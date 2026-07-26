Alemania busca al sospechoso del ataque terrorista durante el Día del Orgullo LGBTQ en Berlín que dejó un muerto y 29 heridos

Los dolientes depositaron ramos de flores frente a la emblemática Puerta de Brandeburgo durante un llamado "duelo comunitario". | Foto: AFP

Los dolientes depositaron ramos de flores frente a la emblemática Puerta de Brandeburgo durante un llamado "duelo comunitario". | Foto: AFP

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La policía alemana intensificó este domingo la búsqueda del principal sospechoso del ataque perpetrado durante las celebraciones del Día del Orgullo LGBTQ en Berlín, donde un atropello masivo dejó un fallecido y 29 heridos, según la actualización del Ministerio del Interior. El titular de esa cartera, Alexander Dobrindt, afirmó que "todo lo que vemos indica que estamos frente a un ataque terrorista islamista", al confirmar la nueva cifra de víctimas.

Las investigaciones apuntan a Abdul B., un ciudadano alemán de 21 años, señalado como el presunto responsable del hecho. De acuerdo con las autoridades, el joven habría actuado impulsado por una ideología islamista, podría encontrarse armado y representa un peligro para la población. La policía difundió su fotografía y pidió colaboración ciudadana para dar con su paradero.

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Un vehículo embistió a la multitud

El atentado ocurrió poco antes de las 22.00 del sábado, cuando una furgoneta irrumpió en el parque Tiergarten, en el centro de la capital alemana, y arrolló a personas que permanecían en las inmediaciones del recorrido del desfile, a escasos metros de la Puerta de Brandeburgo. Tras recorrer varios metros, el vehículo terminó estrellándose contra un árbol.

Los investigadores informaron que una o más personas abandonaron el automóvil tras el impacto y huyeron del lugar. Además, se reportaron varios heridos por arma blanca. Pese a un amplio despliegue con helicópteros equipados con cámaras térmicas y cientos de agentes, el operativo inicial no permitió capturar al presunto atacante.

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El sospechoso tenía antecedentes

Según la descripción oficial, Abdul B. mide aproximadamente 1,90 metros, es de contextura delgada, tiene cabello negro y vestía una sudadera negra con capucha y pantalón blanco. Medios alemanes como Der Spiegel y Bild señalaron que en 2025 intentó unirse al grupo Estado Islámico (EI) en Siria, pero fue detenido en Líbano. Asimismo, había sido condenado en Alemania por preparar un acto grave de violencia subversiva.

Un portavoz policial citado por Associated Press indicó que el investigado era conocido por las fuerzas de seguridad "como miembro de círculos islámicos" en Berlín. Paralelamente, efectivos registraron un edificio situado a aproximadamente un kilómetro del lugar de los hechos, donde, según la prensa local, residía el sospechoso.

Testigos relatan escenas de caos

El ataque interrumpió abruptamente una jornada que había reunido a cientos de miles de personas en uno de los mayores eventos del Orgullo de Europa. "Hubo un golpe sordo después de eso, se escucharon algunos ruidos", relató un testigo a CNN. "Solo nos dimos cuenta más tarde de lo que estaba pasando exactamente, cuando la Policía despejó el parque con ametralladoras y nos pidió que nos fuéramos a casa", añadió.

El artista drag Armin Duenhoelter, presente detrás del escenario principal, confesó a AFP que seguía "conmocionado" horas después del atentado. También reconoció que, debido a los episodios de violencia registrados en los últimos años, sabía que la marcha del Orgullo "podía eventualmente convertirse en un objetivo".

Condenas y debate político

El burgomaestre de Berlín, Kai Wegner, sostuvo que la manifestación fue atacada "de la manera más brutal" cuando representaba "un Berlín tolerante y pacífico". Por su parte, el canciller Friedrich Merz prometió llevar ante la justicia a los responsables de este "acto abominable".

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el Orgullo de Berlín "representa la libertad, la dignidad y la igualdad de derechos, valores fundamentales de la UE" y subrayó que "cada persona debería poder vivir sin miedo, amar y defender sus derechos".

El atentado reavivó además el debate sobre seguridad e inmigración en Alemania. El congresista Martin Hess, del partido Alternativa para Alemania (AfD), aseguró en un comunicado que el episodio fue consecuencia de "un completo fracaso de las políticas de seguridad del gobierno" y sostuvo que "el islamismo es la mayor amenaza de seguridad para nuestro país". Mientras tanto, organizaciones LGBTQ+ convocaron una vigilia frente a la Puerta de Brandeburgo para rendir homenaje a las víctimas.