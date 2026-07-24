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Alex Saab, presunto testaferro del exdictador Nicolás Maduro, se declaró "no culpable" de lavado de dinero

Sus abogados pidieron presentar el caso ante un jurado, mientras Saab enfrenta acusaciones de operaciones financieras ilegales y ocultamiento de fondos, rechazando ser testaferro de Nicolás Maduro.

Saab, detenido en 2020 y liberado en 2023, regresó a Venezuela y fue nombrado ministro. Foto: AFP.
Saab, detenido en 2020 y liberado en 2023, regresó a Venezuela y fue nombrado ministro. Foto: AFP.
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El exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab se declaró no culpable de los cargos de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas durante una audiencia en un tribunal federal de Miami, a la que no asistió personalmente.

Sus abogados presentaron la declaración ante la jueza Lauren F. Louis y solicitaron que el caso sea llevado ante un jurado. La audiencia fue breve y no incluyó una nueva fecha para el juicio ni una discusión sobre una posible libertad bajo fianza.

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Saab, de 54 años, enfrenta acusaciones de ocultar y disfrazar el origen de fondos, además de realizar operaciones financieras que las autoridades estadounidenses consideran ilegales. Washington lo señaló como presunto testaferro del exdictador Nicolás Maduro, una acusación que Saab ha rechazado.

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Regreso a Estados Unidos tras un intercambio de prisioneros

El empresario colombiano enfrentó cargos similares en Estados Unidos. En 2020 fue detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a territorio estadounidense, donde permaneció bajo custodia hasta su liberación en 2023 durante el Gobierno del presidente Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

Tras regresar a Caracas, Saab fue incorporado al Gobierno venezolano como ministro de Industrias y Producción Nacional.

Su nueva entrega a Estados Unidos ocurrió después de una operación estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero. El mandatario venezolano permanece en Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico que también rechaza.

Proceso judicial pendiente

La defensa de Saab busca que el caso sea resuelto mediante un juicio con jurado, aunque por ahora la jueza Lauren F. Louis no estableció una fecha para las próximas audiencias.

El proceso judicial contra Saab ocurre en paralelo al caso de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes comparecieron esta semana ante una corte federal de Nueva York. El juez encargado planteó la posibilidad de que ese juicio comience en junio de 2027.

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