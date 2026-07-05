Equipo de Abelardo de la Espriella afirma que Gustavo Petro debe ser juzgado en medio de tensa transición presidencial

Colombia vive una tensa transición presidencial luego de que el equipo de Abelardo de la Espriella afirmara que Gustavo Petro debe ser juzgado | AFP

Colombia vive una tensa transición presidencial luego de que el equipo de Abelardo de la Espriella afirmara que Gustavo Petro debe ser juzgado | AFP

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La transición presidencial en Colombia se desarrolla en un ambiente de fuerte confrontación política. Carlos Alonso Lucio, líder del equipo de transición del presidente electo Abelardo de la Espriella, aseguró que el mandatario saliente, Gustavo Petro, "debe ser juzgado" y afirmó que cualquier presunta irregularidad detectada durante el proceso de empalme será puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

En una entrevista con la revista Cambio, Lucio sostuvo que De la Espriella ha sido "absolutamente claro" respecto a que Petro debe responder ante la justicia. Además, explicó que el denominado "empalme anticorrupción" no busca una persecución política, sino cumplir con la obligación legal de denunciar posibles hechos delictivos.

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Debate por la deuda marca el cierre del Gobierno

Mientras avanza el cambio de Gobierno, Gustavo Petro defendió el manejo de la deuda pública y cuestionó las comparaciones sobre el endeudamiento del Estado. A través de su cuenta en X, indicó que el indicador adecuado no es el monto acumulado, sino la tasa de crecimiento registrada en cada administración.

El mandatario presentó cifras comparativas entre distintos gobiernos y aseveró que redujo el ritmo de crecimiento del déficit frente a periodos anteriores. En tanto, aseguró que disminuyó la participación de la obligación financiera externa y destinó recursos a educación, salud pública, reforma agraria y justicia social. Según el aún mandatario, esas decisiones contribuyeron a reducir la pobreza y la desigualdad.

De forma paralela, el Ministerio de Hacienda, dirigido por Germán Ávila, informó que el proceso de empalme definió el cronograma de trabajo y las mesas sectoriales. La cartera destacó medidas recientes como el incremento del recargo dominical al 90%, la propuesta de reducir la tasa de interés y la presentación de un balance sobre la evolución de la deuda pública.

Petro denuncia hostigamiento y defiende gestión

Gustavo Petro también denunció en redes sociales supuestos actos de hostigamiento contra sus padres. Afirmó que su madre, Clara, de 83 años, fue insultada en Cajicá y que su padre, de 92, recibió manifestaciones frente a su vivienda en Bogotá. En tanto, exigió a la Policía Nacional los registros de las cámaras de seguridad para presentar acciones legales.

El expresidente anunció que impulsará demandas por calumnia e injuria contra quienes, según sostuvo, ataquen a su familia o al progresismo. En ese mismo pronunciamiento calificó la situación como una expresión de "fascismo" y pidió a sus seguidores responder únicamente por las vías judiciales. Asimismo, señaló que promoverán acciones relacionadas con la nulidad de las elecciones.

Restrepo anticipa evaluación de 22 sectores del Estado

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, explicó a El Colombiano que el proceso de transición incluye una revisión integral de 22 sectores del Estado mediante un equipo conformado por unas 1.300 personas y una plataforma de inteligencia artificial destinada al análisis de documentos, datos y contratos del Gobierno saliente.

Restrepo aseguró que durante los primeros días del empalme identificaron señales de debilitamiento institucional y dificultades fiscales. Según indicó al diario, cualquier irregularidad encontrada será remitida a las autoridades competentes. Por su parte, Carlos Alonso Lucio también respaldó la posibilidad de promover cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz, al considerar necesaria una revisión de su funcionamiento durante el inicio del nuevo Gobierno.