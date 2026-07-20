Gustavo Petro aceptó asumir la jefatura política del Pacto Histórico después de dejar la Casa de Nariño el 7 de agosto | AFP

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Gustavo Petro confirmó que asumirá la jefatura política del Pacto Histórico una vez deje la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto, con lo que seguirá al frente de la oposición tras el traspaso de mando a Abelardo de la Espriella.

Petro añadió que primero tomará unas vacaciones, las cuales aseguró que no tuvo durante sus cuatro años de gobierno en la Casa de Nariño.

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La propuesta fue planteada por el senador Iván Cepeda en el transcurso de un acto político en Tunja, donde sostuvo que esa conducción tendría respaldo unánime de la militancia. El dirigente también anunció que promoverá una postura de “desobediencia civil” frente a la nueva gestión.

En su mensaje, pidió una bancada cohesionada y reclamó un reglamento interno más estricto para garantizar que todas las votaciones sean públicas e individuales. “Se acaban los manguitos”, afirmó.

Petro amenaza con huelga si derecha deroga sus reformas

Durante su último discurso público antes de dejar el poder, pronunciado en el sur de Bogotá en el marco del Día de la Independencia de Colombia, Petro advirtió que convocará una huelga general indefinida si De la Espriella deroga las reformas aprobadas en el transcurso de su mandato.

"Si van a tumbar las estabilidades y las condiciones laborales conquistadas en este gobierno, habrá huelga general e indefinida en Colombia", aseveró. Además, adelantó un eventual paro nacional si, según dijo, se intenta revertir la reforma agraria y afectar las tierras entregadas a campesinos.

El mandatario indicó que la movilización social será el principal mecanismo de oposición y llamó a sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas y populares a defender las reformas “con resistencia y con paz”.

Exige una bancada unida y votos públicos en el Congreso

Petro vinculó su aceptación como jefe político del Pacto Histórico con una exigencia interna de disciplina legislativa. Dijo que espera una decisión “unánime y pública hasta en su voto individual” en la elección de las mesas directivas del Congreso de Colombia.

Para la presidencia del Senado aparecen como principales candidatos Alfredo Deluque, del Partido de la U, y Honorio Henríquez, del Centro Democrático. En la Cámara de Representantes, el aspirante con más opciones es Daniel Briceño, del uribismo.

El presidente saliente criticó la posibilidad de respaldar a Deluque y advirtió sobre una coalición que, según él, busca “criminalizar la política y acabar la libertad y la democracia”. Sin embargo, también afirmó que en su gobierno dio garantías a la oposición y manifestó que “ni la derecha se debe criminalizar por el hecho de ser derecha, y tampoco el progresismo se debe criminalizar”.

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Insiste en denunciar fraude y presentará pruebas judiciales

Petro anunció además que publicará la demanda presentada ante la justicia por el supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales y aseguró que cuenta con pruebas aportadas por 70.000 testigos digitales.

"Esta noche se publica la demanda que ya se entregó a la justicia colombiana con todas las pruebas e indicios", declaró. El mandatario sostuvo que esas evidencias fueron recopiladas por jóvenes expertos en algoritmos y programación.

El presidente volvió a cuestionar a la Registraduría Nacional y señaló a los hermanos propietarios de Thomas Greg & Sons, empresa vinculada al contrato de pasaportes, al afirmar que "deben ir a la cárcel".

Los resultados oficiales dieron como vencedor a Abelardo de la Espriella por 251.854 votos sobre Iván Cepeda, y las autoridades electorales y las misiones internacionales de observación indicaron que no encontraron irregularidades sistemáticas que comprometieran el resultado.

En el mismo acto, Petro entregó a la senadora María José Pizarro el sombrero de su padre, Carlos Pizarro, antiguo líder del M-19, y lo calificó como "un símbolo de paz" vinculado a la firma del acuerdo de paz de 1990.