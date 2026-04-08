Javier Milei es vinculado a criptoestafa de $Libra por registros de llamadas, según NY Times

El New York Times vinculó a Javier Milei en el caso de la criptomoneda $Libra. Foto: AFP

El New York Times vinculó a Javier Milei en el caso de la criptomoneda $Libra. Foto: AFP

El presidente argentino, Javier Milei, vuelve a quedar bajo cuestionamientos tras revelarse nuevos documentos judiciales y registros telefónicos publicados por The New York Times, que reavivaron el escándalo en torno a la criptomoneda $Libra y su colapso, un caso que dejó pérdidas millonarias.

La investigación, que ya estaba en curso en los tribunales, escaló a nivel internacional luego de que el medio estadounidense expuso que existen comunicaciones y mensajes que contradicen la versión oficial del mandatario, quien ha negado cualquier vínculo directo con el proyecto.

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Historiales generan dudas

Uno de los puntos más relevantes del informe son 7 llamadas telefónicas entre Milei y el empresario Mauricio Novelli, identificado como una figura clave detrás del lanzamiento del token. Estas conversaciones ocurrieron la noche de febrero de 2025 en la que el entonces diputado promocionó la criptomoneda en la red social X.

Aunque el contenido de lo que se habló no se reveló, el dato que más inquieta a los investigadores es el momento en que se produjeron: antes y después de la publicación que impulsó la visibilidad del activo digital.

Según el NY Times, este patrón sugiere un nivel de coordinación mayor al que el presidente ha reconocido en público. De hecho, los registros telefónicos indicarían que el contacto no fue aislado, sino parte de una interacción más constante con los responsables del proyecto.

Posibles vínculos económicos

El informe también incorpora audio y textos recuperados del teléfono de Novelli, que apuntan a posibles relaciones económicas con el libertario antes de que asumiera el gobierno.

En algunos intercambios se mencionan montos periódicos asociados al entonces legislador, descritos como un “sueldo”. Otros mensajes hacen referencia a pagos vinculados a su hermana, Karina Milei, aunque no se ha confirmado que estas transacciones se hayan concretado.

Además, los expertos hallaron borradores de documentos que sugerían acuerdos financieros entre empresarios del mundo cripto y el entorno del presidente. Sin embargo, hasta el momento no existen pruebas concluyentes de que dichos tratos se hayan ejecutado o formalizado.

Pese a estas revelaciones, el mandatario no ha sido acusado formalmente, aunque figura como persona de interés en la causa que lidera la justicia federal argentina.

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El origen del escándalo y sus consecuencias

El caso $Libra se remonta a la promoción que Milei realizó en redes sociales de una criptomoneda que, en cuestión de horas, experimentó un aumento explosivo de su valor para luego desplomarse abruptamente.

El mensaje del entonces diputado incluía incluso el código necesario para adquirir el token, lo que generó un rápido ingreso de inversores. Sin embargo, cuando los primeros compradores vendieron sus activos en el punto más alto, el precio colapsó, dejando pérdidas estimadas en unos 250 millones de dólares.

Este tipo de maniobra es conocido como “rug pull”, una práctica en la que los impulsores del proyecto se retiran con las ganancias mientras el resto queda con activos sin valor.