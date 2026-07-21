La UNESCO destaca su importancia en la seguridad hídrica global, promoviéndose la cooperación entre países para preservar y gestionar este recurso estratégico que beneficia a millones de personas. | Composición LR/Freepik/Argentina Forestal/ChatGPT

La UNESCO destaca su importancia en la seguridad hídrica global, promoviéndose la cooperación entre países para preservar y gestionar este recurso estratégico que beneficia a millones de personas. | Composición LR/Freepik/Argentina Forestal/ChatGPT

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En 1941, un pozo perforado en Salto, Uruguay, con el objetivo de hallar petróleo, reveló un recurso inesperado: abundante agua termal. Los análisis posteriores confirmaron que ese hallazgo fortuito no constituía un hecho aislado, sino la primera prueba moderna de una estructura hidrogeológica de escala continental oculta bajo el Cono Sur, reconocida hoy como uno de los sistemas de agua dulce más relevantes de la Tierra.

Especialistas sudamericanos expandieron las investigaciones mediante mapas regionales y análisis científicos. En 1996, el geólogo Danilo Antón propuso su actual nombre para honrar al pueblo originario asentado en dicha área geográfica; una reserva estratégica cuya gestión actual coordinan la OEA, el Banco Mundial y la UNESCO para asegurar la seguridad hídrica regional.

¿Cuál es la enorme reserva de agua subterránea que comparten cuatro países en Sudamérica?

El Sistema Acuífero Guaraní (SAG) constituye una de las mayores fuentes de agua dulce del planeta. Este gigantesco depósito abarca 1,2 millones de kilómetros cuadrados en Sudamérica y alberga aproximadamente 30.000 kilómetros cúbicos de líquido vital. La formación comenzó a almacenar precipitaciones desde hace unos 20.000 años gracias a capas de arenisca permeable; un fenómeno hídrico natural que se mantiene activo hasta hoy.

La masa hídrica provee abastecimiento potable, riego agrícola, insumos industriales y turismo termal a millones de personas. Su valor estratégico promueve la preservación conjunta entre las naciones de la región. Durante una conferencia celebrada en 2025 por la UNESCO, el especialista Miguel Doria enfatizó: "Es una muestra concreta de cómo la ciencia puede unir países".

Así es el Acuífero Guaraní de América Latina. Foto: Aquabook

Los cuatro países sudamericanos que comparten el Sistema Acuífero Guaraní

Brasil: concentra cerca del 70% de la superficie del acuífero. Sus aguas abastecen ciudades, actividades industriales, sistemas de riego, complejos termales y la producción de agua mineral. Es el país que más aprovecha este recurso por su extensión territorial.

concentra cerca del del acuífero. Sus aguas abastecen ciudades, actividades industriales, sistemas de riego, complejos termales y la producción de agua mineral. Es el país que más aprovecha este recurso por su extensión territorial. Argentina: el acuífero se desarrolla principalmente bajo las provincias del noreste y mantiene relación con ecosistemas superficiales como los Esteros del Iberá. Sus aguas son utilizadas para consumo humano, producción agropecuaria y actividades económicas regionales.

el acuífero se desarrolla principalmente bajo las provincias del noreste y mantiene relación con ecosistemas superficiales como los Esteros del Iberá. Sus aguas son utilizadas para consumo humano, producción agropecuaria y actividades económicas regionales. Paraguay: constituye una fuente esencial para numerosas comunidades rurales y urbanas del este del país, además de respaldar la agricultura y otros sectores productivos que dependen del suministro constante de agua subterránea.

constituye una fuente esencial para numerosas comunidades rurales y urbanas del este del país, además de respaldar la agricultura y otros sectores productivos que dependen del suministro constante de agua subterránea. Uruguay: aunque posee la menor porción territorial del sistema, aprovecha ampliamente el acuífero para abastecimiento doméstico, riego agrícola y especialmente para sus reconocidas aguas termales, cuya temperatura se debe a la profundidad del reservorio.

¿Por qué el Acuífero Guaraní es clave para la seguridad hídrica global?

El Sistema Acuífero Guaraní constituye un depósito gigantesco de agua dulce subterránea indispensable ante el aumento global de sequías por el cambio climático. Su inmensa capacidad de almacenamiento, la pureza de sus fuentes y el flujo constante que proviene de las lluvias aseguran la supervivencia de millones de usuarios. Por esta razón, la UNESCO enfatiza que multitud de comunidades dependen directamente de este recurso estratégico para el consumo doméstico, la agricultura y la industria.

Más allá del suministro hídrico, este tesoro natural sostiene los ecosistemas, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de la región. El geólogo Danilo Antón denominó la reserva como "Guaraní" para honrar la herencia cultural e histórica de los países que la integran. Paralelamente, la OEA y el Banco Mundial impulsaron iniciativas de conservación multilateral diseñadas para prevenir la contaminación, el consumo excesivo y el descontrolado avance urbano.

A nivel internacional, la comunidad científica define esta cuenca como un paradigma de cooperación transfronteriza sin precedentes. Durante la Conferencia de Alto Nivel sobre Diplomacia Científica realizada en París, el hidrólogo de la UNESCO, Miguel Doria, afirmó: "Estamos viendo que la diplomacia científica no solo construye consensos, sino que asegura el agua para futuras generaciones". A su vez, el coordinador Ricardo Burg destacó: "Nunca antes se había logrado una articulación de esta profundidad entre cuatro países para proteger un acuífero compartido".