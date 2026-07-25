Kimi K3, la IA china que asusta y preocupa a Estados Unidos desde su primera semana de funcionamiento

La presentación de Kimi K3, en la Conferencia Mundial de IA en Shanghái, generó alta demanda. Foto: Composición LR

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El lanzamiento de Kimi K3, el nuevo modelo de inteligencia artificial de código abierto desarrollado por la empresa china Moonshot AI, reavivó la competencia tecnológica entre China y Estados Unidos al posicionarse como una alternativa capaz de competir con los modelos más avanzados de OpenAI y Anthropic.

Su aparición, junto con la reciente presentación de Qwen 3.8, vuelve a cuestionar si las compañías estadounidenses podrán mantener su liderazgo en un mercado donde las opciones abiertas ganan terreno.

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La presentación de Kimi K3 coincidió con la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) celebrada en Shanghái, el principal escaparate de la industria china. Apenas dos días después de su lanzamiento, Moonshot AI suspendió las nuevas suscripciones debido a la alta demanda, mientras el modelo comenzaba a compararse con las versiones más recientes de GPT y Claude.

A diferencia de la mayoría de los modelos desarrollados en Estados Unidos, Kimi K3 fue liberado como software de código abierto, lo que permite a empresas y desarrolladores descargarlo, modificarlo y ejecutarlo en sus propios servidores.

Además del acceso abierto, el modelo destaca por sus menores costos para quienes utilizan su API, herramienta empleada por empresas y desarrolladores para automatizar miles de consultas. En el uso cotidiano como chatbot, sin embargo, las diferencias de precio frente a ChatGPT o Claude son menores y dependen del plan contratado.

El rendimiento divide opiniones entre los especialistas

Las evaluaciones sobre el desempeño de Kimi K3 no son unánimes. Eric Risco, director de IA en Andorra Telecom, considera que el modelo sobresale en el desarrollo de interfaces visuales.

"Kimi K3 es ahora mismo el número 1 en frontend, que es solo la parte visual de una página web o una aplicación: el diseño, los botones, las animaciones, lo que el usuario ve y toca. Pedí a Kimi y a Claude, con la misma frase exacta, que me crearan un mini juego de carreras. El de Kimi salió con mejores gráficos, más detalles. Me sorprendió de verdad", citó El País.

La opinión contrasta con la del ingeniero de IA Iván López, quien, citado por el mismo medio, sostiene que los modelos occidentales mantienen ventaja en ese campo. "En tareas de programación, Kimi K3 es muy competitivo, especialmente por su relación coste-rendimiento. Sin embargo, la brecha es más notoria en diseño y frontend visual; los modelos occidentales aún ofrecen resultados más consistentes en criterio estético y jerarquía visual".

Risco también advirtió que el desempeño cambia en trabajos prolongados. "Lo que Claude resuelve de una vez, a Kimi a veces se lo tienes que pedir 5 o 10 veces, corrigiéndole, hasta que lo saca bien", señaló.

La competencia tecnológica adquiere una dimensión geopolítica

El avance de Moonshot AI llega meses después del impacto provocado por DeepSeek y alimenta la percepción de que China está reduciendo la distancia con las empresas estadounidenses. Poe Zhao, fundador del boletín Hello China Tech, considera que el fenómeno ya no es aislado.

"Su mayor relevancia radica en que DeepSeek se perfila cada vez más como el inicio de una tendencia", afirmó, según CNN. "DeepSeek fue una sorpresa. K3 demuestra que el progreso de China se está volviendo más reproducible".

No obstante, funcionarios estadounidenses y Anthropic volvieron a acusar a Moonshot AI de entrenar su modelo mediante la técnica de destilación utilizando sistemas estadounidenses, una práctica que la empresa china niega.

"Tenemos información de que Moonshot AI extrajo información de Fable de Anthropic para el desarrollo de su modelo K3", aseguró, en X Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca. Por su parte, Sarah Heck, responsable de políticas de Anthropic, calificó, mediante la misma red social, el supuesto uso de esa técnica como un "robo de propiedad intelectual y espionaje industrial".

Moonshot rechazó esas acusaciones. Su director de negocios empresariales, Huang Zhenxin, negó que la compañía hubiera recurrido a la extracción de funcionalidades para desarrollar K3.