de venta, ubicado en el Jockey Plaza, consolida la presencia del sello internacional en el mercado local. A más de cinco décadas de su nacimiento, la corporación reafirma una identidad cuyas raíces helénicas quedan respaldadas tanto por su archivo oficial como por la investigación académica sobre la antigüedad.

¿Cuál es la diosa griega que dio origen a la marca deportiva más emblemática del mundo?

La denominación de la célebre compañía estadounidense proviene de Niké (Νίκη), la deidad helénica del triunfo. La mitología la retrataba como una mujer alada que bajaba a las contiendas atléticas para premiar a los campeones con laurel. En 1964, Phil Knight y Bill Bowerman fundaron la firma como Blue Ribbon Sports; sin embargo, en 1971 buscaron una nueva identidad comercial para sus productos.

En la mitología griega, Nike (o Niké) es la diosa que personifica el triunfo y la victoria, destacando como una figura alada asociada al deporte y la guerra. Foto: Architectural Digest México

Un colaborador sugirió la denominación tras soñar con el vocablo poco antes de la inscripción legal. Aunque la pronunciación habitual es "naik", el origen místico respalda el sonido "naiki". Por su parte, la diseñadora Carolyn Davidson creó el célebre Swoosh inspirándose en la silueta de un ala divina, elemento que sintetiza el concepto de rapidez.

El impacto de la figura mitológica perdura también en los galardones de los Juegos Olímpicos modernos. Dicha unión simbólica impulsó la adopción del concepto para proyectar valores de superación deportiva, sintetizados en el célebre lema 'Just Do It'. Con respecto al dilema sobre el origen, el cofundador de la empresa nunca ha desmentido ni confirmado de forma tajante la teoría, dejando abierta la incógnita.

¿Qué novedades ofrece la nueva tienda de Nike en Perú, considerada la más grande del país?

La nueva Nike Rise 2.0 abrió sus puertas en el primer nivel de la nave central del Jockey Plaza, en Santiago de Surco. Este imponente espacio de 700 metros cuadrados representa el establecimiento comercial de mayor extensión para la firma en territorio peruano. Además, marca el debut en la nación del innovador formato global creado para fusionar la venta minorista, el avance tecnológico y los entornos dedicados a la comunidad deportiva local.

Nike abrió su primera tienda bajo el concepto Nike Rise 2.0 en el Perú el 25 de julio de 2026. Foto: Nike

El punto de venta alberga áreas claves de la marca estadounidense como Running, Training, Sportswear, Fútbol y Jordan. Asimismo, cuenta con el espacio especial Nike By You, donde los usuarios personalizan calzado, indumentaria y complementos mediante diseños abstractos o gráficos inspirados en la cultura nacional. El recinto completa su propuesta con una sección dedicada exclusivamente a la línea del histórico baloncestista y diversos sectores interactivos para optimizar la vivencia del comprador.

La nueva tienda Nike en Lima integra diseño, tecnología y experiencias conectadas con la comunidad local y atletas. Foto: Nike

En el marco de esta inauguración, Raquel Calvo, gerente de Nike Direct para la región andina, enfatizó que la nueva tienda "es una experiencia única con una amplia variedad de productos y un estilo inigualable con la que buscamos fortalecer la presencia de la marca en el país". De esa manera, proyecta afianzar su liderazgo en el mercado nacional y transformarlo en un eje de reunión fundamental para atletas y entusiastas de la moda urbana.