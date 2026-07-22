Korina Rivadeneira negó en reiteradas veces que su matrimonio con Mario Hart había llegado a su fin. Foto: Composición LR/Instagram.

Korina Rivadeneira negó en reiteradas veces que su matrimonio con Mario Hart había llegado a su fin. Foto: Composición LR/Instagram.

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Mario Hart sorprendió este martes 21 de julio al anunciar el fin de su matrimonio con Korina Rivadeneira, poniendo punto final a una relación de más de nueve años y confirmando los rumores de separación que venían circulando desde hace varios meses. Tras las declaraciones del piloto, muchos usuarios en redes sociales esperaban la palabra de la modelo venezolana, quien había negado en todo momento estar separada del exconductor de 'Mande quien mande'.

Sin embargo, nadie imaginó que la influencer tomaría una inesperada decisión: abandonar el país con destino a Colombia. A través de sus historias en Instagram, la exchica reality compartió un video desde el avión mientras aterrizaba en Bogotá, acompañado del mensaje: Hello, Bogotá.

Korina Rivadeneira a su llegada a Colombia. Foto: Instagram.

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¿Korina Rivadeneira habló luego de que Mario Hart anunciara el fin de su matrimonio?

Hasta el momento, Korina Rivadeneira no se ha pronunciado sobre el fin de su matrimonio con Mario Hart tal como lo anunció el piloto nacional. La venezolana únicamente explicó que su viaje a Colombia responde a un compromiso laboral relacionado con una campaña publicitaria.

En sus redes sociales, mostró detalles de la habitación del hotel donde se hospeda, así como los obsequios que recibió de la marca que la contrató. También compartió imágenes de la reunión que tuvo con otras influencers para celebrar su llegada al país. Además, publicó una historia en Instagram dedicada a los dos hijos que tiene con Hart, afirmando que los extraña mucho.

Mario Hart confirma su separación de Korina Rivadeneira

A través del podcast 'Sin más que decir', Mario Hart anunció el final de su matrimonio con Korina Rivadeneira luego de cinco años. El influencer aclaró que esto se dio hace varios meses y que fue de mutuo acuerdo.

“He estado en los últimos meses como evadiendo esa pregunta y ya llega un momento en el que no puedes tapar el sol con un dedo. Es evidente que mi relación de pareja con Korina hace algún tiempo, unos meses, que llegó a su fin, desde enero estamos separados, tomamos la decisión de separarnos”, expresó.