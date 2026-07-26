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Abelardo de la Espriella llega a la presidencia de Colombia marcado por su pasado como abogado de narcos, según el NYT

Una investigación de The New York Times revela que incluso fue objeto de escrutinio de fiscales federales durante el caso Alex Saab, aunque nunca fue acusado de delito alguno.

Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia de Colombia en agosto, tras ganar las elecciones con una campaña centrada en la seguridad y la lucha contra el narcotráfico.
Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia de Colombia en agosto, tras ganar las elecciones con una campaña centrada en la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. | Foto: AFP
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Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia de Colombia en agosto tras imponerse en las elecciones con una campaña centrada en la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, una investigación publicada por The New York Times reconstruye su trayectoria como abogado de clientes vinculados a procesos por tráfico de drogas y lavado de dinero en Estados Unidos, un pasado que contrasta con su actual discurso de mano dura contra las organizaciones criminales.

Según el diario estadounidense, el mandatario electo trabajó desde Miami representando a personas involucradas en causas judiciales federales, entre ellas el empresario colombiano Alex Saab, acusado por las autoridades estadounidenses de lavar millones de dólares para el régimen de Nicolás Maduro. Durante esas investigaciones, fiscales federales de Florida y Nueva York también sometieron a escrutinio al propio De la Espriella, aunque nunca fue imputado.

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El caso Alex Saab

La investigación sostiene que Saab recurrió al abogado en 2013 para recibir asesoría relacionada con su imagen pública, cuando ya existían cuestionamientos sobre contratos obtenidos con el Gobierno venezolano. Más adelante, De la Espriella afirmó haber recomendado a su cliente colaborar con las autoridades estadounidenses y aseguró que puso fin a la relación profesional en 2019, cuando este fue sancionado formalmente por Washington. Saab, por su parte, declaró en 2020 que el hoy presidente electo había sido "un gran abogado y amigo".

El periódico también señala que las pesquisas de los fiscales no estuvieron dirigidas a su labor como defensor legal, sino a los movimientos de recursos vinculados a Saab. Su oficina respondió que "el Señor Presidente nunca fue investigado ni acusado por ninguno de los hechos que usted menciona" y añadió que "su ejercicio como abogado y como ciudadano ha sido absolutamente impecable".

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Vínculos bajo la lupa

Otro de los aspectos examinados por The New York Times es la relación de De la Espriella con Jorge Luis Hernández, un exnarcotraficante colombiano que posteriormente colaboró como informante de la DEA. De acuerdo con documentos judiciales y testimonios citados por el medio, Hernández trabajó para el bufete del hoy mandatario y posteriormente fue condenado por lavar dinero procedente de cuentas asociadas a Saab junto al exprofesor universitario Bruce Bagley.

Durante la campaña presidencial, la oposición utilizó esas relaciones para cuestionar su idoneidad. El entonces candidato rechazó las acusaciones y negó haber cometido irregularidades, mientras legisladores republicanos en Estados Unidos, como Bernie Moreno y María Elvira Salazar, afirmaron públicamente que no mantenía investigaciones abiertas en ese país.

Una transformación política

Tras más de una década en Miami, donde desarrolló negocios inmobiliarios, emprendimientos comerciales y una intensa actividad como figura pública, De la Espriella regresó a Colombia en 2024 decidido a competir por la presidencia. En campaña dejó atrás la imagen del abogado de trajes elegantes para presentarse como un dirigente cercano a la ciudadanía, con un discurso enfocado en restaurar el orden, combatir a los grupos armados y fortalecer la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Su principal promesa quedó resumida en una frase repetida durante los actos proselitistas: debía "salvar a Colombia de los narcotraficantes". Ese mensaje terminó impulsándolo hasta la Presidencia, pese a que su trayectoria profesional continúa generando interrogantes por los casos que defendió antes de ingresar a la política.

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